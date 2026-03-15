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19:21 - Berck : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Berck est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 967 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 848 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 11,24% des résidents sont des enfants, et 12,49% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Berck incarne une communauté diversifiée, avec ses 253 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 166 € par an, la ville affiche un taux de chômage de 16,53%, révélant une situation économique tendue. En somme, Berck incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Berck aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Berck il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,05% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,99% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 24,09% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 43,57% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 39,53% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,14% pour le Rassemblement national. Il finira avec 46,39% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Berck vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les archives d'il y a six ans indiquent que 4 762 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Berck, ce qui donnait un taux de participation de 43,15 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que l'épidémie de Covid faisait planer une ombre sur l'événement. L'élection suprême en 2022 avait ainsi attiré les électeurs, avec 69,43 % de participation dans la ville (contre une abstention à 30,57 %). La mobilisation atteignait de son côté 47,28 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 61,29 %, contre seulement 45,01 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet in fine de classer Berck comme une localité où la participation peine à décoller. Au soir de l'élection municipale, l'état de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Berck.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Berck a-t-elle voté ? Benoît Dolle (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Berck après la dissolution de 2024 avec 40,14%. Philippe Fait (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 26,15%. Au second tour, c'est en revanche Philippe Fait (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 53,61% des suffrages exprimés. À l'occasion du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Berck avaient cette fois donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 39,53% des inscrits. La physionomie politique de Berck a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Berck s'était clairement dirigée vers le centre-droit Lors des législatives de 2022, les votants de Berck soutenaient en priorité Philippe Fait (Ensemble !) avec 29,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,43%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Berck accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 32,59%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 30,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,01% pour Emmanuel Macron, contre 46,99% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Berck comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Et si l'élection à Berck se jouait sur la fiscalité ? Avec la montée des prélèvements locaux à Berck, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,25 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 2,42209 millions d'euros (2 422 090 € très exactement). Un apport qui est loin des quelque 5,00584 millions d'euros récoltés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Berck a évolué pour se fixer à près de 52,79 % en 2024 (contre 30,53 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Berck a représenté environ 1 764 euros en 2024 (contre 1 277 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Bruno Cousein à Berck À Berck, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Bruno Cousein (Divers droite) a distancé ses concurrents en obtenant 2 943 suffrages (64,52%). Dans la position du principal opposant, Jean-Luc Bouvier (Divers gauche) a obtenu 1 618 suffrages en sa faveur (35,47%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Berck, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour les opposants, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un challenge titanesque, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.