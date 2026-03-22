Résultat municipale 2026 à Bellefontaine (39400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellefontaine, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine GUYON
Martine GUYON (9 élus) VILLAGE VIVANT POUR BELLEFONTAINE 		159 48,48%
  • Martine GUYON
  • Olivier PERRAD
  • Maud GERARD
  • Ludovic RICHARD
  • Carline BARIC
  • Laurent GRESSET
  • Jessica MOREL
  • Raphael RONDOT
  • Laura GUILLAUME
Martine RIALLAN
Martine RIALLAN (2 élus) Ensemble pour notre village de demain 		131 39,94%
  • Martine RIALLAN
  • Patrick ARBEZ
Jean-Philippe CHARPENTIER
Jean-Philippe CHARPENTIER L'union dans le dynamisme 		38 11,59%
Participation au scrutin Bellefontaine
Taux de participation 73,94%
Taux d'abstention 26,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 332

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bellefontaine - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine GUYON
Martine GUYON (Ballotage) VILLAGE VIVANT POUR BELLEFONTAINE 		142 45,66%
Martine RIALLAN
Martine RIALLAN (Ballotage) Ensemble pour notre village de demain 		116 37,30%
Jean-Philippe CHARPENTIER
Jean-Philippe CHARPENTIER (Ballotage) L'union dans le dynamisme 		53 17,04%
Participation au scrutin Bellefontaine
Taux de participation 70,16%
Taux d'abstention 29,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 315

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