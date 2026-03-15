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19:18 - Analyse démographique et économique des municipales à Belleville-sur-Meuse Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Belleville-sur-Meuse comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 023 habitants répartis dans 1 595 logements, cette commune présente une densité de 298 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 202 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 076 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (80,00%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 34,41% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,38%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 003 € par an. En conclusion, Belleville-sur-Meuse incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Les électeurs de Belleville-sur-Meuse tentés par le RN ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Belleville-sur-Meuse il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 37,78% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 55,81% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 36,77% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 53,63% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 47,52% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 51,14% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Florence Goulet.

16:58 - Les électeurs de Belleville-sur-Meuse très mobilisés lors des scrutins Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Belleville-sur-Meuse, l'abstention concernait 47,74 % des inscrits, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 24,38 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 46,53 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,07 % au premier tour, contre 51,81 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises. À l'occasion de ces élections municipales de 2026, cette contingence pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Belleville-sur-Meuse.

15:59 - En 2024, Belleville-sur-Meuse s'était tournée vers l'extrême droite Lors des élections européennes, le résultat à Belleville-sur-Meuse s'était figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (47,52%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,78%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,94%). Florence Goulet (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Belleville-sur-Meuse quelques semaines plus tard avec 51,14%. Jerome Dumont (Divers droite) était à la deuxième place avec 32,50%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. .

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Belleville-sur-Meuse : ce qu'il faut comprendre Lors des législatives de 2022, les votants de Belleville-sur-Meuse soutenaient en priorité Florence Goulet (RN) avec 36,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,63%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Belleville-sur-Meuse qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,29%. Lors de la finale de l'élection à Belleville-sur-Meuse, les électeurs accordaient 55,81% pour Marine Le Pen, contre 44,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Belleville-sur-Meuse laisse ainsi apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La pression fiscale à Belleville-sur-Meuse : une dynamique en hausse ces dernières années Pour ce qui concerne les contributions locales à Belleville-sur-Meuse, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 607 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 139 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est stabilisé à un peu plus de 35,12 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 33 710 € en 2024, bien en deçà des 0 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,00 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Yves Peltier à Belleville-sur-Meuse À Belleville-sur-Meuse, les résultats des élections municipales précédentes se sont révélés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Yves Peltier a décroché la tête du classement en totalisant 57,73% des soutiens. Derrière, Samuel Ambrosio a obtenu 42,26% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Yves Peltier a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Belleville-sur-Meuse, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.