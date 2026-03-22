Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergerac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bergerac

Le deuxième tour des élections municipales à Bergerac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fabien Ruet
Fabien Ruet Liste d'union à gauche
Bergerac au Quotidien
  • Fabien Ruet
  • Julie Tejerizo
  • Jean-Luc Marcillac
  • Catherine Taveau
  • Daniel Gruntz
  • Hélène Lehmann
  • Julien Chouet
  • Hélène Cormier
  • Tom Philippe
  • Jacqueline Simonnet
  • Roger Aubry
  • Sandrine Halter
  • Christian Saubadu
  • Agathe Saumet-Roche
  • Farid El Kadi
  • Gaëlle Schneider
  • Thierry Larelle
  • Christine Francois
  • Philippe Mallard
  • Valérie Bournazel
  • François Duhant
  • Séverine Pons
  • Laurent Peslerbe
  • Nathalie Brulin
  • Romuald Piveteau
  • Marielle Martignago Duvert
  • Christophe Génovésio
  • Claire Le Mauff
  • Didier Griffoul
  • Martine Lacour
  • Jerôme Poumeyrol
  • Lysbeth Slaghuis
  • Jean-Marc Bernardini
  • Christine Congés
  • Daniel Avisse
Christian Gerard
Christian Gerard Liste du Rassemblement National
Bergerac, une vision pour l'avenir!
  • Christian Gerard
  • Vanessa Goguillon
  • François Cornet
  • Élodie Blondy
  • Ange Olibe
  • Lycie Dauher
  • Robert Richard
  • Delphine Roumagne
  • Daniel-Ange Paretour
  • Sylvia Loubradou
  • Philippe Marsault
  • Sylvie Legrand
  • Hugo Da Silva
  • Géraldine Gauss
  • Guy Breuvart
  • Josika Steinbach
  • Michel Chamouleau
  • Daniele Harson
  • Mourad Tabahrait
  • Sylvie Gallaire
  • Ricky Michels
  • Edith Fabre
  • Patrice Fortier
  • Carolina Caceres Lopez
  • André Barbier
  • Cyndelle Gillet
  • Sandro Loubradou
  • Françoise Gerbaud
  • Jean-Paul Rigoulet
  • Isabelle Mullard
  • Hubert-Christian Bonnay
  • Josiane Deschamps
  • Régis Jourdan
  • Yvonne Jager
  • Serge Muller
Thierry Roux
Thierry Roux Liste Divers
BERGERAC POUR VOUS
  • Thierry Roux
  • Sophie Desmoulin
  • Adib Benfeddoul
  • Sylvie Beyney
  • Christophe Chaudruc
  • Djalila Rouvera
  • Jean-Marc Artige
  • Juliette Desplanches
  • Laurent Marcel
  • Christelle Lagarde
  • Didier Feytout
  • Jeannine Raguette
  • Bernard Rodot
  • Anne Crousse
  • Olivier Cheymol
  • Akima Hamoudi
  • Ludovic Courtois
  • Lydie Godart
  • Cyril Bideau
  • Anne-Catherine Dupont
  • Sylvain Deschamps
  • Sarah Van Heeswyck
  • Pascal Durot
  • Janine Douvier
  • Jean-Marc Kastel
  • Nadine Charpentier
  • Franck Widehem
  • Jacqueline Gauchon
  • Bernard Baude
  • Constance Marcel
  • Jean-Paul Carlier
  • Evelyne Teilhard
  • Pierre Sacleux
  • Emilie Lo-Guidice
  • Edouard Altermatt
Jonathan Prioleaud
Jonathan Prioleaud Liste divers droite
PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE
  • Jonathan Prioleaud
  • Laurence Rouan
  • Gilles Brunot
  • Isabelle Lukasik
  • Christophe Rousseau
  • Joaquina Weinberg
  • Michaël Destombes
  • Chrystelle Conti
  • Christophe David-Bordier
  • Naoual Steinkevich
  • Fabien Marty
  • Florence Malgat
  • Gérald Trapy
  • Marie-Claude Andrieux
  • Adrien Cochet
  • Josie Bayle
  • Stéphane Fradin
  • Denise Menard
  • Grégoire Painchart
  • Joëlle Isus
  • Paul Tissié
  • Agnès Cerantola
  • Christian Bordenave
  • Adeline Fray
  • Jean-Pierre Cazes
  • Sophie Tomas
  • Jean-Paul Lasserre
  • Hélène Schena
  • Xavier Vanderhaegen
  • Lalie Marcot
  • Ridwan Rabah
  • Marie Bousquet
  • Frédéric Moreau
  • Marion Lasserre
  • Jean-Michel Bourg

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bergerac

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien RUET
Fabien RUET (Ballotage) Bergerac au Quotidien 		4 231 37,30%
Jonathan PRIOLEAUD
Jonathan PRIOLEAUD (Ballotage) PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE 		3 042 26,82%
Christian GERARD
Christian GERARD (Ballotage) Bergerac, une vision pour l'avenir! 		2 305 20,32%
Thierry ROUX
Thierry ROUX (Ballotage) BERGERAC POUR VOUS 		1 765 15,56%
Participation au scrutin Bergerac
Taux de participation 55,81%
Taux d'abstention 44,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 11 623

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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