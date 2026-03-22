Résultat municipale 2026 à Belin-Béliet (33830) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belin-Béliet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belin-Béliet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Belin-Béliet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rédouane LOUAAZIZI
Rédouane LOUAAZIZI (22 élus) DYNAMISONS BELIN-BELIET NATURELLEMENT 		1 583 49,58%
  • Rédouane LOUAAZIZI
  • Cathy CORDONNIER
  • Alain DE BERNARDY DE SIGOYER
  • Chrystelle VERGNAUD
  • Stéphane GALICHET
  • Céline BOURDET
  • Raphaël KLEIN
  • Gaëlle DEURÉ
  • Samaël DOPPIA
  • Sandrine LAREIGNE
  • Grégoire CARON
  • Céline LUCAS
  • Pierrick BARSACQ
  • Elodie ALLANT
  • Eric DIET
  • Cécile ARLIX
  • Jeremy BAUDOIN
  • Julie DUQUENOY
  • Michaël ADAM
  • Eva CONTRERAS
  • Valentin JAMET
  • Valérie LÉGLISE
Bernard RABLADE
Bernard RABLADE (4 élus) VIVRE BELIN-BELIET 		967 30,29%
  • Bernard RABLADE
  • Nathalie GAILLARD-BIENFAIT
  • Jean-Michel PEYROT
  • Magali GONÇALVES
Patrick FAYADA
Patrick FAYADA (3 élus) Rassemblons Belin-Béliet 2026 		643 20,14%
  • Patrick FAYADA
  • Virginie DELIOT
  • Jean-Marie MARMEUSE
Participation au scrutin Belin-Béliet
Taux de participation 65,36%
Taux d'abstention 34,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 3 260

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Belin-Béliet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rédouane LOUAAZIZI
Rédouane LOUAAZIZI (Ballotage) DYNAMISONS BELIN-BELIET NATURELLEMENT 		1 417 44,53%
Bernard RABLADE
Bernard RABLADE (Ballotage) VIVRE BELIN-BELIET 		944 29,67%
Patrick FAYADA
Patrick FAYADA (Ballotage) Rassemblons Belin-Béliet 2026 		821 25,80%
Participation au scrutin Belin-Béliet
Taux de participation 65,80%
Taux d'abstention 34,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 3 281

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