Résultat municipale 2026 à Bellenglise (02420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellenglise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellenglise, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellenglise [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril BEAUSIR (9 élus) Entraide et Renouveau
|121
|50,84%
|
|Denis DUVAL (2 élus) rassemblés pour agir
|117
|49,16%
|
|Participation au scrutin
|Bellenglise
|Taux de participation
|81,73%
|Taux d'abstention
|18,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|246
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bellenglise - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis DUVAL (Ballotage) rassemblés pour agir
|94
|37,90%
|Cyril BEAUSIR (Ballotage) Entraide et Renouveau
|64
|25,81%
|Didier LECART (Ballotage) Un village vivant et solidaire
|55
|22,18%
|Sonia LAFOLIE (Ballotage) Tous ensemble pour Bellenglise
|35
|14,11%
|Participation au scrutin
|Bellenglise
|Taux de participation
|83,06%
|Taux d'abstention
|16,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|250
Election municipale 2026 à Bellenglise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bellenglise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bellenglise.
L'actu des élections municipales 2026 à Bellenglise
18:33 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Bellenglise
Organisées après la dissolution, les élections législatives à Bellenglise avaient favorisé Philippe Torre (Rassemblement National) avec 66,67% au premier tour, devant Julien Dive (Les Républicains) avec 23,08%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Philippe Torre culminant à 70,53% des votes sur place. Le scrutin des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Bellenglise avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (71,62%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 8,11% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Bellenglise restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Le résultat des dernières élections municipales à Bellenglise
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Bellenglise ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dans la cité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, laissant ainsi aux votants la possibilité de choisir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 11 sièges ont été pourvus. Lors de ce premier tour, Frederic Gardien a obtenu la première place avec 115 soutiens (94,26%). En deuxième position, Thibault Francois a obtenu 94,26% des bulletins valides. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Bellenglise, ces équilibres individuels très spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'a cependant plus cours désormais.
13:58 - À Bellenglise, Denis Duval et Cyril Beausir s'affrontent ce dimanche
Sont donc alignés pour ce second passage dans les bureaux de vote ce dimanche : Denis Duval, à la tête de "Rassemblés Pour Agir" et Cyril Beausir, à la tête de "Entraide Et Renouveau", selon la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Rappelons que Didier Lecart, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, est absent. Rappelons que Sonia Lafolie, qui était en mesure de concourir grâce à son score du premier tour, n'est pas de la partie. Les votants de la commune auront la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Bellenglise, pour aller voter.
11:59 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Bellenglise
Il y a une semaine à Bellenglise, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 83,06 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Denis Duval qui est arrivé en tête en récoltant 37,90 % des voix. Dans son sillage, Cyril Beausir est arrivé en deuxième position avec 25,81 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Par ailleurs, avec 22,18 %, Didier Lecart est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Sonia Lafolie a rassemblé 14,11 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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