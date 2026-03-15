Résultat municipale 2026 à Bergerac (24100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bergerac. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bergerac, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergerac [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Fabien RUET
Fabien RUET Bergerac au Quotidien 		3 856 37,19%
Jonathan PRIOLEAUD
Jonathan PRIOLEAUD PRIOLEAUD 2026-L'ENERGIE CITOYENNE 		2 811 27,11%
Christian GERARD
Christian GERARD Bergerac, une vision pour l'avenir! 		2 101 20,26%
Thierry ROUX
Thierry ROUX BERGERAC POUR VOUS 		1 600 15,43%
Participation au scrutin Bergerac Partiels *
Taux de participation 55,78%
Taux d'abstention 44,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 10 624

* Résultats partiels sur 90% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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