Résultat de l'élection municipale 2026 à Belfort : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belfort [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Belfort sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Belfort.
L'actu des élections municipales 2026 à Belfort
11:51 - Damien Meslot, Florian Chauche et Christophe Soustelle forment le trio de tête à Belfort
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Belfort dimanche dernier, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 46,51 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Damien Meslot (Les Républicains) qui a pris la pole position en s'adjugeant 47,34 % des voix. À sa suite, Florian Chauche (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 22,56 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. La première place, déjà obtenue en 2020, a été conservée pour Damien Meslot. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Soustelle (Rassemblement National) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Bastien Faudot, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 10,84 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Belfort
Le deuxième tour des élections municipales à Belfort a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Damien Meslot
Liste des Républicains
Tous ensemble pour Belfort
|
|
Bastien Faudot
Liste divers gauche
TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE
|
|
Christophe Soustelle
Liste du Rassemblement National
Une identité pour Belfort
|
|
Florian Chauche
Liste divers gauche
Belfort avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Belfort
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien MESLOT (Ballotage) Tous ensemble pour Belfort
|5 892
|47,34%
|Florian CHAUCHE (Ballotage) Belfort avec vous
|2 807
|22,56%
|Christophe SOUSTELLE (Ballotage) Une identité pour Belfort
|1 464
|11,76%
|Bastien FAUDOT (Ballotage) TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE
|1 349
|10,84%
|Christophe GRUDLER Un avenir pour Belfort
|761
|6,11%
|Jean-Marie PHEULPIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|172
|1,38%
|Participation au scrutin
|Belfort
|Taux de participation
|53,49%
|Taux d'abstention
|46,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|12 742
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Belfort
- Belfort (90000)
- Ecole primaire à Belfort
- Maternités à Belfort
- Crèches et garderies à Belfort
- Classement des collèges à Belfort
- Salaires à Belfort
- Impôts à Belfort
- Dette et budget de Belfort
- Climat et historique météo de Belfort
- Accidents à Belfort
- Délinquance à Belfort
- Inondations à Belfort
- Nombre de médecins à Belfort
- Pollution à Belfort
- Entreprises à Belfort
- Prix immobilier à Belfort