Résultat municipale 2026 à Belloy-en-France (95270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Belloy-en-France a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belloy-en-France, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Belloy-en-France [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine DRAPEAU
Delphine DRAPEAU (15 élus) BIEN VIVRE A BELLOY 		576 59,38%
  • Delphine DRAPEAU
  • Jean-Claude TURBAN
  • Jennifer MARGARIDO
  • Thibaut SAINTE-BEUVE
  • Cathia JABOT
  • Arnaud PAUL GANGNEUX
  • Stéphanie MOREL
  • Alain LEROUX
  • Isabelle AMIROTTO
  • Philippe BARON
  • Corine RODRIGUES
  • Alexandre BRUNEAU
  • Sabine LOREA
  • Alexandre LOREA
  • Aline TIRVAUDEY
Jérôme HENNEQUIN
Jérôme HENNEQUIN (4 élus) BELLOY AUTREMENT 2026 		394 40,62%
  • Jérôme HENNEQUIN
  • Fatima MALEK
  • Alexis TAVARES
  • Maria MARAIS
Participation au scrutin Belloy-en-France
Taux de participation 65,70%
Taux d'abstention 34,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 996

Source : ministère de l’Intérieur

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