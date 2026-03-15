Résultat municipale 2026 à Belleville-sur-Meuse (55430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Belleville-sur-Meuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belleville-sur-Meuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Belleville-sur-Meuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Paule SOUBRIER
Marie-Paule SOUBRIER (19 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE BELLEVILLE 		874 60,86%
  • Marie-Paule SOUBRIER
  • Jonathan REMY
  • Sylvie CHARDIN
  • Serge VALLERIN
  • Emilie GARAND MULLER
  • Dylan DELCROIX
  • Sonia LEBLANC
  • Alain BANDINI
  • Amandine AUBAIN
  • Jérémy DUPAS
  • Martine JEANNESSON
  • Maxime VINCENT
  • Stéphanie HAROS
  • Alexis RENAUX
  • Madyssone ROGIE
  • Jean-Luc AUBRY
  • Alicia JOLTOK
  • Daniel MAYOT
  • Joëlle EWANGUE
Samuel AMBROSIO
Samuel AMBROSIO (4 élus) BELLEVILLE EN MOUVEMENT 		562 39,14%
  • Samuel AMBROSIO
  • Régine MUNERELLE
  • Erwan COLSON
  • Virginie FOURILLON
Participation au scrutin Belleville-sur-Meuse
Taux de participation 66,80%
Taux d'abstention 33,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 1 475

Source : ministère de l’Intérieur

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