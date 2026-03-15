Résultat municipale 2026 à Belleu (02200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Belleu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belleu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Belleu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal RAULT
Pascal RAULT (23 élus) AGIR POUR BELLEU 		928 67,15%
  • Pascal RAULT
  • Brigitte BONVARLET
  • François STRAMANDINO
  • Laëtitia GUEGUEN
  • Michel LESUEUR
  • Natacha VERNEROT
  • Sébastien CARRIER
  • Karine CAPPIGNY
  • Gérard CHEVALIER
  • Marie-Line KONIECZNY
  • Thierry DEBAYLE
  • Nawoile EL JAMALI
  • Jean-Marie DE ROBERTIS
  • Jessy DUCHEMIN
  • Boris ROUTIER
  • Virginie PASQUIER
  • Bryan TASSIN
  • Mamounata COULIBALY
  • Ludovic BAZIN
  • Michèle LETAILLEUR
  • Xavier AUBERTIN
  • Ines DOS SANTOS SILVA
  • Achour DEGHRAR
Philippe MONTARON
Philippe MONTARON (4 élus) BELLEU, Unis pour demain 		454 32,85%
  • Philippe MONTARON
  • Chantal TIRLET
  • Philippe WALSDORFF
  • Josette LECAMP
Participation au scrutin Belleu
Taux de participation 56,96%
Taux d'abstention 43,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 1 432

Source : ministère de l’Intérieur

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