Résultat de l'élection municipale 2026 à Belfort : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Belfort

Tête de listeListe
Damien Meslot
Damien Meslot Liste des Républicains
Tous ensemble pour Belfort
  • Damien Meslot
  • Corinne Bovet Zaretti
  • Ian Boucard
  • Loubna Ketfi-Charif
  • Gautier Le Voillemin
  • Marianne Dorian
  • Nasreddine Ziane
  • Marie-Hélène Ivol
  • Sébastien Vivot
  • Rachel Horlacher
  • Jean-Marie Herzog
  • Marie Stabile
  • Tony Kneip
  • Corinne Castaldi
  • Marc Rovigo
  • Charlène Authier
  • Robert Creel
  • Eirini Karakyriou
  • Brice Michel
  • Christiane Einhorn
  • Grégory Pataillot
  • Nathalie Boudevin
  • Philippe Legros
  • Evelyne Caloprisco
  • Benjamin Hoarau
  • Sophie Jesus
  • Farid Bousbaine
  • Marie-Anne Tharin
  • Olivier Bloch
  • Constance Voisin
  • Bulent Kilicparlar
  • Zine Terral
  • Samuel Deshayes
  • Pauline Conat
  • Florian Brunois
  • Valerye Arnaud
  • Victor Antoine
  • Geneviève Grab
  • Maxime Bourquin
  • Dominique Chipeaux
  • Serge Gindre
  • Marie-Lise Lhomet
  • Alain Gradeler
Bastien Faudot
Bastien Faudot Liste divers gauche
TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE
  • Bastien Faudot
  • Marie-Eve Belorgey
  • Matthieu Moulon
  • Maude Clavequin
  • Thierry Chipot
  • Nagia Meghriche
  • Laurent Feuillet
  • Santa Schalk
  • Vivien Schwalm
  • Nathalie Crave
  • Alain Letailleur
  • Nathalie Grevillot
  • Selim Guemazi
  • Francine Gallien
  • Clément Ziane
  • Martine Daeron
  • Philippe Naas
  • Stephanie Dreyfus-Schmidt
  • Redallah Radid
  • Aurelie Choley
  • Maxime Wack
  • Claire Laibe
  • Hugues Chipot
  • Nadine Danthon
  • Jean-Michel Glon-Villeneuve
  • Natacha Benier
  • Frederic Martinet
  • Tifaine Schmitt
  • Joel Chassaing
  • Jenna Abbani
  • Christian Vert
  • Manon Chemla
  • Eric Roy
  • Nathalie Raymond
  • Allan Gillet
  • Salima Drideche
  • Pascal Creusot
  • Maryse Haasz-Jullard
  • Jean-Marc Jacquemin
  • Noelle Da Col
  • Patrick Revel
  • Danielle Roth
  • Emile Gehant
Jean-Marie Pheulpin
Jean-Marie Pheulpin Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Jean-Marie Pheulpin
  • Christiane Petitot
  • Daniel Rouillon
  • Eliane Lacaille
  • Jean Lheureux
  • Gabrielle Vago
  • Noël Dolle
  • Laure Rava
  • Cheikh Lahmar
  • Myriam Dafri
  • Jules Meyrignac--Dufays
  • Fanny Moureaux
  • Ilian Bouledjouidja
  • Marie-Christine Crave
  • Philippe Cuzin
  • Jamila Hatmi
  • Guy Camozzi
  • Justine Urbanski
  • Abderrezak Haddadou
  • Dominique Leger
  • Oumar Wele
  • Alice Hennegrave
  • Jean-Claude Eugster
  • Solène Cadelli
  • Emanuel Dolle
  • Senoussia Hadjici
  • Antoine Rouvre
  • Claudine Lheureux
  • Jean Luc Deshayes
  • Claire Pheulpin
  • Aurélien Duchesne
  • Martine Cuzin
  • François Maigne
  • Malika Boudi
  • Alain Vuillemin
  • Catherine Mengeard
  • Yohan Simony
  • Rita Uva
  • Patrice Bouillon
  • Annik Duvernoy
  • René Thiessard
  • Séverine Lallemand
  • Omar Hatmi
  • Aurélia Raguenet
  • Gérard Belot
Christophe Soustelle
Christophe Soustelle Liste du Rassemblement National
Une identité pour Belfort
  • Christophe Soustelle
  • Priscillia Scalet
  • Guillaume Bigot
  • Sophie Carnicer
  • Marc Gargioni
  • Deborah Chaput
  • Patrick Forestier
  • Sara Fritz
  • Gregory Dias
  • Anna Castaldo
  • Valentin Decomble
  • Fabienne Evalet
  • Xavier Ferrali
  • Anne Guerin
  • Régis Diot
  • Christelle Ardon
  • Tommi Renaudin
  • Sylvie Depoire
  • Dominique Freund
  • Magali Antoine
  • Loic Delanne
  • Suzanne Kirazian
  • Frédéric Sion
  • Léa Jourd'Heuil
  • Christophe Boulan
  • Laurence Coupin
  • Dominique Jeannot
