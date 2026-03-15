Résultat de l'élection municipale 2026 à Berck : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Berck [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Berck sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Berck.
L'actu des élections municipales 2026 à Berck
12:06 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Berck
Les 13 bureaux de vote de la ville de Berck fermeront leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour rappel, le 1er tour des précédentes élections municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Berck
|Tête de listeListe
|
Bruno Cousein
Liste divers droite
Ensemble pour Berck
|
|
Benoît Dolle
Liste du Rassemblement National
Renouveau pour Berck
|
|
Jean-Luc Bouvier
Liste divers gauche
BERCK PASSIONNÉMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Cousein (27 élus) Ensemble pour berck
|2 943
|64,52%
|
|Jean-Luc Bouvier (6 élus) Berck passionnement
|1 618
|35,47%
|
|Participation au scrutin
|Berck
|Taux de participation
|43,15%
|Taux d'abstention
|56,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 762
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Cousein (27 élus) Ensemble pour berck
|4 002
|57,62%
|
|Fernand Duchaussoy (3 élus) Berck evidemment
|1 194
|17,19%
|
|Marie-Claude Lagache (2 élus) Atout berck
|968
|13,93%
|
|Benoît Dolle (1 élu) Renouveau pour berck
|781
|11,24%
|
|Participation au scrutin
|Berck
|Taux de participation
|66,30%
|Taux d'abstention
|33,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|7 188
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Cousein Ensemble pour berck
|3 270
|47,34%
|Fernand Duchaussoy Berck evidemment
|1 278
|18,50%
|Marie-Claude Lagache Atout berck
|1 233
|17,85%
|Benoît Dolle Renouveau pour berck
|1 126
|16,30%
|Participation au scrutin
|Berck
|Taux de participation
|66,25%
|Taux d'abstention
|33,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,84%
|Nombre de votants
|7 183
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