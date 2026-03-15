Résultat municipale 2026 à Belz (56550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Belz a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Belz, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Belz [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie LE GALLIOTTE LE BOZEC
Sylvie LE GALLIOTTE LE BOZEC (21 élus) AVEC VOUS POUR BELZ 		1 241 50,92%
  • Sylvie LE GALLIOTTE LE BOZEC
  • Xavier DAL
  • Nathalie DINGE
  • Christian LE DREAN
  • Marine KERARON
  • Jean-Claude GOASMAT
  • Bérengère GUILLERMIC
  • Fabrice PICART
  • Marylise ROUAUD
  • Bruno BOURVIC
  • Coralie LE ROCH
  • Éric LE TORTOREC
  • Cindy LE PEN
  • Florent NAVEOS
  • Armelle GRAGNIC
  • François BERTIC
  • Aurore BELZ
  • Daniel EVENNO
  • Audrey LE VEU
  • Denis PLUMER
  • Valérie LE SENECHAL
Yannick BIAN
Yannick BIAN (6 élus) PARLONS BELZ 		1 196 49,08%
  • Yannick BIAN
  • Nicole LANGEVIN
  • Laurent AMOUROUX
  • Nathalie GAUTIER
  • Christophe KERZERHO
  • Maud RIEUX
Participation au scrutin Belz
Taux de participation 71,11%
Taux d'abstention 28,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 2 535

Source : ministère de l’Intérieur

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