  • Bernadette Tremblaye
  • Anthony Demangeot
  • Yona Kolailakov
  • Olivier Reado
  • Raymonde Antoine
  • Christophe Koehl
  • Colette Knopf
  • Nicolas Blanchet
  • Bernadette Midey
  • Damien Pedro
  • Edlira Bahiti
  • Maurizio Donadelli
  • Marie Daudenthun
  • Jean-Michel Collino
  • Josiane Buchwalder
  • Alexis Remy
Florian Chauche
Florian Chauche Liste divers gauche
Belfort avec vous
  • Florian Chauche
  • Murielle Thanneur
  • Karel Trapp
  • Valérie Preuilh-Choulier
  • Lucas Vanitou
  • Juliette Hamard
  • Zakaria Mountassir
  • Lise Besancon
  • Bertrand Chevalier
  • Mathilde Regnaud
  • Emin Onay
  • Lynda Boubekeur
  • Florent Pagani
  • Annie Baulay
  • Driss Mahmoud
  • Scheherazade Bourchiche
  • Jean-Luc Berger
  • Edith Jouquez
  • Jean-Claude Bessot
  • Caroline Dewit
  • Sylvain Gigante
  • Amel Aourag
  • Daniel Bertrand
  • Myriam Peter
  • Philippe Violet
  • Paule Chaumet
  • Eliot Bolot
  • Maud Marchal
  • Olympe Romanus-Liraud
  • Nadine Lietard
  • Fredéric Libai
  • Véronique Simon-Angevelle
  • Paul Tisserand
  • Sarah Charaf
  • Bruno Sallot
  • Brigitte Marceaux
  • Alain Daguet
  • Anne Forgerit
  • Karim Merimeche
  • Muriel Ternant
  • René Schmitt
  • Rachel Guillaume
  • Matthias Iber
  • Michelle Greif
  • Abdellah Elouafi
Christophe Grudler
Christophe Grudler Liste Mouvement démocrate (MoDem)
Un avenir pour Belfort
  • Christophe Grudler
  • Véronique Mange
  • Stéphane Jacquemin
  • Cindy Girard
  • Jean-Christophe Messin
  • Nicole Valentin
  • Yves Vola
  • Atika Hamaidi
  • Esfandyar Khalaf
  • Marine Mecenero
  • Mustafa Sahin
  • Nathalie Bares
  • Gilles Rigault
  • Céline Ringenbach
  • Ali Mahmoudi
  • Chrystele Ringot
  • Renaud Rousselet
  • Isabelle Lang-Gartner
  • Gilles Fontanel
  • Nathalie Duffner
  • Michel Fleury
  • Chantal Gamma
  • Fabrice Sonet
  • Martine Francois
  • Bernard Cuquemelle
  • Léa Jerome
  • Romain Subiger
  • Marie-Catherine Giacomoni
  • Jean-Paul Ringenbach
  • Sophie Guyez
  • Yvon Joseph-Henri
  • Cristobalina Kepka
  • Bastien Muller
  • Vanessa Ruffio
  • Vincenzo Caccamo
  • Lise Gaxatte-Lepron
  • Fatah Mahmoudi
  • Laurence Aria
  • Daniel Verdant
  • Patricia Tourdot
  • Thomas Girard
  • Gisèle Tekler
  • Thiebaud Grudler
  • Janelle Mange
  • Richard Messin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Meslot
Damien Meslot (34 élus) Tous ensemble pour belfort 		4 607 56,93%
  • Damien Meslot
  • Evelyne Caloprisco - Chagnot
  • Ian Boucard
  • Loubna Chekouat
  • Sébastien Vivot
  • Florence Besancenot
  • Bouabdallah Kiouas
  • Marie-Hélène Ivol
  • Tony Kneip
  • Rachel Horlacher
  • Loïc Lavaill
  • Charlène Authier
  • Jean-Marie Herzog
  • Delphine Mentré
  • Pierre-Jérôme Collard
  • Marie Stabile
  • Yves Vola
  • Marie-Thérèse Robert
  • Samuel Dehmeche
  • Nathalie Boudevin
  • Alain Picard
  • Parvin Cerf
  • Brice Michel
  • Latifa Gilliotte
  • Joseph Illana
  • Marianne Dorian
  • David Dimey
  • Corinne Castaldi
  • Nikola Jelicic
  • Claude Joly
  • Romuald Roicomte
  • Christiane Einhorn
  • François Boron
  • Dominique Chipeaux
Mathilde Nassar
Mathilde Nassar (4 élus) 2020 en commun pour belfort 		1 582 19,55%
  • Mathilde Nassar
  • René Schmitt
  • Zoé Rundstalder
  • Florian Chauche
Samia Jaber
Samia Jaber (3 élus) Belfort en grand 		1 164 14,38%
  • Samia Jaber
  • Bastien Faudot
  • Jacqueline Guiot
Marie-José Fleury
Marie-José Fleury (2 élus) Belfort autrement 		739 9,13%
  • Marie-José Fleury
  • Christophe Grudler
Participation au scrutin Belfort
Taux de participation 34,19%
Taux d'abstention 65,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 373

