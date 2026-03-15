Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergerac : les infos en direct

Fabien Ruet Liste d'union à gauche

Bergerac au Quotidien Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabien Ruet Programme de Fabien Ruet à Bergerac (Bergerac au Quotidien) Amélioration du Quotidien Le programme municipal vise à rendre la vie quotidienne des Bergeracois plus agréable et accessible. Cela inclut la rénovation des trottoirs et l'entretien des rues pour une meilleure qualité de vie. L'objectif est de bâtir un projet qui répond aux attentes des habitants en se basant sur leurs réalités. Engagement pour la Santé Une des priorités est la mise en place d'une mutuelle communale sans coût pour la ville, ainsi que la création d'un nouveau centre intercommunal de santé à Bellegarde. Ces initiatives visent à améliorer l'accès aux soins pour tous les citoyens. La santé est considérée comme un enjeu fondamental pour le bien-être de la population. Économie et Pouvoir d'Achat Le programme propose des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des habitants, comme l'accès gratuit aux premiers m³ d'eau et des amendes de stationnement plafonnées. De plus, il met l'accent sur le développement d'une économie dynamique et locale. Ces actions visent à renforcer la vie économique de Bergerac tout en soutenant les familles. Culture et Vie Associative La liste met également un point d'honneur à soutenir la vie associative et culturelle de la ville. Cela comprend la création d'une nouvelle médiathèque et d'un conseil de la vie associative. Ces initiatives visent à renforcer le tissu social et à encourager l'engagement des citoyens dans la vie de leur communauté.

Fabien Ruet

Julie Tejerizo

Jean-Luc Marcillac

Catherine Taveau

Daniel Gruntz

Hélène Lehmann

Julien Chouet

Hélène Cormier

Tom Philippe

Jacqueline Simonnet

Roger Aubry

Sandrine Halter

Christian Saubadu

Agathe Saumet-Roche

Farid El Kadi

Gaëlle Schneider

Thierry Larelle

Christine Francois

Philippe Mallard

Valérie Bournazel

François Duhant

Séverine Pons

Laurent Peslerbe

Nathalie Brulin

Romuald Piveteau

Marielle Martignago Duvert

Christophe Génovésio

Claire Le Mauff

Didier Griffoul

Martine Lacour

Jerôme Poumeyrol

Lysbeth Slaghuis

Jean-Marc Bernardini

Christine Congés

Daniel Avisse

Christian Gerard Liste du Rassemblement National

Bergerac, une vision pour l'avenir! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christian Gerard Programme de Christian Gerard à Bergerac (Bergerac, une vision pour l'avenir!) Vision pour Bergerac Les élections des 15 et 22 mars 2026 représentent un tournant crucial pour Bergerac. La ville doit faire face à des défis tels que la sécurité et la préservation du cadre de vie. Une gestion rigoureuse et un rassemblement des forces vives sont nécessaires pour redonner à Bergerac son rayonnement. Priorités de la campagne Parmi les priorités, on trouve la création d'un réseau de vidéo-surveillance et l'augmentation des effectifs de la Police Municipale. La gratuité du stationnement le week-end est également envisagée pour dynamiser le commerce local. Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé dès l'arrivée au pouvoir. Engagement communautaire Le programme inclut des consultations des habitants pour l'élaboration des grands projets. Cela vise à impliquer les citoyens dans les décisions qui affectent leur quotidien. Le développement de manifestations populaires et festives est également prévu pour renforcer le lien social. Développement économique Un grand plan commerce sera mis en place pour soutenir l'installation de nouveaux commerces et la préemption des locaux vacants. La désimperméabilisation des cours d'écoles est une autre initiative pour améliorer l'environnement urbain. Ces actions visent à revitaliser le cœur de Bergerac et à favoriser un cadre de vie agréable.

