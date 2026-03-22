Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergerac : les résultats du 2e tour

Programme de Fabien Ruet à Bergerac (Bergerac au Quotidien)

Engagement citoyen

La campagne de Fabien Ruet se fonde sur une écoute active des citoyens de Bergerac. L'équipe s'engage à améliorer le quotidien des habitants en rendant la ville plus attractive et en soutenant l'économie locale. Le respect et la volonté de rassembler sont au cœur de leur démarche politique.

Priorités du programme

Le programme de la liste se concentre sur des priorités claires telles que la propreté, la sécurité et le soutien à l'emploi. Des investissements significatifs sont prévus pour la voirie, la santé et les équipements sportifs. L'objectif est de produire des résultats visibles et concrets dans chaque quartier.

Équipe diversifiée

La liste Bergerac au Quotidien reflète la diversité des quartiers de Bergerac. Tous les candidats sont engagés dans la vie associative et les secteurs essentiels comme la santé et l'éducation. Cette représentation vise à créer un lien fort entre les élus et les citoyens.

Soutiens et partenariats

De nombreuses personnalités soutiennent la candidature de Fabien Ruet, témoignant d'un large soutien au sein de la communauté. Ces soutiens renforcent la légitimité de l'équipe et son engagement envers les habitants. La collaboration avec les associations locales est également une priorité pour favoriser le bénévolat et l'implication citoyenne.