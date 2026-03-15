Résultat de l'élection municipale 2026 à Belfort : les infos en direct

Damien Meslot Liste des Républicains

Tous ensemble pour Belfort Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Damien Meslot Programme de Damien Meslot à Belfort (Tous ensemble pour Belfort) Gestion financière saine La ville de Belfort est bien gérée, ce qui permet d'investir sans augmenter les impôts. La Chambre régionale des Comptes a souligné la transparence et la santé financière de la ville. Cette gestion vise à préserver le pouvoir d'achat des Belfortains tout en continuant à développer la ville. Développement du commerce La rénovation et la végétalisation du Faubourg de France sont des priorités pour attirer de nouveaux commerces. Avec 48 préemptions, Belfort regagne en attractivité et dynamisme commercial. Le projet inclut la réhabilitation des Nouvelles Galeries pour renforcer le commerce de proximité. Amélioration de l'accès aux soins Un investissement significatif a été réalisé pour améliorer l'offre de santé à Belfort. La création d'une 1ère année de faculté de médecine et l'implantation de nouvelles maisons de santé visent à garantir un accès de qualité aux soins. Ces initiatives répondent à la nécessité d'augmenter le nombre de médecins généralistes dans la ville. Sécurité renforcée La délinquance a considérablement diminué à Belfort, grâce à une stratégie efficace de sécurité. L'installation de 50 nouvelles caméras de vidéo protection et le renforcement des effectifs de police sont des mesures proposées pour continuer à assurer la sécurité des citoyens. Ces efforts visent à maintenir un environnement sûr pour tous les Belfortains.

Damien Meslot

Corinne Bovet Zaretti

Ian Boucard

Loubna Ketfi-Charif

Gautier Le Voillemin

Marianne Dorian

Nasreddine Ziane

Marie-Hélène Ivol

Sébastien Vivot

Rachel Horlacher

Jean-Marie Herzog

Marie Stabile

Tony Kneip

Corinne Castaldi

Marc Rovigo

Charlène Authier

Robert Creel

Eirini Karakyriou

Brice Michel

Christiane Einhorn

Grégory Pataillot

Nathalie Boudevin

Philippe Legros

Evelyne Caloprisco

Benjamin Hoarau

Sophie Jesus

Farid Bousbaine

Marie-Anne Tharin

Olivier Bloch

Constance Voisin

Bulent Kilicparlar

Zine Terral

Samuel Deshayes

Pauline Conat

Florian Brunois

Valerye Arnaud

Victor Antoine

Geneviève Grab

Maxime Bourquin

Dominique Chipeaux

Serge Gindre

Marie-Lise Lhomet

Alain Gradeler

Bastien Faudot Liste divers gauche

TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bastien Faudot Programme de Bastien Faudot à Belfort (TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE) Situation de Belfort Belfort fait face à des défis importants, notamment une perte significative de population et de commerces au cours des dernières années. Près de 10% des habitants ont disparu, et un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Cette situation nécessite une attention urgente et un changement de cap pour revitaliser la ville. Engagements pour l'avenir Le programme électoral présente 15 engagements clés visant à améliorer la qualité de vie à Belfort. Parmi ces engagements, on trouve le gel des impôts communaux et la création d'un centre municipal de santé. Ces mesures visent à répondre aux besoins des habitants et à renforcer les services publics. Revitalisation du commerce Un des axes principaux du programme est la revitalisation du commerce en centre-ville. Cela inclut la rénovation et la végétalisation de zones clés comme le Faubourg de France. L'objectif est de rendre le centre-ville plus attractif pour les habitants et les visiteurs. Mobilité et infrastructures Le projet prévoit également des améliorations significatives en matière de mobilité et d'infrastructures. Cela comprend l'augmentation des itinéraires cyclables et la gratuité des transports en commun pour les jeunes. Ces initiatives visent à promouvoir des modes de transport durables et à améliorer la qualité de vie des Belfortains.