Christian Gerard

Vanessa Goguillon

François Cornet

Élodie Blondy

Ange Olibe

Lycie Dauher

Robert Richard

Delphine Roumagne

Daniel-Ange Paretour

Sylvia Loubradou

Philippe Marsault

Sylvie Legrand

Hugo Da Silva

Géraldine Gauss

Guy Breuvart

Josika Steinbach

Michel Chamouleau

Daniele Harson

Mourad Tabahrait

Sylvie Gallaire

Ricky Michels

Edith Fabre

Patrice Fortier

Carolina Caceres Lopez

André Barbier

Cyndelle Gillet

Sandro Loubradou

Françoise Gerbaud

Jean-Paul Rigoulet

Isabelle Mullard

Hubert-Christian Bonnay

Josiane Deschamps

Régis Jourdan

Yvonne Jager

Serge Muller

Thierry Roux Liste Divers

BERGERAC POUR VOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Roux Programme de Thierry Roux à Bergerac (BERGERAC POUR VOUS) Engagements pour Bergerac Le projet Bergerac Pour Vous vise à revitaliser la ville en mettant l'accent sur l'écoute des citoyens. Une équipe de citoyens engagés propose des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie à Bergerac. Ces engagements incluent des initiatives en matière de sécurité, de propreté et d'écologie. Amélioration des services Les engagements incluent l'installation d'un réseau de vidéoprotection et le renforcement des effectifs de la police municipale. Des mesures pour améliorer la propreté, comme le retour au porte-à-porte pour la collecte des déchets, sont également prévues. Ces actions visent à restaurer la confiance des citoyens dans leurs services municipaux. Développement économique Pour stimuler l'économie locale, le projet propose la création d'une pépinière d'entreprises dédiée à des secteurs clés comme la chimie et le végétal. Il est également prévu de renforcer la promotion du territoire pour attirer des investissements industriels. Ces initiatives visent à créer des emplois et à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Éducation et solidarité Le projet inclut des initiatives pour renforcer l'éducation et la solidarité intergénérationnelle. Par exemple, l'initiative «Senior à la table des enfants» vise à créer des liens entre les générations. De plus, la création d'une école municipale d’arts plastiques et visuels est prévue pour enrichir l'offre éducative à Bergerac.

Thierry Roux

Sophie Desmoulin

Adib Benfeddoul

Sylvie Beyney

Christophe Chaudruc

Djalila Rouvera

Jean-Marc Artige

Juliette Desplanches

Laurent Marcel

Christelle Lagarde

Didier Feytout

Jeannine Raguette

Bernard Rodot

Anne Crousse

Olivier Cheymol

Akima Hamoudi

Ludovic Courtois

Lydie Godart

Cyril Bideau

Anne-Catherine Dupont

Sylvain Deschamps

Sarah Van Heeswyck

Pascal Durot

Janine Douvier

Jean-Marc Kastel

Nadine Charpentier

Franck Widehem

Jacqueline Gauchon

Bernard Baude

Constance Marcel

Jean-Paul Carlier

Evelyne Teilhard

Pierre Sacleux

Emilie Lo-Guidice

Edouard Altermatt

Jonathan Prioleaud Liste divers droite

PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jonathan Prioleaud Programme de Jonathan Prioleaud à Bergerac (PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE) L'énergie citoyenne Ce projet est le fruit d'un travail concerté avec les habitants de Bergerac pour définir des actions visant à améliorer leur quotidien. L'équipe de Jonathan PRIOLEAUD se veut représentative de la diversité des citoyens et s'engage à rester à l'écoute des besoins de la communauté. L'énergie citoyenne se manifeste par la transparence et la volonté de co-construire l'avenir de la ville. Cohésion Ville – CAB La cohésion entre la ville et la Communauté d'Agglomération de Bergerac est essentielle pour le développement local. Des projets tels que l'amélioration des voiries et la gestion des déchets visent à renforcer cette collaboration. L'accent sera également mis sur l'accessibilité des services de santé et le développement des mobilités douces. Embellir notre ville Des initiatives sont prévues pour embellir Bergerac, notamment par la création de nouvelles infrastructures comme une maison des associations et des aménagements le long des berges de la Dordogne. Le développement du quartier de la Gare et la rénovation des écoles sont également des priorités. Ces projets visent à enrichir le cadre de vie des habitants et à dynamiser l'économie locale. Transition écologique La transition écologique est au cœur des préoccupations de l'équipe municipale, avec des actions telles que la végétalisation des espaces publics et le déploiement de composteurs collectifs. Des aménagements pour les cyclistes et la création de nouveaux espaces verts sont également envisagés. Ces mesures visent à promouvoir un mode de vie durable et à améliorer la qualité de vie des citoyens.