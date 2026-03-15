Résultat municipale 2026 à Bellerive-sur-Allier (03700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bellerive-sur-Allier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bellerive-sur-Allier, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellerive-sur-Allier [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François SENNEPIN (26 élus) BELLERIVE ATTRACTIVE
|2 846
|77,51%
|
|Guillaume DESMOULES (3 élus) Unis pour Bellerive
|826
|22,49%
|
|Participation au scrutin
|Bellerive-sur-Allier
|Taux de participation
|58,85%
|Taux d'abstention
|41,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|3 842
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Bellerive-sur-Allier [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Bellerive-sur-Allier en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Bellerive-sur-Allier
19:16 - Tendances démographiques et électorales à Bellerive-sur-Allier : ce qu'il faut savoir
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Bellerive-sur-Allier fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 898 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 584 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,98% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Bellerive-sur-Allier incarne une communauté diversifiée, avec ses 497 résidents étrangers, soit 5,59% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 14,84%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 668 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Bellerive-sur-Allier manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.
17:57 - Le RN monte-t-il à Bellerive-sur-Allier ?
Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal à Bellerive-sur-Allier en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 21,70% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,45% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 14,30% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Bellerive-sur-Allier comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,97% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 31,56% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 33,60% le dimanche suivant.
16:58 - À Bellerive-sur-Allier, la participation s'annonce forte aux municipales
Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Bellerive-sur-Allier, l'abstention touchait 57,18 % des inscrits (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi élevé à 22,47 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 49,00 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,52 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,03 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une zone moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale à Bellerive-sur-Allier, cette variable jouera en définitive un rôle clé sur les résultats locaux.
15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Bellerive-sur-Allier en 2024
Les législatives à Bellerive-sur-Allier de juin 2024, plaçaient Nicolas Ray (Les Républicains) en tête avec 47,04% au premier tour, devant Rémy Queney (Rassemblement National) avec 31,56%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nicolas Ray culminant à 66,40% des voix dans la localité. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Bellerive-sur-Allier s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (30,97%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,37%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,10%). Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Bellerive-sur-Allier restait à l'époque un secteur difficile à classer, solidifiant sa position.
14:57 - Bellerive-sur-Allier : des verdicts éminemment tranchés lors des élections il y a 4 ans
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bellerive-sur-Allier accordaient leurs suffrages à Nicolas Ray (LR) avec 32,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Ray virant de nouveau en tête avec 63,07% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Bellerive-sur-Allier choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,14% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 21,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,55% pour Emmanuel Macron, contre 39,45% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Bellerive-sur-Allier laisse donc apparaître une commune politiquement très disputée.
12:58 - Fiscalité en hausse à Bellerive-sur-Allier : une incidence sur le scrutin municipal
À Bellerive-sur-Allier, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 183 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 899 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 42,60 % en 2024 (contre près de 19,73 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 234 500 euros de recettes en 2024, loin des 2 244 830 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,90 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Bellerive-sur-Allier
Dans la cité de Bellerive-sur-Allier, les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle façonnées par le résultat du dernier scrutin municipal. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, François Sennepin (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 1 409 voix (56,24%). À ses trousses, Guillaume Desmoules (Parti socialiste) a engrangé 18,28% des votes. Cette victoire au premier tour de François Sennepin a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bellerive-sur-Allier, ce décor pose les bases. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Bellerive-sur-Allier
Les 7 bureaux de vote de la commune de Bellerive-sur-Allier fermeront à 18 h en prévision du dépouillement. Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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