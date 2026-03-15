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19:19 - Belz : démographie et socio-économie impactent les élections municipales En marge des élections municipales, Belz foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 2 799 logements pour 3 869 habitants, la densité de la commune est de 247 habitants/km². Ses 350 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 151 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (63,92%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 51,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 58,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 127,46 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Belz, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Belz Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Belz il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,46% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,96% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 16,85% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Belz comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,02% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 33,03% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,34% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Belz vont-ils se mobiliser aux municipales ? La mobilisation de l'électorat de Belz sera, à la fin de la journée, une clé pour ces élections municipales 2026. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 53,86 % lors du premier round (un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux), représentant 1 744 votants alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir de nombreux électeurs. Soulignons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 79,63 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 56,23 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 74,20 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 60,29 % des électeurs. Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Belz comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Belz : le vote des électeurs l'année de la dissolution Florent de Kersauson (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Belz après la dissolution de 2024 avec 33,03%. Jimmy Pahun (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 32,46%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jimmy Pahun (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 63,66%. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Belz s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (30,02%), talonnée par Raphaël Glucksmann (18,79%) et Valérie Hayer (17,11%). La situation politique de Belz a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Belz reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Belz soutenaient en priorité Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 35,95% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jimmy Pahun virant de nouveau en tête avec 58,60% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Belz qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,46%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,04% pour Emmanuel Macron, contre 37,96% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Belz comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les électeurs de Belz voteront-ils sur les impôts ? Concernant la pression fiscale à Belz, le montant moyen réglé par foyer fiscal a atteint 956 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 739 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 35,31 % en 2024 (contre près de 18,69 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 395 400 euros de recettes en 2024, loin des 904 300 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,76 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Belz lors des dernières élections municipales Les résultats des précédentes municipales à Belz ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche électorale, Bruno Goasmat (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 64,04% des voix. Juste derrière, Yannick Bian (Divers) a obtenu 35,95% des suffrages. Cette victoire au premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Belz, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra améliorer grandement le résultat, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.