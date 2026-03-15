Résultat municipale 2026 à Bélâbre (36370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bélâbre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bélâbre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bélâbre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel MOYRAND
Emmanuel MOYRAND (12 élus) REINVENTONS BELABRE 		296 50,77%
  • Emmanuel MOYRAND
  • Martine BAUDET
  • Hugues DE TREMELU
  • Florine SIMONIN-TOUPET
  • Serge BOYER
  • Coralie BALAN-CISIOLA
  • Xavier RICHARD
  • Marie-Christine MORIN
  • Roland METENIER
  • Sandrine CORNIER
  • Daniel ROBINET
  • Pierrette LEBLANC
Laurent LAROCHE
Laurent LAROCHE (3 élus) Construisons ensemble, Bélâbre terre d'avenir 		287 49,23%
  • Laurent LAROCHE
  • Vanessa BARBONNAIS
  • Alain NEVIERE
Participation au scrutin Bélâbre
Taux de participation 75,19%
Taux d'abstention 24,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 594

Source : ministère de l’Intérieur

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