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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bègles A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Bègles apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 24,67% de cadres supérieurs pour 30 968 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 3 197 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 20 255 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,94%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 2 835 résidents étrangers, Bègles se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,37%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 29 880 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Bègles, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - L'avancée du vote RN RN à Bègles avant les élections de 2026 Le parti d'extrême droite avait échoué à grimper dans le groupe de tête lors des élections municipales à Bègles en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 13,61% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,75% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 11,44% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bègles comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 17,65% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 19,55% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 19,76% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Bègles aux municipales ? Il y a six ans, le premier round de la municipale à Bègles avait été marqué par une abstention de 62,08 %, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 37,92 %), en pleine crise sanitaire à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 24,83 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 47,46 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,77 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 51,31 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone frappée par un fort abstentionnisme. Dans le cadre de cette municipale à Bègles, cet élément jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quels résultats à Bègles ? Loïc Prud'Homme (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des élections législatives à Bègles en juin 2024 avec 54,14%. Ariane Ary (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 23,52%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Loïc Prud'Homme culminant à 58,19% des votes localement. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Bègles s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Raphaël Glucksmann (22,14%), talonnée par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (17,65%) et Manon Aubry (15,25%). Le panorama politique de Bègles a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme plus modérée.

14:57 - Bègles : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bègles était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 34,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,23%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 72,25%, contre 27,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Bègles accordaient leurs suffrages à Loïc Prud'Homme (Nupes) avec 50,03% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Loïc Prud'Homme virant de nouveau en tête avec 65,27% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Bègles comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Bègles À Bègles, où la fiscalité locale a reculé depuis les dernières élections, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 25,01 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 622 850 € la même année. Un montant loin des 10,25854 millions d'euros (10 258 540 € très exactement) récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Bègles s'est établi à 51,37 % en 2024 (contre 33,91 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Bègles s'est chiffrée à environ 1 158 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 261 € quatre ans auparavant.

11:59 - Clement Rossignol-Puech vainqueur des dernières municipales à Bègles Les résultats des dernières élections municipales à Bègles ont fourni un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Clement Rossignol-Puech (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau avec 49,68% des suffrages. Derrière, Christian Bagate (Divers) a engrangé 21,89% des bulletins valides. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Clement Rossignol-Puech l'a finalement emporté avec 3 412 suffrages (58,85%), face à Christian Bagate qui a obtenu 41,14% des votants. Le fossé de départ s'est consolidé et même accentué, menant à une victoire écrasante et sans équivoque. Même si Christian Bagate a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 864 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. L'équipe rivale se doit absolument de contrecarrer l'avantage du sortant ce dimanche soir dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.