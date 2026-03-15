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19:18 - Bellefont-La Rauze aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Bellefont-La Rauze, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 766 logements pour 1 188 habitants, la densité de la ville est de 31 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 74 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 768 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (28,20%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 42,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 25,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 91,06 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Bellefont-La Rauze, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Bellefont-La Rauze ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Bellefont-La Rauze il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 22,29% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 45,08% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,75% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Bellefont-La Rauze comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,20% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,47% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 26,57% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Bellefont-La Rauze : le point sur la participation En 2020 à Bellefont-La Rauze, l'abstention avait atteint 35,75 % à la fin du premier round, un score très inférieur aux 55,3 % du pays. C'étaient 638 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de coronavirus bousculait la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été définie par une abstention à 16,22 % dans la ville (83,78 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 38,24 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,14 %, loin des 40,67 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une commune globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays. En ce jour de municipale à Bellefont-La Rauze, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Bellefont-La Rauze : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Bellefont-La Rauze soutenaient en priorité Aurélien Pradié (Les Républicains) avec 41,35% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Aurélien Pradié culminant à 51,57% des votes sur place. Le rendez-vous électoral des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Bellefont-La Rauze avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (29,20%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,28% des voix. .

14:57 - Au soir des municipales 2026, Bellefont-La Rauze apparaît comme inclassable ou presque Lors des législatives de 2022, les votants de Bellefont-La Rauze soutenaient en priorité Aurélien Pradié (LR) avec 40,07% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurélien Pradié virant de nouveau en tête avec 62,08% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Bellefont-La Rauze accordaient précédemment leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 22,81%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,29%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,92% pour Emmanuel Macron, contre 45,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Bellefont-La Rauze comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Bellefont-La Rauze frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Si l'on examine la fiscalité de Bellefont-La Rauze, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 8,56 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 28 910 €. Un apport qui est loin des quelque 152 600 euros enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Bellefont-La Rauze a évolué pour se fixer à près de 40,69 % en 2024 (contre 17,25 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Bellefont-La Rauze s'est établi à 829 € en 2024 (contre 521 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Bellefont-La Rauze L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Bellefont-La Rauze s'avère très instructive. À l'occasion du premier vote, Patrick Nicolaon a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 333 soutiens (53,45%). Derrière, Éric Delmas a recueilli 290 bulletins valides (46,54%). Ce triomphe au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bellefont-La Rauze, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La minorité devra démultiplier les scores ce dimanche pour contester cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.