Résultat de l'élection municipale 2026 à Belloy-en-France : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Belloy-en-France

Tête de listeListe
Delphine Drapeau
Delphine Drapeau Divers
BIEN VIVRE A BELLOY
  • Delphine Drapeau
  • Jean-Claude Turban
  • Jennifer Margarido
  • Thibaut Sainte-Beuve
  • Cathia Jabot
  • Arnaud Paul Gangneux
  • Stéphanie Morel
  • Alain Leroux
  • Isabelle Amirotto
  • Philippe Baron
  • Corine Rodrigues
  • Alexandre Bruneau
  • Sabine Lorea
  • Alexandre Lorea
  • Aline Tirvaudey
  • Sébastien Ferdinand
  • Carine Royer-Guyot
  • François-Xavier Gilbert
  • Margot de Castro
  • Xavier Dupau
  • Claudine Lagorio
Jérôme Hennequin
Jérôme Hennequin Divers
BELLOY AUTREMENT 2026
  • Jérôme Hennequin
  • Fatima Malek
  • Alexis Tavares
  • Maria Marais
  • Mehdi Chalal
  • Dorothée Marcy
  • Nicolino d'Ascenzo
  • Corinne Namin
  • Cyril Lauvand
  • Julie Breger
  • Daniel Rodrigues
  • Laurine Gulassa
  • Vincent Pires
  • Corinne Jean
  • Romain Noel
  • Sandrine Wallart
  • Théo Bayart
  • Laurie Leroux
  • Guillem Gilant
  • Laila Bouarroudj
  • Sacha Sellem

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël Barbarossa
Raphaël Barbarossa (16 élus) Ensemble construisons l'avenir 		413 60,91%
  • Raphaël Barbarossa
  • Delphine Drapeau
  • Jean-Marie Bontemps
  • Monique Moreau
  • Alexis Graf
  • Florence Anselle
  • Thibaut Sainte-Beuve
  • Aline Caron
  • Jean-Claude Turban
  • Céline Marache
  • Jerome Chevallier
  • Claire Picard
  • Joel Duarte
  • Stephanie Guerive
  • Franck Dehays
  • Sabine Lorea
Jérôme Hennequin
Jérôme Hennequin (3 élus) Belloy autrement 		265 39,08%
  • Jérôme Hennequin
  • Dorothee Marcy
  • Thierry Garcin
Participation au scrutin Belloy-en-France
Taux de participation 51,29%
Taux d'abstention 48,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 695

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël Barbarossa
Raphaël Barbarossa (19 élus) Rassembler et construire l'avenir 		533 100,00%
  • Raphaël Barbarossa
  • Monique Moreau
  • Jean-Marie Bontemps
  • Elisabeth Trifoglio
  • Jean-Yves Charlot
  • Aline Caron
  • Alexis Graf
  • Florence Anselle
  • Thibaut Sainte-Beuve
  • Christelle Ducarteron
  • Tony Charlery
  • Anna Maria Fleury
  • Alain Couvineau
  • Nathalie Hamm
  • Christophe Dodacki
  • Celine Marache
  • François-Xavier Lyeute
  • Claire Picard
  • Jean-Claude Turban
Participation au scrutin Belloy-en-France
Taux de participation 48,63%
Taux d'abstention 51,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 16,33%
Nombre de votants 637

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