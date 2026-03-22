Résultat de l'élection municipale 2026 à Bellocq : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bellocq [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bellocq sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bellocq.
L'actu des élections municipales 2026 à Bellocq
11:44 - Christophe Erault, David Crabos et Cécile Worch forment le trio de tête à Bellocq
Dans le cadre du premier tour des municipales à Bellocq, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a mobilisé 69,79 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Christophe Erault qui s'est arrogé la première place en récoltant 35,99 % des votes. Ensuite, David Crabos s'est classé deuxième avec 35,62 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Cécile Worch pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bellocq
Le deuxième tour des élections municipales à Bellocq a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Erault
Divers
BELLOCQ AVEC VOUS
|
|
David Crabos
Divers
BELLOCQ, Racines et Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bellocq
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe ERAULT (Ballotage) BELLOCQ AVEC VOUS
|194
|35,99%
|David CRABOS (Ballotage) BELLOCQ, Racines et Avenir
|192
|35,62%
|Cécile WORCH (Ballotage) POUR BELLOCQ, AVEC VOUS !
|153
|28,39%
|Participation au scrutin
|Bellocq
|Taux de participation
|69,79%
|Taux d'abstention
|30,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|552
Source : ministère de l’Intérieur
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