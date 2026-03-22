Résultat de l'élection municipale 2026 à Belfort : les résultats du 2e tour

Programme de Damien Meslot à Belfort (Tous ensemble pour Belfort)

Gestion des Impôts

Belfort est une ville bien gérée, capable d'investir pour l'avenir sans augmenter les impôts. La Chambre régionale des Comptes a salué la situation financière de la Ville comme saine et transparente. L'objectif est de préserver le pouvoir d'achat des Belfortains tout en maintenant une gestion rigoureuse.

Rénovation du Faubourg

La majorité municipale met l'accent sur le commerce de proximité en rénovant et en végétalisant le faubourg de France. Avec 48 préemptions, de nouveaux commerces sont implantés pour renforcer l'attractivité de la ville. Des espaces de fraîcheur seront créés pour améliorer le cadre de vie, notamment durant les fortes chaleurs estivales.

Offre de Santé

Des investissements importants ont été réalisés pour développer l'offre de santé à Belfort, incluant l'ouverture de la Maison de santé du Lion. La création d'une mutuelle communale et l'installation de nouveaux médecins visent à améliorer l'accès aux soins. Un projet de création d'une 1ère année de faculté de médecine à Belfort est également prévu pour renforcer cette offre.

Mobilisation des Électeurs

Le maire, Damien Meslot, appelle à la mobilisation des Belfortains pour le second tour des élections. Il souligne l'importance de faire le choix de la stabilité et de la proximité pour l'avenir de la ville. La participation citoyenne est essentielle pour rendre Belfort plus dynamique et attractive.