Résultat municipale 2026 à Belcaire (11340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belcaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belcaire, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belcaire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Pierre ADROIT (9 élus) Vivre ensemble pour Belcaire
|151
|49,03%
|
|Rémi TOURROU (2 élus) Un nouvel élan pour Belcaire
|149
|48,38%
|
|Damien ROUANET BELCAIRE- RACINES ET AVENIR
|8
|2,60%
|Participation au scrutin
|Belcaire
|Taux de participation
|86,63%
|Taux d'abstention
|13,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|311
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Belcaire - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Pierre ADROIT (Ballotage) Vivre ensemble pour Belcaire
|131
|44,11%
|Rémi TOURROU (Ballotage) Un nouvel élan pour Belcaire
|112
|37,71%
|Damien ROUANET (Ballotage) BELCAIRE- RACINES ET AVENIR
|54
|18,18%
|Participation au scrutin
|Belcaire
|Taux de participation
|83,29%
|Taux d'abstention
|16,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,33%
|Nombre de votants
|299
Election municipale 2026 à Belcaire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Belcaire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Belcaire.
L'actu des élections municipales 2026 à Belcaire
18:33 - Belcaire : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les élections européennes 2024 à Belcaire avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,74%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 12,50% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Belcaire soutenaient en priorité Julien Rancoule (Rassemblement National) avec 55,65% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Rancoule culminant à 66,96% des suffrages exprimés localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Belcaire restait à l'époque une terre de droite radicale, affermissant son orientation.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Belcaire
À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Belcaire, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dans la cité, le vote s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, donnant ainsi aux votants la liberté de retenir plusieurs noms. 4 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Jean-Pierre Adroit a obtenu une victoire avec 142 bulletins (53,38%). Juste derrière, Benjamin Adroit a obtenu 141 suffrages en sa faveur (53,00%). Un second tour a ensuite été organisé avec 19 candidats en lice. A ce deuxième tour, Michel Crestia a terminé en tête avec 177 voix (59,00%), suivi par Patrice Bedos rassemblant 54,00% des votants et Clara Guisti avec 161 électeurs (53,66%). Les résultats finaux sont restés très proches. Pour le scrutin de 2026 à Belcaire, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si singulière. Depuis une réforme du mode d'élection, il faut néanmoins rappeler que l'élection par listes paritaires s'est imposée sur l'ensemble du territoire, notamment dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant à présent les candidatures isolées.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Belcaire pour le 2e tour ?
Le match a donc une suite ce dimanche, avec la liste "Vivre Ensemble Pour Belcaire" emmenée par Jean Pierre Adroit (DIV), Rémi Tourrou, à la tête de "Un Nouvel Élan Pour Belcaire" (DIV) et Damien Rouanet sous l'étiquette DIV ("Belcaire- Racines Et Avenir"), selon la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Le bureau de vote de la ville de Belcaire ferme à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Les élections ont déjà livré un résultat instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Belcaire, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 83,29 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Jean Pierre Adroit qui a pris la pole position avec 44,11 % des votes. Dans son sillage, Rémi Tourrou a pris la position de dauphin avec 37,71 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 18,18 %, Damien Rouanet a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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