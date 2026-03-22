Résultat municipale 2026 à Belin-Béliet (33830) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belin-Béliet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belin-Béliet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belin-Béliet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rédouane LOUAAZIZI (22 élus) DYNAMISONS BELIN-BELIET NATURELLEMENT
|1 583
|49,58%
|
|Bernard RABLADE (4 élus) VIVRE BELIN-BELIET
|967
|30,29%
|
|Patrick FAYADA (3 élus) Rassemblons Belin-Béliet 2026
|643
|20,14%
|
|Participation au scrutin
|Belin-Béliet
|Taux de participation
|65,36%
|Taux d'abstention
|34,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|3 260
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Belin-Béliet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rédouane LOUAAZIZI (Ballotage) DYNAMISONS BELIN-BELIET NATURELLEMENT
|1 417
|44,53%
|Bernard RABLADE (Ballotage) VIVRE BELIN-BELIET
|944
|29,67%
|Patrick FAYADA (Ballotage) Rassemblons Belin-Béliet 2026
|821
|25,80%
|Participation au scrutin
|Belin-Béliet
|Taux de participation
|65,80%
|Taux d'abstention
|34,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|3 281
Election municipale 2026 à Belin-Béliet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Belin-Béliet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Belin-Béliet.
L'actu des élections municipales 2026 à Belin-Béliet
18:38 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Belin-Béliet ?
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Belin-Béliet demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des élections européennes, le podium à Belin-Béliet s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,45%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,17%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,35%). François-Xavier Marques (Rassemblement National) avait par la suite enlevé le premier tour des législatives à Belin-Béliet après la dissolution avec 47,61%. Sophie Mette (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 26,23%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, François-Xavier Marques culminant à 52,99% des voix dans la localité.
15:57 - Le résultat de la liste "Agir Durablement Pour Belin-Beliet" à la municipale de 2020 à Belin-Béliet
Quelles leçons tirer des résultats des dernières municipales à Belin-Béliet ? Dès le dimanche du premier tour, Cyrille Declercq (Divers gauche) a fait la course en tête avec 38,16% des suffrages. Derrière, Jérôme Gellibert (Divers centre) a engrangé 31,26% des suffrages. Rédouane Louaazizi (Divers centre) suivait, glanant 30,56% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Cyrille Declercq l'a finalement emporté avec 928 voix (40,89%), face à Jérôme Gellibert s'adjugeant 29,66% des électeurs inscrits et Rédouane Louaazizi avec 29,44% des électeurs. L'écart initial s'est consolidé et même accentué, menant à une victoire nette et indiscutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement tiré parti des voix des listes éliminées, ajoutant 65 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse se doit impérativement de déjouer la prime au sortant aujourd'hui, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Belin-Béliet, une triangulaire pleine d'incertitude
Comme le montre la liste des candidats au second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Patrick Fayada, Bernard Rablade et Rédouane Louaazizi. Les 5 bureaux de vote de la ville de Belin-Béliet ferment à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à Belin-Béliet
A l'ouverture de l'élection municipale à Belin-Béliet, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 34,20 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Rédouane Louaazizi (Divers centre) qui a pris l'avantage en récoltant 44,53 % des voix. Ensuite, Bernard Rablade (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 29,67 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Fayada, étiqueté Rassemblement National, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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