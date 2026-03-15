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19:16 - L'avenir de la France se décide aussi à Belleu Les données démographiques et socio-économiques de Belleu mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,16%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,47%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1510 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,11% et d'une population immigrée de 11,20% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Belleu mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,44% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Belleu Le Rassemblement national n'était pas représenté dans les listes qui comptent lors des élections municipales à Belleu il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 38,14% des bulletins exprimés lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,24% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 39,96% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le RN arrachait 59,68% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 52,99% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,74% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de José Beaurain.

16:58 - La commune de Belleu plutôt abstentionniste lors des élections Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Belleu sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 695 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 27,56 % (un décrochage marquant) alors que le rendez-vous se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid. Rappelons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 70,48 %. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 42,39 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 60,21 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 48,93 % des électeurs (soit environ 1 209 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins participative que la moyenne.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Belleu ? À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Belleu avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 52,99% des inscrits. José Beaurain (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Belleu après la dissolution de l'Assemblée avec 52,74%. Benjamin Maurice (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 24,01%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Belleu s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Belleu ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Belleu s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Belleu votaient en priorité pour Marine Le Pen (38,14%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,24% pour Marine Le Pen, contre 45,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Belleu plébiscitaient José Beaurain (RN) avec 39,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,68% des suffrages.

12:58 - Fiscalité en hausse à Belleu : une incidence sur les municipales Alors que les impôts locaux ont grimpé à Belleu entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,40 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 31 900 euros, contre 768 800 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Belleu a évolué pour se fixer à 58,99 % en 2024 (contre 30,82 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Belleu s'est chiffrée à 1 102 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 819 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Belleu En 2020, qui avait gagné les élections municipales à Belleu ? Seule en lice, 'Ensemble pour belleu' a naturellement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Belleu, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'intérêt cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats.