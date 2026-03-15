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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Belloy-en-France Dans les rues de Belloy-en-France, les élections s'achèvent. Avec ses 2 239 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 169 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (91,33%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 24,10% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,14%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 40 173 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Belloy-en-France, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Belloy-en-France Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Belloy-en-France en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 30,96% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,79% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 28,03% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Belloy-en-France comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,35% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,86% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,51% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Ayda Hadizadeh.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Belloy-en-France aux municipales ? En marge de ces élections municipales, la valeur de la participation jouera sur les résultats de Belloy-en-France. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait vu 51,29 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. 695 votants s'étaient alors manifestés, l'épidémie de Covid ayant frappé de plein fouet le vote. Notons que les élections municipales restent en effet de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 78,35 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 53,55 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,87 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 44,91 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée.

15:59 - Belloy-en-France : retour sur la dernière année électorale en date Les Européennes 2024 à Belloy-en-France avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,35%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,83% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Belloy-en-France portaient leur choix sur Nadejda Remy (Rassemblement National) avec 45,86% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Nadejda Remy culminant à 60,51% des voix dans la commune. Le panorama politique de Belloy-en-France a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont donné une tendance nette lors des derniers scrutins nationaux Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Belloy-en-France accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,96%, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 24,60%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,21%, contre 49,79% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Belloy-en-France portaient leur choix sur Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 29,34% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,23%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils compter à Belloy-en-France ? Concernant la pression fiscale à Belloy-en-France, le produit fiscal par ménage s'est établi à 947 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 711 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 29,96 % en 2024 (contre 12,78 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, située à près de 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, permet de situer ce résultat. Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 12 090 € en 2024. Un montant loin des 442 610 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,10 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Élections municipales 2020 à Belloy-en-France : une élection pliée dès le premier round Lors des municipales il y a six ans à Belloy-en-France, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Raphaël Barbarossa a imposé son rythme en récoltant 60,91% des suffrages. Deuxième, Jérôme Hennequin a obtenu 39,08% des suffrages. Ce succès d'emblée a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Belloy-en-France, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche une épreuve titanesque, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.