Résultat de l'élection municipale 2026 à Belfort : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Belfort [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Belfort sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Belfort.
L'actu des élections municipales 2026 à Belfort
12:08 - Premier tour des municipales à Belfort : horaires des 28 bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 28 bureaux de vote de Belfort sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. À l’occasion des élections municipales 2026, les électeurs de Belfort devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats à Belfort. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Belfort
|Tête de listeListe
|
Damien Meslot
Liste des Républicains
Tous ensemble pour Belfort
|
|
Bastien Faudot
Liste divers gauche
TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE
|
|
Jean-Marie Pheulpin
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Christophe Soustelle
Liste du Rassemblement National
Une identité pour Belfort
|
|
Florian Chauche
Liste divers gauche
Belfort avec vous
|
|
Christophe Grudler
Liste Mouvement démocrate (MoDem)
Un avenir pour Belfort
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Meslot (34 élus) Tous ensemble pour belfort
|4 607
|56,93%
|
|Mathilde Nassar (4 élus) 2020 en commun pour belfort
|1 582
|19,55%
|
|Samia Jaber (3 élus) Belfort en grand
|1 164
|14,38%
|
|Marie-José Fleury (2 élus) Belfort autrement
|739
|9,13%
|
|Participation au scrutin
|Belfort
|Taux de participation
|34,19%
|Taux d'abstention
|65,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 373
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Meslot Tous ensemble pour belfort
|4 045
|48,00%
|Mathilde Nassar 2020 en commun pour belfort
|1 286
|15,26%
|Samia Jaber Belfort en grand
|1 086
|12,88%
|Marie-José Fleury Belfort autrement
|862
|10,22%
|Maude Clavequin Belfort'1
|638
|7,57%
|Bertrand Chevalier Pour belfort, l'humain d'abord
|353
|4,18%
|Jean-Marie Pheulpin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|157
|1,86%
|Participation au scrutin
|Belfort
|Taux de participation
|35,72%
|Taux d'abstention
|64,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 753
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Meslot (34 élus) Tous ensemble pour belfort
|7 096
|47,38%
|
|Etienne Butzbach (7 élus) Belfort, innovante et bienveillante
|4 786
|31,96%
|
|Marc Archambault (2 élus) Belfort bleu marine
|1 562
|10,43%
|
|Bastien Faudot (2 élus) Oser belfort
|1 530
|10,21%
|
|Participation au scrutin
|Belfort
|Taux de participation
|58,26%
|Taux d'abstention
|41,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,58%
|Nombre de votants
|15 692
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Meslot Tous ensemble pour belfort
|4 925
|33,26%
|Etienne Butzbach Belfort, innovante et bienveillante
|3 165
|21,37%
|Christophe Grudler Un nouveau souffle pour belfort
|2 321
|15,67%
|Marc Archambault Belfort bleu marine
|1 780
|12,02%
|Bastien Faudot Oser belfort
|1 617
|10,92%
|Bertrand Chevalier Pour belfort, l'humain d'abord
|704
|4,75%
|Jean-Marie Pheulpin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|293
|1,97%
|Participation au scrutin
|Belfort
|Taux de participation
|56,33%
|Taux d'abstention
|43,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,18%
|Nombre de votants
|15 292
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