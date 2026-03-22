Résultat municipale 2026 à Bellenglise (02420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellenglise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellenglise, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellenglise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril BEAUSIR
Cyril BEAUSIR (9 élus) Entraide et Renouveau 		121 50,84%
  • Cyril BEAUSIR
  • Gwennaelle RICHET
  • Alexandre JOLY
  • Marie DEMAIN
  • Jean-Guy DOIGNIES
  • Pauline LEGRAND
  • William FOULON
  • Marie BECOURT
  • Steeve SELLIER
Denis DUVAL
Denis DUVAL (2 élus) rassemblés pour agir 		117 49,16%
  • Denis DUVAL
  • Chantal BISIAUX
Participation au scrutin Bellenglise
Taux de participation 81,73%
Taux d'abstention 18,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 246

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bellenglise - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis DUVAL
Denis DUVAL (Ballotage) rassemblés pour agir 		94 37,90%
Cyril BEAUSIR
Cyril BEAUSIR (Ballotage) Entraide et Renouveau 		64 25,81%
Didier LECART
Didier LECART (Ballotage) Un village vivant et solidaire 		55 22,18%
Sonia LAFOLIE
Sonia LAFOLIE (Ballotage) Tous ensemble pour Bellenglise 		35 14,11%
Participation au scrutin Bellenglise
Taux de participation 83,06%
Taux d'abstention 16,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 250

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