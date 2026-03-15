En direct

19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Behren-lès-Forbach Devant les 7 bureaux de vote dispersés à travers Behren-lès-Forbach, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 6 299 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 221 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (36,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Behren-lès-Forbach forme une communauté diversifiée, avec ses 1 156 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 342 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 23,10%, annonçant une situation économique instable. À Behren-lès-Forbach, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le Rassemblement national fermement enraciné à Behren-lès-Forbach Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales à Behren-lès-Forbach il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 23,50% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,39% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 20,39% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 48,85% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,98% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 32,62% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - Behren-lès-Forbach classée chez les abstentionnistes avant ces municipales En 2020 à Behren-lès-Forbach, l'abstention s'était élevée à 53,30 % au premier tour, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux. C'étaient 1 927 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était frappé par le Covid-19. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 33,81 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 63,63 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 49,46 %, loin des 70,62 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour de municipales 2026 à Behren-lès-Forbach, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Behren-lès-Forbach classée au centre avant les municipales 2026 Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Behren-lès-Forbach restait à l'époque un bastion de la gauche radicale, fortifiant encore un peu plus son orientation historique. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (41,00%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Behren-lès-Forbach portaient leur choix sur Claire Bladt (Union de la gauche) avec 50,48% au premier tour. Les habitants tranchaient d'ailleurs le sujet sans hésitation dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Behren-lès-Forbach ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Behren-lès-Forbach était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 51,99% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,61% pour Emmanuel Macron, contre 43,39% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Behren-lès-Forbach portaient leur choix sur Jonathan Outomuro (Nupes) avec 30,17% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christophe Arend (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,15% des voix. Cette physionomie politique de Behren-lès-Forbach laisse donc apparaître une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Le montant de la pression fiscale est en hausse à Behren-lès-Forbach Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Behren-lès-Forbach entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 12,05 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 7 600 euros, en net recul par rapport aux 416 960 € perçus en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Behren-lès-Forbach est passé à près de 27,41 % en 2024 (contre 13,15 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Behren-lès-Forbach a représenté environ 418 euros en 2024 contre 305 euros en début de mandat.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Behren-lès-Forbach lors des dernières élections municipales Dans la ville de Behren-lès-Forbach, les rapports de force politiques locaux sont à ce jour encore marqués par l'issue des dernières municipales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Dominique Ferrau (Divers droite) a creusé l'écart avec 1 249 suffrages (67,00%). Juste derrière, Michel Obiegala (Divers gauche) a obtenu 27,84% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Behren-lès-Forbach, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Les opposants devront décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour ébranler cette mainmise, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.