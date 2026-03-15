Résultat municipale 2026 à Bellenaves (03330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bellenaves a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellenaves, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellenaves [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BARTHOUX
Eric BARTHOUX (12 élus) bea 		319 56,86%
  • Eric BARTHOUX
  • Christelle BRUN
  • Thierry ROLLIN
  • Camilia Marie-José SELLA
  • Daniel RUBIN
  • Sandrine THEVENET
  • Ludovic VALLET
  • Aude Laure ROGER
  • Benoit BRUN
  • Helene Larie Madeleine MONET
  • Olivier FAUCHERET
  • Marilyne ESTAN BERNA
Henri BARBIER
Henri BARBIER (3 élus) BELLENAVES, NOTRE VILLAGE 		242 43,14%
  • Henri BARBIER
  • Nicole HAUCHART
  • Hugues DE COLLASSON
Participation au scrutin Bellenaves
Taux de participation 74,34%
Taux d'abstention 25,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 588

Source : ministère de l’Intérieur

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