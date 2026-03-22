Résultat municipale 2026 à Bellefontaine (39400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellefontaine, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine GUYON (9 élus) VILLAGE VIVANT POUR BELLEFONTAINE
|159
|48,48%
|
|Martine RIALLAN (2 élus) Ensemble pour notre village de demain
|131
|39,94%
|
|Jean-Philippe CHARPENTIER L'union dans le dynamisme
|38
|11,59%
|Participation au scrutin
|Bellefontaine
|Taux de participation
|73,94%
|Taux d'abstention
|26,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|332
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bellefontaine - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine GUYON (Ballotage) VILLAGE VIVANT POUR BELLEFONTAINE
|142
|45,66%
|Martine RIALLAN (Ballotage) Ensemble pour notre village de demain
|116
|37,30%
|Jean-Philippe CHARPENTIER (Ballotage) L'union dans le dynamisme
|53
|17,04%
|Participation au scrutin
|Bellefontaine
|Taux de participation
|70,16%
|Taux d'abstention
|29,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|315
Election municipale 2026 à Bellefontaine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bellefontaine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bellefontaine.
L'actu des élections municipales 2026 à Bellefontaine
18:34 - Bellefontaine : le vote des électeurs l'année de la dissolution
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Bellefontaine avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 29,41% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bellefontaine avaient ensuite favorisé Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) avec 44,56% au premier tour, devant Thierry Mosca (Rassemblement National) avec 31,63%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie-Christine Dalloz culminant à 65,44% des voix sur place. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Un résultat serré pour l'élection municipale de 2020 à Bellefontaine
À Bellefontaine, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, laissant aux votants l'opportunité de panacher. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Jacques Fournier a récolté le plus de suffrages avec 232 soutiens (89,92%), devançant Anthony Arnaud qui a recueilli 88,37% des votes. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour d'élections municipales 2026 à Bellefontaine, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très particulier. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours dans le pays.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Bellefontaine pour le 2e tour ?
Les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Jean-Philippe Charpentier, Martine Guyon et Martine Riallan, d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé la liste des candidats au second tour cette semaine. L'heure de fermeture du bureau de vote de Bellefontaine a été fixée à 18 heures.
11:59 - Martine Guyon et Martine Riallan aux premières places la semaine dernière
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Bellefontaine, c'est Martine Guyon qui a pris l'avantage avec 45,66 % des votes. Martine Riallan a pris la position de dauphine avec 37,30 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Philippe Charpentier pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Bellefontaine, le vote a enregistré une participation de 70,16 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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