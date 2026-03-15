Résultat municipale 2026 à Bellerive-sur-Allier (03700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bellerive-sur-Allier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellerive-sur-Allier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellerive-sur-Allier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François SENNEPIN
François SENNEPIN (26 élus) BELLERIVE ATTRACTIVE 		2 846 77,51%
  • François SENNEPIN
  • Isabelle GONINET
  • Nicolas RAY
  • Anne-Laure AUROY
  • Michel LAURENT
  • Isabelle FEYDEL
  • Bernard PLANCHE
  • Françoise DUBESSAY
  • Bernard FAVIER
  • Frédérique DESPREZ
  • Eric VALETTE
  • Christelle THEILLIERE
  • Julien DESPLAIGNES
  • Irina JIRSA
  • Nicolas RIGAUD
  • Christelle VILLENEUVE
  • Philippe SAINT-CIERGE
  • Christine BRUNET
  • Antonin POTHIER
  • Léa VIALE
  • Pierre BACO
  • Eva RIGAUDIAS
  • Daniel PUCCIA
  • Christine GUYOT
  • Pascal PRUGNAUD
  • Christine RENAUD
Guillaume DESMOULES
Guillaume DESMOULES (3 élus) Unis pour Bellerive 		826 22,49%
  • Guillaume DESMOULES
  • Anne BABIAN-LHERMET
  • Victor GREZES
Participation au scrutin Bellerive-sur-Allier
Taux de participation 58,85%
Taux d'abstention 41,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 3 842

Source : ministère de l’Intérieur

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