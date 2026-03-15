Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergerac : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergerac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bergerac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bergerac.
L'actu des élections municipales 2026 à Bergerac
12:07 - Jusqu'à quelle heure voter à Bergerac (24100) ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Bergerac sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de s'exprimer sur la manière dont est organisée leur commune. À Bergerac et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui sera élu après Jonathan Prioleaud, qui a gagné la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bergerac
|Tête de listeListe
|
Fabien Ruet
Liste d'union à gauche
Bergerac au Quotidien
|
|
Christian Gerard
Liste du Rassemblement National
Bergerac, une vision pour l'avenir!
|
|
Thierry Roux
Liste Divers
BERGERAC POUR VOUS
|
|
Jonathan Prioleaud
Liste divers droite
PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jonathan Prioleaud (25 élus) Prioleaud 2020 - une energie nouvelle
|2 997
|39,06%
|
|Fabien Ruet (6 élus) Bergerac avec confiance
|2 660
|34,67%
|
|Julie Tejerizo (2 élus) Bergerac en commun
|1 186
|15,45%
|
|Robert Dubois (2 élus) Une autre vision pour bergerac
|829
|10,80%
|
|Participation au scrutin
|Bergerac
|Taux de participation
|39,18%
|Taux d'abstention
|60,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 907
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jonathan Prioleaud Prioleaud 2020 - une energie nouvelle
|1 947
|25,85%
|Fabien Ruet Bergerac avec confiance
|1 863
|24,74%
|Julie Tejerizo Bergerac en commun
|1 118
|14,84%
|Robert Dubois Une autre vision pour bergerac
|975
|12,94%
|Hélène Gauthier Bergerac simplement
|821
|10,90%
|Adib Benfeddoul Bergerac 2020-2030
|806
|10,70%
|Participation au scrutin
|Bergerac
|Taux de participation
|38,60%
|Taux d'abstention
|61,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 802
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Garrigue (26 élus) Rassembles pour bergerac
|5 942
|46,09%
|
|Dominique Rousseau (7 élus) L'esprit bergerac, continuons ensemble
|5 325
|41,30%
|
|Robert Dubois (2 élus) Bergerac bleu marine
|1 624
|12,59%
|
|Participation au scrutin
|Bergerac
|Taux de participation
|65,85%
|Taux d'abstention
|34,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,16%
|Nombre de votants
|13 311
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Rousseau L'esprit bergerac, continuons ensemble
|4 249
|34,41%
|Daniel Garrigue Rassembles pour bergerac
|3 704
|29,99%
|Robert Dubois Bergerac bleu marine
|2 163
|17,51%
|Carmel Fontana Agir pour bergerac ! carmel fontana union de la droite republicaine et du centre
|1 370
|11,09%
|Lionel Frel Vivre mieux a bergerac
|862
|6,98%
|Participation au scrutin
|Bergerac
|Taux de participation
|62,69%
|Taux d'abstention
|37,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Nombre de votants
|12 672
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