Bastien Faudot

Marie-Eve Belorgey

Matthieu Moulon

Maude Clavequin

Thierry Chipot

Nagia Meghriche

Laurent Feuillet

Santa Schalk

Vivien Schwalm

Nathalie Crave

Alain Letailleur

Nathalie Grevillot

Selim Guemazi

Francine Gallien

Clément Ziane

Martine Daeron

Philippe Naas

Stephanie Dreyfus-Schmidt

Redallah Radid

Aurelie Choley

Maxime Wack

Claire Laibe

Hugues Chipot

Nadine Danthon

Jean-Michel Glon-Villeneuve

Natacha Benier

Frederic Martinet

Tifaine Schmitt

Joel Chassaing

Jenna Abbani

Christian Vert

Manon Chemla

Eric Roy

Nathalie Raymond

Allan Gillet

Salima Drideche

Pascal Creusot

Maryse Haasz-Jullard

Jean-Marc Jacquemin

Noelle Da Col

Patrick Revel

Danielle Roth

Emile Gehant

Jean-Marie Pheulpin Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Jean-Marie Pheulpin

Christiane Petitot

Daniel Rouillon

Eliane Lacaille

Jean Lheureux

Gabrielle Vago

Noël Dolle

Laure Rava

Cheikh Lahmar

Myriam Dafri

Jules Meyrignac--Dufays

Fanny Moureaux

Ilian Bouledjouidja

Marie-Christine Crave

Philippe Cuzin

Jamila Hatmi

Guy Camozzi

Justine Urbanski

Abderrezak Haddadou

Dominique Leger

Oumar Wele

Alice Hennegrave

Jean-Claude Eugster

Solène Cadelli

Emanuel Dolle

Senoussia Hadjici

Antoine Rouvre

Claudine Lheureux

Jean Luc Deshayes

Claire Pheulpin

Aurélien Duchesne

Martine Cuzin

François Maigne

Malika Boudi

Alain Vuillemin

Catherine Mengeard

Yohan Simony

Rita Uva

Patrice Bouillon

Annik Duvernoy

René Thiessard

Séverine Lallemand

Omar Hatmi

Aurélia Raguenet

Gérard Belot

Christophe Soustelle Liste du Rassemblement National

Une identité pour Belfort Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Soustelle Programme de Christophe Soustelle à Belfort (Une identité pour Belfort) Identité de Belfort Le projet politique de Christophe SOUSTELLE vise à renforcer l'identité de la ville de Belfort. En s'appuyant sur son passé glorieux, il souhaite redonner aux habitants un sentiment de fierté et de sécurité. Cela passe par des actions concrètes qui valorisent les traditions locales et soutiennent le commerce de proximité. Priorités de sécurité Une des priorités de la campagne est l'augmentation des effectifs de la Police Municipale. Christophe SOUSTELLE propose également une présence policière continue, 24h/24 et 7j/7, pour garantir la sécurité des citoyens. Ces mesures visent à répondre à la montée de l'insécurité ressentie par les habitants. Soutien aux commerces Le programme inclut des initiatives pour soutenir les commerçants locaux, comme la mise en place d'une "marketplace" en ligne. Christophe SOUSTELLE prévoit également de louer des locaux à des commerçants avec des réductions sur les loyers. Ces actions visent à revitaliser le tissu économique de Belfort et à encourager l'entrepreneuriat local. Amélioration des services Une attention particulière sera portée à l'offre de santé et de transport dans la ville. Christophe SOUSTELLE souhaite faciliter l'installation de jeunes médecins dans les spécialités manquantes et améliorer les transports, notamment la ligne Belfort-Delle. Ces mesures visent à garantir un meilleur accès aux soins et à renforcer la mobilité des Belfortains.

