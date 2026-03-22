Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergerac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bergerac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bergerac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bergerac.
L'actu des élections municipales 2026 à Bergerac
11:50 - L'élection municipale a déjà livré un résultat instructif
A l'ouverture de l'élection municipale à Bergerac, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a mobilisé 55,81 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Fabien Ruet (Union de la gauche) qui a dominé avec 37,30 % des bulletins valides. Ensuite, Jonathan Prioleaud (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 26,82 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il s'est même envolé avec 12,56 points supplémentaires. Pour compléter ce tableau, avec 20,32 %, Christian Gerard, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Thierry Roux a rassemblé 15,56 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bergerac
Le deuxième tour des élections municipales à Bergerac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fabien Ruet
Liste d'union à gauche
Bergerac au Quotidien
|
|
Christian Gerard
Liste du Rassemblement National
Bergerac, une vision pour l'avenir!
|
|
Thierry Roux
Liste Divers
BERGERAC POUR VOUS
|
|
Jonathan Prioleaud
Liste divers droite
PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bergerac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien RUET (Ballotage) Bergerac au Quotidien
|4 231
|37,30%
|Jonathan PRIOLEAUD (Ballotage) PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE
|3 042
|26,82%
|Christian GERARD (Ballotage) Bergerac, une vision pour l'avenir!
|2 305
|20,32%
|Thierry ROUX (Ballotage) BERGERAC POUR VOUS
|1 765
|15,56%
|Participation au scrutin
|Bergerac
|Taux de participation
|55,81%
|Taux d'abstention
|44,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|11 623
Source : ministère de l’Intérieur
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