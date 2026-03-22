Résultat de l'élection municipale 2026 à Belfort : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Belfort

Le deuxième tour des élections municipales à Belfort a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Damien Meslot
Damien Meslot Liste des Républicains
Tous ensemble pour Belfort
  • Damien Meslot
  • Corinne Bovet Zaretti
  • Ian Boucard
  • Loubna Ketfi-Charif
  • Gautier Le Voillemin
  • Marianne Dorian
  • Nasreddine Ziane
  • Marie-Hélène Ivol
  • Sébastien Vivot
  • Rachel Horlacher
  • Jean-Marie Herzog
  • Marie Stabile
  • Tony Kneip
  • Corinne Castaldi
  • Marc Rovigo
  • Charlène Authier
  • Robert Creel
  • Eirini Karakyriou
  • Brice Michel
  • Christiane Einhorn
  • Grégory Pataillot
  • Nathalie Boudevin
  • Philippe Legros
  • Evelyne Caloprisco
  • Benjamin Hoarau
  • Sophie Jesus
  • Farid Bousbaine
  • Marie-Anne Tharin
  • Olivier Bloch
  • Constance Voisin
  • Bulent Kilicparlar
  • Zine Terral
  • Samuel Deshayes
  • Pauline Conat
  • Florian Brunois
  • Valerye Arnaud
  • Victor Antoine
  • Geneviève Grab
  • Maxime Bourquin
  • Dominique Chipeaux
  • Serge Gindre
  • Marie-Lise Lhomet
  • Alain Gradeler
Bastien Faudot
Bastien Faudot Liste divers gauche
TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE
  • Bastien Faudot
  • Marie-Eve Belorgey
  • Matthieu Moulon
  • Maude Clavequin
  • Thierry Chipot
  • Nagia Meghriche
  • Laurent Feuillet
  • Santa Schalk
  • Vivien Schwalm
  • Nathalie Crave
  • Alain Letailleur
  • Nathalie Grevillot
  • Selim Guemazi
  • Francine Gallien
  • Clément Ziane
  • Martine Daeron
  • Philippe Naas
  • Stephanie Dreyfus-Schmidt
  • Redallah Radid
  • Aurelie Choley
  • Maxime Wack
  • Claire Laibe
  • Hugues Chipot
  • Nadine Danthon
  • Jean-Michel Glon-Villeneuve
  • Natacha Benier
  • Frederic Martinet
  • Tifaine Schmitt
  • Joel Chassaing
  • Jenna Abbani
  • Christian Vert
  • Manon Chemla
  • Eric Roy
  • Nathalie Raymond
  • Allan Gillet
  • Salima Drideche
  • Pascal Creusot
  • Maryse Haasz-Jullard
  • Jean-Marc Jacquemin
  • Noelle Da Col
  • Patrick Revel
  • Danielle Roth
  • Emile Gehant
Christophe Soustelle
Christophe Soustelle Liste du Rassemblement National
Une identité pour Belfort
  • Christophe Soustelle
  • Priscillia Scalet
  • Guillaume Bigot
  • Sophie Carnicer
  • Marc Gargioni
  • Deborah Chaput
  • Patrick Forestier
  • Sara Fritz
  • Gregory Dias
  • Anna Castaldo
  • Valentin Decomble
  • Fabienne Evalet
  • Xavier Ferrali
  • Anne Guerin
  • Régis Diot
  • Christelle Ardon
  • Tommi Renaudin
  • Sylvie Depoire
  • Dominique Freund
  • Magali Antoine
  • Loic Delanne
  • Suzanne Kirazian
  • Frédéric Sion
  • Léa Jourd'Heuil
  • Christophe Boulan
  • Laurence Coupin
  • Dominique Jeannot
  • Bernadette Tremblaye
  • Anthony Demangeot
  • Yona Kolailakov
  • Olivier Reado
  • Raymonde Antoine
  • Christophe Koehl
  • Colette Knopf
  • Nicolas Blanchet
  • Bernadette Midey
  • Damien Pedro
  • Edlira Bahiti
  • Maurizio Donadelli
  • Marie Daudenthun
  • Jean-Michel Collino
  • Josiane Buchwalder
  • Alexis Remy
Florian Chauche
Florian Chauche Liste divers gauche
Belfort avec vous
  • Florian Chauche
  • Murielle Thanneur
  • Karel Trapp
  • Valérie Preuilh-Choulier
  • Lucas Vanitou
  • Juliette Hamard
  • Zakaria Mountassir
  • Lise Besancon
  • Bertrand Chevalier
  • Mathilde Regnaud
  • Emin Onay
  • Lynda Boubekeur
  • Florent Pagani
  • Annie Baulay
  • Driss Mahmoud
  • Scheherazade Bourchiche
  • Jean-Luc Berger
  • Edith Jouquez
  • Jean-Claude Bessot
  • Caroline Dewit
  • Sylvain Gigante
  • Amel Aourag
  • Daniel Bertrand
  • Myriam Peter
  • Philippe Violet
  • Paule Chaumet
  • Eliot Bolot
  • Maud Marchal
  • Olympe Romanus-Liraud
  • Nadine Lietard
  • Fredéric Libai
  • Véronique Simon-Angevelle
  • Paul Tisserand
  • Sarah Charaf
  • Bruno Sallot
  • Brigitte Marceaux
  • Alain Daguet
  • Anne Forgerit
  • Karim Merimeche
  • Muriel Ternant
  • René Schmitt
  • Rachel Guillaume
  • Matthias Iber
  • Michelle Greif
  • Abdellah Elouafi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Belfort

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien MESLOT
Damien MESLOT (Ballotage) Tous ensemble pour Belfort 		5 892 47,34%
Florian CHAUCHE
Florian CHAUCHE (Ballotage) Belfort avec vous 		2 807 22,56%
Christophe SOUSTELLE
Christophe SOUSTELLE (Ballotage) Une identité pour Belfort 		1 464 11,76%
Bastien FAUDOT
Bastien FAUDOT (Ballotage) TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE 		1 349 10,84%
Christophe GRUDLER
Christophe GRUDLER Un avenir pour Belfort 		761 6,11%
Jean-Marie PHEULPIN
Jean-Marie PHEULPIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		172 1,38%
Participation au scrutin Belfort
Taux de participation 53,49%
Taux d'abstention 46,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 12 742

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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