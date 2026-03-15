Résultat municipale 2026 à Behren-lès-Forbach (57460) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Behren-lès-Forbach. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Behren-lès-Forbach, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Behren-lès-Forbach [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Gabriel WEBER
Gabriel WEBER GABRIEL WEBER - ENSEMBLE POUR UN AVENIR MEILLEUR 		791 50,25%
Dominique FERRAU
Dominique FERRAU ENSEMBLE POUR UNE VILLE QUI AVANCE 		783 49,75%
Participation au scrutin Behren-lès-Forbach Partiels *
Taux de participation 58,15%
Taux d'abstention 41,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 1 594

* Résultats partiels sur 71% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Grand Est ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Grand Est. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Behren-lès-Forbach

En savoir plus sur Behren-lès-Forbach