Christophe Soustelle

Priscillia Scalet

Guillaume Bigot

Sophie Carnicer

Marc Gargioni

Deborah Chaput

Patrick Forestier

Sara Fritz

Gregory Dias

Anna Castaldo

Valentin Decomble

Fabienne Evalet

Xavier Ferrali

Anne Guerin

Régis Diot

Christelle Ardon

Tommi Renaudin

Sylvie Depoire

Dominique Freund

Magali Antoine

Loic Delanne

Suzanne Kirazian

Frédéric Sion

Léa Jourd'Heuil

Christophe Boulan

Laurence Coupin

Dominique Jeannot

Bernadette Tremblaye

Anthony Demangeot

Yona Kolailakov

Olivier Reado

Raymonde Antoine

Christophe Koehl

Colette Knopf

Nicolas Blanchet

Bernadette Midey

Damien Pedro

Edlira Bahiti

Maurizio Donadelli

Marie Daudenthun

Jean-Michel Collino

Josiane Buchwalder

Alexis Remy

Florian Chauche Liste divers gauche

Belfort avec vous Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Florian Chauche Programme de Florian Chauche à Belfort (Belfort avec vous) Engagement citoyen La liste de rassemblement des forces de gauche, écologistes et citoyennes vise à représenter tous les Belfortains et Belfortaines. L'élection municipale est présentée comme un choix collectif, mettant en avant l'importance d'une équipe représentative des divers quartiers et générations. Cet engagement se traduit par une volonté de dialogue et d'équité dans la gestion de la mairie. Difficultés de la ville La ville de Belfort traverse des difficultés majeures, avec une perte significative de population et un taux de chômage élevé. Les programmes immobiliers actuels sont jugés inaccessibles pour la majorité des habitants, tandis que le commerce de proximité souffre. De plus, le manque d'opportunités pour les jeunes pousse beaucoup à quitter la ville. Propositions pour l'avenir Les propositions incluent le renforcement des services publics de proximité et la promotion de l'égalité et de la justice sociale. Une attention particulière est portée à l'écologie populaire, visant à améliorer le cadre de vie et à protéger les ressources. La transparence et la participation citoyenne sont également des priorités pour redonner du pouvoir aux habitants. Mobilisation électorale La mobilisation des citoyens est essentielle pour le succès des élections municipales. Les résultats des précédentes élections montrent une dynamique favorable à la gauche à Belfort. L'appel à l'union de la gauche souligne l'importance de l'engagement collectif pour faire avancer les projets de la ville.

Florian Chauche

Murielle Thanneur

Karel Trapp

Valérie Preuilh-Choulier

Lucas Vanitou

Juliette Hamard

Zakaria Mountassir

Lise Besancon

Bertrand Chevalier

Mathilde Regnaud

Emin Onay

Lynda Boubekeur

Florent Pagani

Annie Baulay

Driss Mahmoud

Scheherazade Bourchiche

Jean-Luc Berger

Edith Jouquez

Jean-Claude Bessot

Caroline Dewit

Sylvain Gigante

Amel Aourag

Daniel Bertrand

Myriam Peter

Philippe Violet

Paule Chaumet

Eliot Bolot

Maud Marchal

Olympe Romanus-Liraud

Nadine Lietard

Fredéric Libai

Véronique Simon-Angevelle

Paul Tisserand

Sarah Charaf

Bruno Sallot

Brigitte Marceaux

Alain Daguet

Anne Forgerit

Karim Merimeche

Muriel Ternant

René Schmitt

Rachel Guillaume

Matthias Iber

Michelle Greif

Abdellah Elouafi

Christophe Grudler Liste Mouvement démocrate (MoDem)

Un avenir pour Belfort Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Grudler Programme de Christophe Grudler à Belfort (Un avenir pour Belfort) Avenir de Belfort La candidature de Christophe GRUDLER est un appel à l'action pour l'avenir de Belfort. Elle met en lumière les défis auxquels la ville est confrontée, tels que le déclin démographique et le chômage élevé. L'objectif est de bâtir une ville inclusive où chaque citoyen se sent respecté et écouté. Union et coopération La création d'une véritable métropole entre Belfort et Montbéliard est essentielle pour renforcer l'économie locale. Une stratégie commune permettra de mieux se faire entendre sur les scènes nationale et européenne. L'union des forces républicaines est présentée comme la clé pour réussir ensemble. Projets industriels Belfort aspire à devenir un pôle d'excellence dans des secteurs d'avenir tels que l'aéronautique, la défense et l'énergie. Des grands projets industriels européens sont envisagés pour dynamiser l'économie locale. L'ambition est de faire de Belfort une place forte sur ces filières stratégiques. Engagements locaux Les engagements incluent la non-augmentation des impôts locaux et une gestion rigoureuse des finances. Un réseau national et européen sera activé pour soutenir les initiatives locales. La mairie se veut accessible à tous, sans passe-droit ni clientélisme, afin de garantir une proximité bienveillante avec les citoyens.