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Meslot
Damien Meslot Tous ensemble pour belfort 		4 045 48,00%
Mathilde Nassar
Mathilde Nassar 2020 en commun pour belfort 		1 286 15,26%
Samia Jaber
Samia Jaber Belfort en grand 		1 086 12,88%
Marie-José Fleury
Marie-José Fleury Belfort autrement 		862 10,22%
Maude Clavequin
Maude Clavequin Belfort'1 		638 7,57%
Bertrand Chevalier
Bertrand Chevalier Pour belfort, l'humain d'abord 		353 4,18%
Jean-Marie Pheulpin
Jean-Marie Pheulpin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		157 1,86%
Participation au scrutin Belfort
Taux de participation 35,72%
Taux d'abstention 64,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 753

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Meslot
Damien Meslot (34 élus) Tous ensemble pour belfort 		7 096 47,38%
  • Damien Meslot
  • Florence Besancenot
  • Sébastien Vivot
  • Marie-Helene Ivol
  • Mustapha Lounes
  • Delphine Mentre
  • Ian Boucard
  • Marie Rochette De Lempdes
  • Jean-Marie Herzog
  • Monique Monnot
  • Jean-Pierre Marchand
  • Marion Vallet
  • Gérard Piquepaille
  • Frieda Bacharetti
  • Alain Picard
  • Marie Stabile
  • Pierre-Jerome Collard
  • Parvin Cerf
  • Yves Vola
  • Loubna Chekouat
  • Tony Kneip
  • Claude Joly
  • Brice Michel
  • Marie-Therese Fohrer
  • François Boron
  • Pascale Chague
  • Guy Corvec
  • Léa Manguin
  • David Dimey
  • Christiane Einhorn
  • Olivier Deroy
  • Brigitte Brun
  • Emmanuel Fillaudeau
  • Isabelle Heliot
Etienne Butzbach
Etienne Butzbach (7 élus) Belfort, innovante et bienveillante 		4 786 31,96%
  • Etienne Butzbach
  • Samia Jaber
  • Gérard Simon
  • Eva Pedrocchi
  • Robert Belot
  • Jacqueline Guiot
  • Mazouz Benlazeri
Marc Archambault
Marc Archambault (2 élus) Belfort bleu marine 		1 562 10,43%
  • Marc Archambault
  • Marie-Eloise Nardini
Bastien Faudot
Bastien Faudot (2 élus) Oser belfort 		1 530 10,21%
  • Bastien Faudot
  • Isabelle Lopez
Participation au scrutin Belfort
Taux de participation 58,26%
Taux d'abstention 41,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,58%
Nombre de votants 15 692

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Meslot
Damien Meslot Tous ensemble pour belfort 		4 925 33,26%
Etienne Butzbach
Etienne Butzbach Belfort, innovante et bienveillante 		3 165 21,37%
Christophe Grudler
Christophe Grudler Un nouveau souffle pour belfort 		2 321 15,67%
Marc Archambault
Marc Archambault Belfort bleu marine 		1 780 12,02%
Bastien Faudot
Bastien Faudot Oser belfort 		1 617 10,92%
Bertrand Chevalier
Bertrand Chevalier Pour belfort, l'humain d'abord 		704 4,75%
Jean-Marie Pheulpin
Jean-Marie Pheulpin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		293 1,97%
Participation au scrutin Belfort
Taux de participation 56,33%
Taux d'abstention 43,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,18%
Nombre de votants 15 292

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