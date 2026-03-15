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19:16 - Les données démographiques de Bellenaves révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Bellenaves, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 986 habitants répartis dans 753 logements, ce village présente une densité de 28 hab/km². Ses 93 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 291 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (52,99%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,18% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 55,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1565,26 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Bellenaves manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Vers une avancée du RN à Bellenaves aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Bellenaves il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,37% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 51,70% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 23,04% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 44,44% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,80% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 34,37% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 44,69% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Jorys Bovet.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Bellenaves ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 538 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Bellenaves, ce qui donnait un taux de participation de 69,33 % (une mobilisation très élevée) alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents bon nombre d'électeurs. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections municipales restent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 75,94 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 61,18 % des électeurs (soit environ 455 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,97 %, bien au-delà des 56,50 % enregistrés en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le secteur se positionne donc plutôt comme une contrée relativement attachée au vote. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Bellenaves, ce facteur aura en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Bellenaves : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Bellenaves a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Le choc des Européennes de juin 2024 à Bellenaves avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (35,80%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,16% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bellenaves avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jorys Bovet (Rassemblement National) avec 34,37% au premier tour, devant Louise Heritier (Union de la gauche) avec 32,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jorys Bovet culminant à 44,69% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Bellenaves était indécise sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Bellenaves plébiscitaient Louise Heritier (Nupes) avec 29,22% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,56%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bellenaves tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,37% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,09%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en offrant 51,70% pour Marine Le Pen, contre 48,30% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Bellenaves comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Bellenaves Alors que les impôts locaux ont grimpé à Bellenaves entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 12,81 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de près de 49 400 euros, loin des 170 900 euros engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Bellenaves a évolué pour se fixer à un peu plus de 41,34 % en 2024 (contre 18,47 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Bellenaves s'est chiffrée à environ 978 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 693 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Avec Vous, Décidons De Notre Futur, En Toute Confiance" à l'élection municipale de 2020 à Bellenaves Il peut se révéler édifiant d'examiner les résultats des dernières élections municipales à Bellenaves. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Nicole Hauchart a pris la première place en recueillant 283 suffrages (54,95%). À sa poursuite, Dominique Bidet a capté 232 bulletins valides (45,04%). Cette victoire sans appel de Nicole Hauchart a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Bellenaves, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.