Résultat municipale 2026 à Bellefontaine (97222) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bellefontaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellefontaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellefontaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Servius CHARLES-DONATIEN
Servius CHARLES-DONATIEN BELLEFONTAINE DOUBOUT' 		436 35,45%
Ugo AVININ
Ugo AVININ DYNAMIQUE BELLEFONTAINE 		318 25,85%
Felix ISMAIN
Felix ISMAIN BELLEFONTAINE AVANT TOUT 		299 24,31%
Michel SUIVANT
Michel SUIVANT UN NOUVEL ELAN POUR BELLEFONTAINE YON EPI LOT 		177 14,39%
Participation au scrutin Bellefontaine
Taux de participation 72,45%
Taux d'abstention 27,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 257

Source : ministère de l’Intérieur

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