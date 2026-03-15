Résultat municipale 2026 à Bellefont-La Rauze (46090) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bellefont-La Rauze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellefont-La Rauze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellefont-La Rauze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie FALGUIÈRES
Jean-Marie FALGUIÈRES (16 élus) Bellefont-La Rauze, avec vous, préparons demain ! 		451 65,74%
  • Jean-Marie FALGUIÈRES
  • Céline JANICOT
  • Louis ROSAS
  • Françoise ANNÈS
  • Régis DANIEL
  • Edith FRÉBEAU
  • Jean CALMETTES
  • Orane RENAULT
  • Didier CAGNAC
  • Christine BACHELET
  • Vincent COUDRE
  • Isabelle MENETREY
  • Hans DAUDON
  • Nadine ROSA
  • Jean-Baptiste VANRAPENBUSCH
  • Martine AUBERT
Jean-François BOURDIE
Jean-François BOURDIE (3 élus) Bellefont-La Rauze: Notre commune, aujourd'hui pour demain 		235 34,26%
  • Jean-François BOURDIE
  • Agnès RUFFAT
  • Marc ANTONELLO
Participation au scrutin Bellefont-La Rauze
Taux de participation 71,13%
Taux d'abstention 28,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 707

Source : ministère de l’Intérieur

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