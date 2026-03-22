Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bellefontaine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bellefontaine.
L'actu des élections municipales 2026 à Bellefontaine
11:47 - Servius Charles-Donatien et Ugo Avinin aux premières places il y a une semaine
Pour le premier tour des élections municipales à Bellefontaine, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a mobilisé 72,45 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Servius Charles-Donatien qui s'est arrogé la première place en récoltant 35,45 % des voix. À sa suite, Ugo Avinin a obtenu la seconde place avec 25,85 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. En ravissant la première place, Servius Charles-Donatien a gagné une position décisive par rapport à 2020, mais il a marqué un léger repli de 6 points depuis. Par ailleurs, avec 24,31 %, Felix Ismain s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Michel Suivant a récolté 14,39 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bellefontaine
Le deuxième tour des élections municipales à Bellefontaine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Felix Ismain
Divers
BELLEFONTAINE AVANT TOUT
|
|
Ugo Avinin
Divers
DYNAMIQUE BELLEFONTAINE
|
|
Servius Charles-Donatien
Divers
BELLEFONTAINE DOUBOUT'
|
|
Michel Suivant
Divers
UN NOUVEL ELAN POUR BELLEFONTAINE YON EPI LOT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Servius CHARLES-DONATIEN (Ballotage) BELLEFONTAINE DOUBOUT'
|436
|35,45%
|Ugo AVININ (Ballotage) DYNAMIQUE BELLEFONTAINE
|318
|25,85%
|Felix ISMAIN (Ballotage) BELLEFONTAINE AVANT TOUT
|299
|24,31%
|Michel SUIVANT (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BELLEFONTAINE YON EPI LOT
|177
|14,39%
|Participation au scrutin
|Bellefontaine
|Taux de participation
|72,45%
|Taux d'abstention
|27,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|1 257
Source : ministère de l’Intérieur
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