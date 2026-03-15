Résultat de l'élection municipale 2026 à Belloy-en-France : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Belloy-en-France [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Belloy-en-France sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Belloy-en-France.
L'actu des élections municipales 2026 à Belloy-en-France
13:45 - Municipales : les impôts vont-ils compter à Belloy-en-France ?
Concernant la pression fiscale à Belloy-en-France, le produit fiscal par ménage s'est établi à 947 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 711 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 29,96 % en 2024 (contre 12,78 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, située à près de 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, permet de situer ce résultat. Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 12 090 € en 2024. Un montant loin des 442 610 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,10 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.
11:59 - Élections municipales 2020 à Belloy-en-France : une élection pliée dès le premier round
Lors des municipales il y a six ans à Belloy-en-France, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Raphaël Barbarossa a imposé son rythme en récoltant 60,91% des suffrages. Deuxième, Jérôme Hennequin a obtenu 39,08% des suffrages. Ce succès d'emblée a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Belloy-en-France, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche une épreuve titanesque, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Belloy-en-France
Le bureau de vote de la commune de Belloy-en-France est ouvert jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Belloy-en-France
|Tête de listeListe
|
Delphine Drapeau
Divers
BIEN VIVRE A BELLOY
|
|
Jérôme Hennequin
Divers
BELLOY AUTREMENT 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël Barbarossa (16 élus) Ensemble construisons l'avenir
|413
|60,91%
|
|Jérôme Hennequin (3 élus) Belloy autrement
|265
|39,08%
|
|Participation au scrutin
|Belloy-en-France
|Taux de participation
|51,29%
|Taux d'abstention
|48,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|695
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël Barbarossa (19 élus) Rassembler et construire l'avenir
|533
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Belloy-en-France
|Taux de participation
|48,63%
|Taux d'abstention
|51,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|16,33%
|Nombre de votants
|637
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