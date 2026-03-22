Résultat municipale 2026 à Belcaire (11340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belcaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belcaire, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belcaire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Pierre ADROIT
Jean Pierre ADROIT (9 élus) Vivre ensemble pour Belcaire 		151 49,03%
  • Jean Pierre ADROIT
  • Michéle FOURIE
  • Benjamin ADROIT
  • Claire PHILIP
  • Patrice BEDOS
  • Amandine TOUSTOU
  • Jean-Paul PELOFY
  • Pierrette THERON
  • Eric LASSERE
Rémi TOURROU
Rémi TOURROU (2 élus) Un nouvel élan pour Belcaire 		149 48,38%
  • Rémi TOURROU
  • Marie-Christine VERGÉ
Damien ROUANET
Damien ROUANET BELCAIRE- RACINES ET AVENIR 		8 2,60%
Participation au scrutin Belcaire
Taux de participation 86,63%
Taux d'abstention 13,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 311

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Belcaire - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Pierre ADROIT
Jean Pierre ADROIT (Ballotage) Vivre ensemble pour Belcaire 		131 44,11%
Rémi TOURROU
Rémi TOURROU (Ballotage) Un nouvel élan pour Belcaire 		112 37,71%
Damien ROUANET
Damien ROUANET (Ballotage) BELCAIRE- RACINES ET AVENIR 		54 18,18%
Participation au scrutin Belcaire
Taux de participation 83,29%
Taux d'abstention 16,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 299

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