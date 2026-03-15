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19:21 - Analyse socio-économique de Bellefontaine : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques de Bellefontaine mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des municipales. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,01% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (62,40%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 552 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (7,68%) et le nombre de résidences HLM (33,33% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Bellefontaine mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,95% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quel poids pour le RN à Bellefontaine aux derniers scrutins ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Bellefontaine en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 16,48% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 66,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 4,52% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Bellefontaine comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 15,00% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 7,74% pour le RN. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 22,87 % d'abstention à Bellefontaine La fuite des électeurs s'élevait à 22,87 % à Bellefontaine pour le premier tour des municipales de 2020, une abstention exceptionnellement basse, en pleine pandémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 53,84 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 86,75 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 67,32 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 78,74 % des inscrits. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une ville frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de l'ensemble du pays. Au soir de ces élections municipales 2026, cette donnée pèsera quoi qu'il en soit irrémédiablement sur les résultats de Bellefontaine.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Bellefontaine Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Bellefontaine, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (29,00%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Bellefontaine soutenaient en priorité Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 73,58% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Marcellin Nadeau culminant à 88,34% des voix dans la commune. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Bellefontaine apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bellefontaine accordaient leurs suffrages à Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 68,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bellefontaine quelques semaines plus tôt voyait Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 55,40% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 16,48%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 66,21%, contre 33,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Bellefontaine comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Bellefontaine Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Bellefontaine, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,53 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 75 830 € la même année. Une somme bien en-dessous des 150 250 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Bellefontaine est passé à 35,81 % en 2024 (contre 16,32 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Bellefontaine s'est établi à 2 179 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 606 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Bellefontaine Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui marqués par l'issue des dernières élections municipales en date à Bellefontaine. Au terme du premier tour à l'époque, Félix Ismain a creusé l'écart en obtenant 57,95% des bulletins. Juste derrière, Servius Charles-Donatien a engrangé 42,04% des suffrages. Ce succès d'emblée de Félix Ismain a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Bellefontaine, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.