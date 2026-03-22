Résultat de l'élection municipale 2026 à Berck : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Berck [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Berck sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Berck.
L'actu des élections municipales 2026 à Berck
11:49 - Un premier constat à Berck avec les résultats du 1er tour
Bruno Cousein (Divers droite) a remporté le premier volet des élections municipales à Berck il y a une semaine, avec 42,02 % des bulletins valides. Derrière, Jean-Luc Bouvier (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 29,01 %. Un écart important séparait les deux candidats. Bruno Cousein a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 22 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Benoît Dolle (Rassemblement National) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Berck, le rendez-vous électoral a vu 58,61 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Berck
Le deuxième tour des élections municipales à Berck a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bruno Cousein
Liste divers droite
Ensemble pour Berck
|
|
Benoît Dolle
Liste du Rassemblement National
Renouveau pour Berck
|
|
Jean-Luc Bouvier
Liste divers gauche
BERCK PASSIONNÉMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Berck
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno COUSEIN (Ballotage) Ensemble pour Berck
|2 636
|42,02%
|Jean-Luc BOUVIER (Ballotage) BERCK PASSIONNÉMENT
|1 820
|29,01%
|Benoît DOLLE (Ballotage) Renouveau pour Berck
|1 817
|28,97%
|Participation au scrutin
|Berck
|Taux de participation
|58,61%
|Taux d'abstention
|41,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|6 479
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Berck
- Berck (62600)
- Ecole primaire à Berck
- Maternités à Berck
- Crèches et garderies à Berck
- Classement des collèges à Berck
- Salaires à Berck
- Impôts à Berck
- Dette et budget de Berck
- Climat et historique météo de Berck
- Accidents à Berck
- Délinquance à Berck
- Inondations à Berck
- Nombre de médecins à Berck
- Pollution à Berck
- Entreprises à Berck
- Prix immobilier à Berck