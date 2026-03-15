Résultat de l'élection municipale 2026 à Berck : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Berck

Tête de listeListe
Bruno Cousein
Bruno Cousein Liste divers droite
Ensemble pour Berck
  • Bruno Cousein
  • Aurélie Delenclos
  • Pierre Dachicourt
  • Valérie Declercq
  • Benoit Bourbier
  • Marie-France Buzelin
  • Jean-Louis Deroussen
  • Régine Tribout
  • Jerome Deletre
  • Emilie Bertrand
  • Michel Kucharski
  • Jocelyne Caulier
  • Sylvain Freville
  • Sophie Louchet-Lestoquoy
  • Eric Deleplace
  • Céline Carpentier
  • Laurent Delcloy
  • Daniele Bertin
  • Rufin Louhou
  • Sophie Alves Moreira
  • Cédric Derolez
  • Emeline Lambert
  • Marc Dubois
  • Francine Couly
  • Franck Hellin
  • Caty Rucart
  • Pierre Balavoine
  • Aurore Dachicourt
  • Jean-Christophe Tabary
  • Joelle Limosino
  • Mehdi Taibi
  • Claudine Torabi
  • Bertrand Grumelard
  • Annie Lenté
  • Sylvain Queval
Benoît Dolle
Benoît Dolle Liste du Rassemblement National
Renouveau pour Berck
  • Benoît Dolle
  • Françoise Dufour
  • Jad Abi Raad
  • Anne Pecquery-Marchal
  • Michel Lagache
  • Brigitte Mithouard
  • Christian Soenen
  • Sabrina Desplanque
  • Pierre Gonnot
  • Mary Vandenboren
  • Anthony Manczyk
  • Laurie Givern
  • Wilfrid Jouannique
  • Stella Mouton
  • Emmanuel Jouvelet
  • Marie-Delphine Lanterne
  • Matthieu Dumont
  • Marinella Deherre
  • Renaldo Codispoti
  • Sandrine Edet
  • Joël Hoinville
  • Patricia Rubele
  • Guy Lefebvre
  • Geneviève Macquet
  • Benjamin Lebrun
  • Christel Touverey
  • Jimmy Tranchez
  • Liliane Charlet
  • Frédéric Bonjean
  • Josette Caverne
  • René Delory
  • Evelyne Lenoir
  • André Valin
Jean-Luc Bouvier
Jean-Luc Bouvier Liste divers gauche
BERCK PASSIONNÉMENT
  • Jean-Luc Bouvier
  • Melanie Henin
  • Anthony Offre
  • Martine Pinat
  • Bruno Lesaffre
  • Celine Caramia
  • Jean-Noel Mouilliere
  • Sylvie Le Louarn
  • Jean Queste
  • Magali Hamy
  • Eric Libert
  • Reine-Marie Lecocq
  • Jacques Legai
  • Pauline Calon
  • Andre Hagemann
  • Sandrine Farris
  • Lucas Vansteene
  • Laetitia Bricout
  • Ludovic Maximin
  • Annick Brachet
  • Bernard Descamps
  • Nora Dubois
  • Gilles Pegase
  • Catherine Durant
  • Daniel Gautier
  • Marie-Laure Lemaire
  • Patrick Longavesne
  • Elodie Prudent
  • Tayeb Belgacem
  • Caroline Tiphaine
  • Jean-Marie Dubois
  • Annie Delattre
  • Lionel Watel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Cousein
Bruno Cousein (27 élus) Ensemble pour berck 		2 943 64,52%
  • Bruno Cousein
  • Daniele Bertin
  • Pierre Dachicourt
  • Valérie Declercq
  • Jean, Marie Michault
  • Claudine Torabi
  • Michel Kucharski
  • Claudine Obert
  • Jean-Jacques Opresco
  • Marie-France Buzelin
  • Bernard Morgenthaler
  • Jocelyne Caulier
  • Jerome Deletre
  • Regine Tribout
  • Eric Deleplace
  • Françoise Grossemy
  • Jean-Louis Deroussen
  • Emilie Bertrand
  • Benoit Bourbier
  • Francine Couly
  • Marc Dubois
  • Caty Rucart
  • Bertrand Grumelard
  • Annie Lente
  • Sylvain Freville
  • Joëlle Limosino
  • Jean-Christophe Tabary
Jean-Luc Bouvier
Jean-Luc Bouvier (6 élus) Berck passionnement 		1 618 35,47%
  • Jean-Luc Bouvier
  • Mélanie Watel
  • Anthony Offre
  • Martine Pinat
  • Pascal Delmotte
  • Sophie Monfroy
Participation au scrutin Berck
Taux de participation 43,15%
Taux d'abstention 56,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 762

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Cousein
Bruno Cousein (27 élus) Ensemble pour berck 		4 002 57,62%
  • Bruno Cousein
  • Danièle Bertin
  • Gérard Cauchois
  • Valérie Declercq
  • Jean-Marie Michault
  • Jocelyne Caulier
  • Jean-Jacques Opresco
  • Claudine Obert
  • Jean-Claude Ricart
  • Claudine Torabi
  • Jérôme Deletre
  • Marie-France Buzelin
  • Eric Deleplace
  • Francine Couly
  • Pierre-Georges Dachicourt
  • Magdalena Bon
  • Jean-Claude Lapostolle
  • Danièle Jeannesson
  • Bertrand Grumelard
  • Patricia Croisile-Castelain
  • Michel Kucharski
  • Gisèle Baillet
  • Marc Dubois
  • Annie Lente
  • Jean-Pierre Hanquez
  • Caty Rucart
  • Sylvain Freville
Fernand Duchaussoy
Fernand Duchaussoy (3 élus) Berck evidemment 		1 194 17,19%
  • Fernand Duchaussoy
  • Axelle Baillet
  • Gérard Ratynska
Marie-Claude Lagache
Marie-Claude Lagache (2 élus) Atout berck 		968 13,93%
  • Marie-Claude Lagache
  • Jérémy Yard
Benoît Dolle
Benoît Dolle (1 élu) Renouveau pour berck 		781 11,24%
  • Benoît Dolle
Participation au scrutin Berck
Taux de participation 66,30%
Taux d'abstention 33,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 7 188

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Cousein
Bruno Cousein Ensemble pour berck 		3 270 47,34%
Fernand Duchaussoy
Fernand Duchaussoy Berck evidemment 		1 278 18,50%
Marie-Claude Lagache
Marie-Claude Lagache Atout berck 		1 233 17,85%
Benoît Dolle
Benoît Dolle Renouveau pour berck 		1 126 16,30%
Participation au scrutin Berck
Taux de participation 66,25%
Taux d'abstention 33,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,84%
Nombre de votants 7 183

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