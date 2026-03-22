Résultat de l'élection municipale 2026 à Berck : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Berck

Le deuxième tour des élections municipales à Berck a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bruno Cousein
Bruno Cousein Liste divers droite
Ensemble pour Berck
  • Bruno Cousein
  • Aurélie Delenclos
  • Pierre Dachicourt
  • Valérie Declercq
  • Benoit Bourbier
  • Marie-France Buzelin
  • Jean-Louis Deroussen
  • Régine Tribout
  • Jerome Deletre
  • Emilie Bertrand
  • Michel Kucharski
  • Jocelyne Caulier
  • Sylvain Freville
  • Sophie Louchet-Lestoquoy
  • Eric Deleplace
  • Céline Carpentier
  • Laurent Delcloy
  • Daniele Bertin
  • Rufin Louhou
  • Sophie Alves Moreira
  • Cédric Derolez
  • Emeline Lambert
  • Marc Dubois
  • Francine Couly
  • Franck Hellin
  • Caty Rucart
  • Pierre Balavoine
  • Aurore Dachicourt
  • Jean-Christophe Tabary
  • Joelle Limosino
  • Mehdi Taibi
  • Claudine Torabi
  • Bertrand Grumelard
  • Annie Lenté
  • Sylvain Queval
Benoît Dolle
Benoît Dolle Liste du Rassemblement National
Renouveau pour Berck
  • Benoît Dolle
  • Françoise Dufour
  • Jad Abi Raad
  • Anne Pecquery-Marchal
  • Michel Lagache
  • Brigitte Mithouard
  • Christian Soenen
  • Sabrina Desplanque
  • Pierre Gonnot
  • Mary Vandenboren
  • Anthony Manczyk
  • Laurie Givern
  • Wilfrid Jouannique
  • Stella Mouton
  • Emmanuel Jouvelet
  • Marie-Delphine Lanterne
  • Matthieu Dumont
  • Marinella Deherre
  • Renaldo Codispoti
  • Sandrine Edet
  • Joël Hoinville
  • Patricia Rubele
  • Guy Lefebvre
  • Geneviève Macquet
  • Benjamin Lebrun
  • Christel Touverey
  • Jimmy Tranchez
  • Liliane Charlet
  • Frédéric Bonjean
  • Josette Caverne
  • René Delory
  • Evelyne Lenoir
  • André Valin
Jean-Luc Bouvier
Jean-Luc Bouvier Liste divers gauche
BERCK PASSIONNÉMENT
  • Jean-Luc Bouvier
  • Melanie Henin
  • Anthony Offre
  • Martine Pinat
  • Bruno Lesaffre
  • Celine Caramia
  • Jean-Noel Mouilliere
  • Sylvie Le Louarn
  • Jean Queste
  • Magali Hamy
  • Eric Libert
  • Reine-Marie Lecocq
  • Jacques Legai
  • Pauline Calon
  • Andre Hagemann
  • Sandrine Farris
  • Lucas Vansteene
  • Laetitia Bricout
  • Ludovic Maximin
  • Annick Brachet
  • Bernard Descamps
  • Nora Dubois
  • Gilles Pegase
  • Catherine Durant
  • Daniel Gautier
  • Marie-Laure Lemaire
  • Patrick Longavesne
  • Elodie Prudent
  • Tayeb Belgacem
  • Caroline Tiphaine
  • Jean-Marie Dubois
  • Annie Delattre
  • Lionel Watel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Berck

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno COUSEIN
Bruno COUSEIN (Ballotage) Ensemble pour Berck 		2 636 42,02%
Jean-Luc BOUVIER
Jean-Luc BOUVIER (Ballotage) BERCK PASSIONNÉMENT 		1 820 29,01%
Benoît DOLLE
Benoît DOLLE (Ballotage) Renouveau pour Berck 		1 817 28,97%
Participation au scrutin Berck
Taux de participation 58,61%
Taux d'abstention 41,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 6 479

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Pas-de-Calais ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Pas-de-Calais. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Berck

En savoir plus sur Berck