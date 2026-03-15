Résultat municipale 2026 à Berck (62600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Berck. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Berck, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Berck [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Bruno COUSEIN
Bruno COUSEIN Ensemble pour Berck 		1 873 43,17%
Benoît DOLLE
Benoît DOLLE Renouveau pour Berck 		1 257 28,97%
Jean-Luc BOUVIER
Jean-Luc BOUVIER BERCK PASSIONNÉMENT 		1 209 27,86%
Participation au scrutin Berck Partiels *
Taux de participation 58,32%
Taux d'abstention 41,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 4 489

* Résultats partiels sur 69% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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