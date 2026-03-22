Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bellefontaine

Le deuxième tour des élections municipales à Bellefontaine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Felix Ismain
Felix Ismain Divers
BELLEFONTAINE AVANT TOUT
  • Felix Ismain
  • Fatiha Bensaad-Jean-Baptiste
  • Bruno Babin
  • Celia Charles-Donatien
  • Moïse Richard Duragrin
  • Sabrina Baguidy
  • Livio Duverger
  • Mathilde Cornelie Amable
  • Didier Gérard Vango
  • Alberte Porfal
  • Clive Mauvois
  • Inga de Chadirac
  • Clarence Boulangé
  • Caroline Mouriesse
  • Hyacinthe Mormin
  • Katina Trebeau
  • Léo Mormin
  • Thérèse Boulangé
  • Loïc Blanche-Barbat
Ugo Avinin
Ugo Avinin Divers
DYNAMIQUE BELLEFONTAINE
  • Ugo Avinin
  • Elodie Fulberte Mormin
  • Nael Facinou
  • Lydia Vainqueur
  • Thierry Fabrice Mormin
  • Raphaëlle Armande Duchel
  • Jean Pierre Hugues Desmazon
  • Daniele Roberte Lambert
  • Frédéric Marc Doham
  • Sabrina Abreo
  • Frantz Joseph Virginie
  • Marlene Julians
  • Jérémie Hillion
  • Kristy Ambre Luce
  • Eugène Hongois
  • Beatrice Sarah Chevalier
  • David Duragrin
  • Angela Marie-Noëlle Doham
  • Georgy Emmanuel Fordant
Servius Charles-Donatien
Servius Charles-Donatien Divers
BELLEFONTAINE DOUBOUT'
  • Servius Charles-Donatien
  • Rémicia Mourtialon
  • Luc-André Babin
  • Michaelle Pierre-Gabriel
  • Tony Amable
  • Patricia Babin
  • Lucien Page
  • Odile Pierrette Boulangé
  • Jean-Michel Cardon
  • Maïté Gabory
  • Yannick Mauvois
  • Rémicia Risal
  • Hilaire Voge
  • Laure Fidelin
  • Justin Belorgane
  • Audrey Merlin Dicanot
  • Jean-Pierre Letchoumy
  • Aude Gabory
  • Denis Nandor
Michel Suivant
Michel Suivant Divers
UN NOUVEL ELAN POUR BELLEFONTAINE YON EPI LOT
  • Michel Suivant
  • Valerie Delage
  • Dominique Julieno
  • Jocelyne Jean Epouse Merlin
  • Jean-Michel Nitharum
  • Murielle Vainqueur
  • Miguel Duragrin
  • Jocelyne Boulange
  • Gwenael Quenette
  • Karine Vaity
  • Sylvestre Doham
  • Jean-Francine Lecurieux-Richemont
  • Joseph Ginot
  • Severine Babin
  • Phillipe Cardon
  • Marie-Michelle Jubenot
  • Bruno Trebeau
  • Jocelyne Francois
  • Peter Fidelin
  • Maeva Eguienta
  • Claude Laplume

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine

Tête de listeListe Voix % des voix
Servius CHARLES-DONATIEN
Servius CHARLES-DONATIEN (Ballotage) BELLEFONTAINE DOUBOUT' 		436 35,45%
Ugo AVININ
Ugo AVININ (Ballotage) DYNAMIQUE BELLEFONTAINE 		318 25,85%
Felix ISMAIN
Felix ISMAIN (Ballotage) BELLEFONTAINE AVANT TOUT 		299 24,31%
Michel SUIVANT
Michel SUIVANT (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BELLEFONTAINE YON EPI LOT 		177 14,39%
Participation au scrutin Bellefontaine
Taux de participation 72,45%
Taux d'abstention 27,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 257

Source : ministère de l’Intérieur

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