Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergerac : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bergerac

Tête de listeListe
Fabien Ruet
Fabien Ruet Liste d'union à gauche
Bergerac au Quotidien
  • Fabien Ruet
  • Julie Tejerizo
  • Jean-Luc Marcillac
  • Catherine Taveau
  • Daniel Gruntz
  • Hélène Lehmann
  • Julien Chouet
  • Hélène Cormier
  • Tom Philippe
  • Jacqueline Simonnet
  • Roger Aubry
  • Sandrine Halter
  • Christian Saubadu
  • Agathe Saumet-Roche
  • Farid El Kadi
  • Gaëlle Schneider
  • Thierry Larelle
  • Christine Francois
  • Philippe Mallard
  • Valérie Bournazel
  • François Duhant
  • Séverine Pons
  • Laurent Peslerbe
  • Nathalie Brulin
  • Romuald Piveteau
  • Marielle Martignago Duvert
  • Christophe Génovésio
  • Claire Le Mauff
  • Didier Griffoul
  • Martine Lacour
  • Jerôme Poumeyrol
  • Lysbeth Slaghuis
  • Jean-Marc Bernardini
  • Christine Congés
  • Daniel Avisse
Christian Gerard
Christian Gerard Liste du Rassemblement National
Bergerac, une vision pour l'avenir!
  • Christian Gerard
  • Vanessa Goguillon
  • François Cornet
  • Élodie Blondy
  • Ange Olibe
  • Lycie Dauher
  • Robert Richard
  • Delphine Roumagne
  • Daniel-Ange Paretour
  • Sylvia Loubradou
  • Philippe Marsault
  • Sylvie Legrand
  • Hugo Da Silva
  • Géraldine Gauss
  • Guy Breuvart
  • Josika Steinbach
  • Michel Chamouleau
  • Daniele Harson
  • Mourad Tabahrait
  • Sylvie Gallaire
  • Ricky Michels
  • Edith Fabre
  • Patrice Fortier
  • Carolina Caceres Lopez
  • André Barbier
  • Cyndelle Gillet
  • Sandro Loubradou
  • Françoise Gerbaud
  • Jean-Paul Rigoulet
  • Isabelle Mullard
  • Hubert-Christian Bonnay
  • Josiane Deschamps
  • Régis Jourdan
  • Yvonne Jager
  • Serge Muller
Thierry Roux
Thierry Roux Liste Divers
BERGERAC POUR VOUS
  • Thierry Roux
  • Sophie Desmoulin
  • Adib Benfeddoul
  • Sylvie Beyney
  • Christophe Chaudruc
  • Djalila Rouvera
  • Jean-Marc Artige
  • Juliette Desplanches
  • Laurent Marcel
  • Christelle Lagarde
  • Didier Feytout
  • Jeannine Raguette
  • Bernard Rodot
  • Anne Crousse
  • Olivier Cheymol
  • Akima Hamoudi
  • Ludovic Courtois
  • Lydie Godart
  • Cyril Bideau
  • Anne-Catherine Dupont
  • Sylvain Deschamps
  • Sarah Van Heeswyck
  • Pascal Durot
  • Janine Douvier
  • Jean-Marc Kastel
  • Nadine Charpentier
  • Franck Widehem
  • Jacqueline Gauchon
  • Bernard Baude
  • Constance Marcel
  • Jean-Paul Carlier
  • Evelyne Teilhard
  • Pierre Sacleux
  • Emilie Lo-Guidice
  • Edouard Altermatt
Jonathan Prioleaud
Jonathan Prioleaud Liste divers droite
PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE
  • Jonathan Prioleaud
  • Laurence Rouan
  • Gilles Brunot
  • Isabelle Lukasik
  • Christophe Rousseau
  • Joaquina Weinberg
  • Michaël Destombes
  • Chrystelle Conti
  • Christophe David-Bordier
  • Naoual Steinkevich
  • Fabien Marty
  • Florence Malgat
  • Gérald Trapy
  • Marie-Claude Andrieux
  • Adrien Cochet
  • Josie Bayle
  • Stéphane Fradin
  • Denise Menard
  • Grégoire Painchart
  • Joëlle Isus
  • Paul Tissié
  • Agnès Cerantola
  • Christian Bordenave
  • Adeline Fray
  • Jean-Pierre Cazes
  • Sophie Tomas
  • Jean-Paul Lasserre
  • Hélène Schena
  • Xavier Vanderhaegen
  • Lalie Marcot
  • Ridwan Rabah
  • Marie Bousquet
  • Frédéric Moreau
  • Marion Lasserre
  • Jean-Michel Bourg

