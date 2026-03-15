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19:21 - Les enjeux locaux de Belfort : tour d'horizon démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Belfort mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,47% ont 75 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une automobile (60,47%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 15517 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,20% et d'une population immigrée de 17,92% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,61% à Belfort, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN avance à Belfort Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Belfort en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 19,89% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,18% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 14,48% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 32,27% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 26,48% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 28,25% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Belfort. Il clôturera le scrutin avec 34,09% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Belfort peu mobilisés lors des scrutins Dans le cadre des municipales de 2026 à Belfort, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle déterminant sur les résultats. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 64,28 % lors de la dernière élection municipale, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors que débutait la crise du Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 29,32 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 50,74 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 36,84 % au premier tour, contre 54,44 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Comment Belfort a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Concernant le scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Belfort donnaient la prime au courant 'Union de la gauche' (36,47%), devant le RN (28,25%). Le second round n'a pas changé grand chose, Les Républicains culminant à 38,57% des voix dans la commune. Lors des élections européennes en amont, le résultat à Belfort s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (26,48%), à la première place devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (17,60%) et Valérie Hayer (13,02%). Le paysage politique de Belfort a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone pivot.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Belfort il y a 4 ans ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Belfort comme un électorat massivement tourné vers la gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Belfort était en effet marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 29,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,82% pour Emmanuel Macron, contre 39,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Belfort favorisaient la Nupes (30,57%) devant les macronistes (20,42%). Le second tour entérinait la victoire de LR, réunissant 40,68% des suffrages exprimés.

12:58 - Fiscalité en hausse à Belfort : quel impact sur les élections municipales À Belfort, en matière de fiscalité locale, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est élevé à environ 1 093 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 878 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 39,32 % en 2024 (contre 19,00 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 469 050 € de recettes en 2024, bien en deçà des 10 531 070 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,80 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Belfort ? La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Belfort est particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Damien Meslot (Les Républicains) a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 48,00% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Mathilde Nassar (Divers gauche) a recueilli 15,26% des voix. Le podium a été complété par Samia Jaber (Divers gauche), rassemblant 1 086 électeurs (12,88%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Damien Meslot l'a finalement emporté avec 4 607 voix (56,93%), face à Mathilde Nassar s'adjugeant 1 582 votants (19,55%) et Samia Jaber obtenant 1 164 bulletins (14,38%). Le fossé initial s'est vérifié et même creusé, aboutissant à un succès retentissant et incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Les Républicains a certainement tiré parti des votes des partisans des listes de droite, récupérant 562 voix supplémentaires entre les deux tours.