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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Bélâbre : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Bélâbre comme partout en France. Avec ses 8,43% d'agriculteurs pour 926 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 71 entreprises, Bélâbre est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 12,10% des résidents sont des enfants, et 37,58% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 61,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 672,73 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à Bélâbre, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Un Rassemblement national durablement installé à Bélâbre Le mouvement nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière campagne municipale à Bélâbre en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 30,16% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,25% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 27,09% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bélâbre comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 44,37% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 48,92% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 51,41% lors du vote final, synonyme d'élection de François Jolivet.

16:58 - La commune de Bélâbre plutôt mobilisée lors des élections Au soir des élections municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Bélâbre. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait été marqué par une abstention de 44,19 %, une abstention modeste (la participation se limitant à 55,81 %) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 26,27 % des habitants inscrits. La fuite des électeurs atteignait de son côté 42,89 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 32,73 %, contre 47,90 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données esquissent in fine une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Bélâbre a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les Européennes de juin 2024 à Bélâbre avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,37%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,21% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Bélâbre portaient leur choix sur Mylène Wunsch (Rassemblement National) avec 48,92% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mylène Wunsch culminant à 51,41% des voix localement. La situation politique de Bélâbre a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Bélâbre, les votants ont fait un choix singulier en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Bélâbre s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Bélâbre choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,16% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 28,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,75% pour Emmanuel Macron, contre 46,25% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bélâbre soutenaient en priorité François Jolivet (Ensemble !) avec 32,15% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,06%.

12:58 - Bélâbre : les impôts s'invitent dans la campagne Tandis que les impôts locaux ont progressé à Bélâbre entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 10,50 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 46 200 euros, loin des 158 800 euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Bélâbre s'est établi à environ 33,21 % en 2024 (contre 17,00 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale se situe à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bélâbre a représenté 799 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 610 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Bélâbre ? Les résultats des dernières élections municipales à Bélâbre ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dans la localité, le vote s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, en l'absence de liste, offrant ainsi aux votants la liberté de sélectionner plusieurs noms. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Michel Jouanneau a réuni le plus de voix avec 82,51% des suffrages, devançant Karine Berthomier qui a recueilli 80,88% des bulletins valides. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Bélâbre, ces équilibres très spécifiques aux communes rurales vont encore compter. En France, le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.