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan Prioleaud
Jonathan Prioleaud (25 élus) Prioleaud 2020 - une energie nouvelle 		2 997 39,06%
  • Jonathan Prioleaud
  • Laurence Rouan
  • Jean-Pierre Cazes
  • Josie Bayle
  • Charles Marbot
  • Joaquina Weinberg
  • Christian Bordenave
  • Marie-Lise Potron
  • Eric Prola
  • Fatiha Bancal
  • Gérald Trapy
  • Marie-Claude Andrieux-Courbin
  • Marc Leturgie
  • Marie Lasserre
  • Christophe David-Bordier
  • Florence, Élise, Paulette Malgat
  • Joël Kerdraon
  • Marie-Hélène Scotti
  • Stéphane Fradin
  • Marion Chamberon
  • Michaël Destombes
  • Farida Mouhoubi
  • Alain Plazzi
  • Corine, Bernadette Gondonneau
  • Alain Banquet
Fabien Ruet
Fabien Ruet (6 élus) Bergerac avec confiance 		2 660 34,67%
  • Fabien Ruet
  • Hélène Lehmann
  • Adib Benfeddoul
  • Jacqueline Simonnet
  • Paul Fauvel
  • Christine Francois
Julie Tejerizo
Julie Tejerizo (2 élus) Bergerac en commun 		1 186 15,45%
  • Julie Tejerizo
  • Lionel Maurice Jose Frel
Robert Dubois
Robert Dubois (2 élus) Une autre vision pour bergerac 		829 10,80%
  • Robert Dubois
  • Catherine Dettweiller
Participation au scrutin Bergerac
Taux de participation 39,18%
Taux d'abstention 60,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 907

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan Prioleaud
Jonathan Prioleaud Prioleaud 2020 - une energie nouvelle 		1 947 25,85%
Fabien Ruet
Fabien Ruet Bergerac avec confiance 		1 863 24,74%
Julie Tejerizo
Julie Tejerizo Bergerac en commun 		1 118 14,84%
Robert Dubois
Robert Dubois Une autre vision pour bergerac 		975 12,94%
Hélène Gauthier
Hélène Gauthier Bergerac simplement 		821 10,90%
Adib Benfeddoul
Adib Benfeddoul Bergerac 2020-2030 		806 10,70%
Participation au scrutin Bergerac
Taux de participation 38,60%
Taux d'abstention 61,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 802

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Garrigue
Daniel Garrigue (26 élus) Rassembles pour bergerac 		5 942 46,09%
  • Daniel Garrigue
  • Laurence Rouan
  • Adib Benfeddoul
  • Gaëlle Blanc
  • Christian Bordenave
  • Liliane Brandely
  • Marc Léturgie
  • Nelly Rodriguez
  • Jonathan Prioleaud
  • Rhizlane Robin
  • Alain Gipoulou
  • Henriette Pechescot-Reguilleau
  • Francis Delteil
  • Marie-Claude Andrieux-Courbin
  • Alain Cerea
  • Marie-Lise Potron
  • Jean-Charles Gauthier
  • Delphine Ragot
  • Gilbert Blanc
  • Denise Miguel
  • Alain Plazzi
  • Anne Drouville
  • Bernard Michel Bosviel
  • Farida Mouhoubi
  • François De Madaillan
  • Martine Roset
Dominique Rousseau
Dominique Rousseau (7 élus) L'esprit bergerac, continuons ensemble 		5 325 41,30%
  • Dominique Rousseau
  • Christiane Delpon
  • Fabien Ruet
  • Cécile Labarthe
  • Alain Brettes
  • Jacqueline Simonnet
  • Cédric Zapera
Robert Dubois
Robert Dubois (2 élus) Bergerac bleu marine 		1 624 12,59%
  • Robert Dubois
  • Jocelyne Carrio
Participation au scrutin Bergerac
Taux de participation 65,85%
Taux d'abstention 34,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Nombre de votants 13 311

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Rousseau
Dominique Rousseau L'esprit bergerac, continuons ensemble 		4 249 34,41%
Daniel Garrigue
Daniel Garrigue Rassembles pour bergerac 		3 704 29,99%
Robert Dubois
Robert Dubois Bergerac bleu marine 		2 163 17,51%
Carmel Fontana
Carmel Fontana Agir pour bergerac ! carmel fontana union de la droite republicaine et du centre 		1 370 11,09%
Lionel Frel
Lionel Frel Vivre mieux a bergerac 		862 6,98%
Participation au scrutin Bergerac
Taux de participation 62,69%
Taux d'abstention 37,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Nombre de votants 12 672

Villes voisines de Bergerac

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