Résultat municipale 2026 à Belfort (90000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Belfort a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belfort, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Belfort [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien MESLOT
Damien MESLOT Tous ensemble pour Belfort 		5 892 47,34%
Florian CHAUCHE
Florian CHAUCHE Belfort avec vous 		2 807 22,56%
Christophe SOUSTELLE
Christophe SOUSTELLE Une identité pour Belfort 		1 464 11,76%
Bastien FAUDOT
Bastien FAUDOT TOUS BELFORTAINS - LISTE D'UNION DE LA GAUCHE REPUBLICAINE, DEMOCRATE ET ECOLOGISTE 		1 349 10,84%
Christophe GRUDLER
Christophe GRUDLER Un avenir pour Belfort 		761 6,11%
Jean-Marie PHEULPIN
Jean-Marie PHEULPIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		172 1,38%
Participation au scrutin Belfort
Taux de participation 53,49%
Taux d'abstention 46,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 12 742

Source : ministère de l’Intérieur

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