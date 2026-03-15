Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bellefontaine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bellefontaine.
L'actu des élections municipales 2026 à Bellefontaine
13:45 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Bellefontaine
Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Bellefontaine, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,53 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 75 830 € la même année. Une somme bien en-dessous des 150 250 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Bellefontaine est passé à 35,81 % en 2024 (contre 16,32 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Bellefontaine s'est établi à 2 179 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 606 € relevés en 2020.
11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Bellefontaine
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui marqués par l'issue des dernières élections municipales en date à Bellefontaine. Au terme du premier tour à l'époque, Félix Ismain a creusé l'écart en obtenant 57,95% des bulletins. Juste derrière, Servius Charles-Donatien a engrangé 42,04% des suffrages. Ce succès d'emblée de Félix Ismain a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Bellefontaine, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales à Bellefontaine : les horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Bellefontaine sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. En 2026, les votants de Bellefontaine sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Bellefontaine est affichée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bellefontaine
|Tête de listeListe
|
Felix Ismain
Divers
BELLEFONTAINE AVANT TOUT
|
|
Ugo Avinin
Divers
DYNAMIQUE BELLEFONTAINE
|
|
Servius Charles-Donatien
Divers
BELLEFONTAINE DOUBOUT'
|
|
Michel Suivant
Divers
UN NOUVEL ELAN POUR BELLEFONTAINE YON EPI LOT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Félix Ismain (15 élus) Le nouveau souffle
|725
|57,95%
|
|Servius Charles-Donatien (4 élus) Bellefontaine doubout' pour le changement
|526
|42,04%
|
|Participation au scrutin
|Bellefontaine
|Taux de participation
|77,13%
|Taux d'abstention
|22,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 292
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Félix Ismain (12 élus) Un nouveau souffle
|747
|58,40%
|
|Servius Charles-Donatien (3 élus) Bellefontaine doubout
|470
|36,74%
|
|Bertin Belorgane Agir a bellefontaine
|62
|4,84%
|Participation au scrutin
|Bellefontaine
|Taux de participation
|82,20%
|Taux d'abstention
|17,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,81%
|Nombre de votants
|1 316
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