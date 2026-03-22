Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellocq : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bellocq

Le deuxième tour des élections municipales à Bellocq a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Erault
Christophe Erault Divers
BELLOCQ AVEC VOUS
  • Christophe Erault
  • Pascale Abadie
  • Angelo Borea
  • Maria-Josephe Clares
  • Jérémy Populus
  • Angélique Teixeira
  • Christophe Marie
  • Esther Gomes Sanchez
  • Philippe Jean Roland Thomas
  • Elisabeth Simone Marie Foulquier
  • Florian Larrouture
  • Sylvie Lamarche
  • Maxime Bourlon
  • Carine Duckro
  • Daniel Fernandez
David Crabos
David Crabos Divers
BELLOCQ, Racines et Avenir
  • David Crabos
  • Claire Monbrun
  • Daniel Becat
  • Amandine Merlin
  • Michel Olchesqui
  • Nathalie Vergez
  • Hugo Davy
  • Lisa Becat
  • Paul-Michel Garzaro
  • Valérie Deleuze
  • Patrice Coussirat-Bourg
  • Bernadette Cazenave
  • Eric Gourc
  • Marie Sophie Destandau
  • Bernard Sallato

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bellocq

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe ERAULT
Christophe ERAULT (Ballotage) BELLOCQ AVEC VOUS 		194 35,99%
David CRABOS
David CRABOS (Ballotage) BELLOCQ, Racines et Avenir 		192 35,62%
Cécile WORCH
Cécile WORCH (Ballotage) POUR BELLOCQ, AVEC VOUS ! 		153 28,39%
Participation au scrutin Bellocq
Taux de participation 69,79%
Taux d'abstention 30,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 552

Source : ministère de l’Intérieur

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