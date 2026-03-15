Résultat municipale 2026 à Bègles (33130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bègles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bègles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bègles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clement ROSSIGNOL PUECH
Clement ROSSIGNOL PUECH VIVONS BEGLES ENSEMBLE 		4 348 37,87%
Christian BAGATE
Christian BAGATE ESPOIR BÉGLAIS 		3 863 33,65%
Loic PRUD'HOMME
Loic PRUD'HOMME FAIRE MIEUX POUR BEGLES 		1 968 17,14%
Maryvonne BASTÈRES
Maryvonne BASTÈRES LE COURAGE D'AGIR POUR BEGLES 		1 122 9,77%
Jacques GULDNER
Jacques GULDNER LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		180 1,57%
Participation au scrutin Bègles
Taux de participation 54,73%
Taux d'abstention 45,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 11 673

Source : ministère de l’Intérieur

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