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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Bellerive-sur-Allier : ce qu'il faut savoir A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Bellerive-sur-Allier fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 898 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 584 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,98% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Bellerive-sur-Allier incarne une communauté diversifiée, avec ses 497 résidents étrangers, soit 5,59% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 14,84%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 668 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Bellerive-sur-Allier manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Le RN monte-t-il à Bellerive-sur-Allier ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal à Bellerive-sur-Allier en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 21,70% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,45% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 14,30% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Bellerive-sur-Allier comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,97% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 31,56% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 33,60% le dimanche suivant.

16:58 - À Bellerive-sur-Allier, la participation s'annonce forte aux municipales Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Bellerive-sur-Allier, l'abstention touchait 57,18 % des inscrits (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi élevé à 22,47 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 49,00 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,52 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,03 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une zone moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale à Bellerive-sur-Allier, cette variable jouera en définitive un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Bellerive-sur-Allier en 2024 Les législatives à Bellerive-sur-Allier de juin 2024, plaçaient Nicolas Ray (Les Républicains) en tête avec 47,04% au premier tour, devant Rémy Queney (Rassemblement National) avec 31,56%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nicolas Ray culminant à 66,40% des voix dans la localité. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Bellerive-sur-Allier s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (30,97%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,37%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,10%). Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Bellerive-sur-Allier restait à l'époque un secteur difficile à classer, solidifiant sa position.

14:57 - Bellerive-sur-Allier : des verdicts éminemment tranchés lors des élections il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bellerive-sur-Allier accordaient leurs suffrages à Nicolas Ray (LR) avec 32,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Ray virant de nouveau en tête avec 63,07% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Bellerive-sur-Allier choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,14% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 21,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,55% pour Emmanuel Macron, contre 39,45% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Bellerive-sur-Allier laisse donc apparaître une commune politiquement très disputée.

12:58 - Fiscalité en hausse à Bellerive-sur-Allier : une incidence sur le scrutin municipal À Bellerive-sur-Allier, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 183 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 899 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 42,60 % en 2024 (contre près de 19,73 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 234 500 euros de recettes en 2024, loin des 2 244 830 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,90 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Bellerive-sur-Allier Dans la cité de Bellerive-sur-Allier, les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle façonnées par le résultat du dernier scrutin municipal. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, François Sennepin (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 1 409 voix (56,24%). À ses trousses, Guillaume Desmoules (Parti socialiste) a engrangé 18,28% des votes. Cette victoire au premier tour de François Sennepin a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bellerive-sur-Allier, ce décor pose les bases. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.