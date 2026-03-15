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19:21 - Comprendre l'électorat de Bergerac : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bergerac montrent des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 13,18% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 14,29% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (30,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 12782 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,13%) et le nombre de résidences HLM (11,57% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Bergerac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,65% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Bergerac Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Bergerac il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,11% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 42,90% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 19,34% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 44,66% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 31,48% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,50% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 44,42% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 61,40 % d'abstention à Bergerac Six ans avant l'élection de ce dimanche à Bergerac, le premier round de la municipale avait vu 38,60 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, un score en demi-teinte alors que le Covid se propageait dans le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 70,35 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, il est intéressant d'examiner la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 46,76 % au premier tour en 2022 à 62,94 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 48,90 % (51,49 % au national). L'observation de ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Bergerac comme une ville en retrait des urnes par rapport au reste de la France. La mobilisation des électeurs de Bergerac constituera quoi qu'il en soit un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Bergerac : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Bergerac avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,48%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,99% des suffrages. Serge Muller (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Bergerac après la dissolution avec 35,50%. Christophe Cathus (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 32,63%. Au second tour, c'est en revanche Christophe Cathus (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 55,58% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Bergerac a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Bergerac s'était fortement dirigée vers le centre Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Bergerac choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 26,18% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,11%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,10% pour Emmanuel Macron, contre 42,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Bergerac accordaient leurs suffrages à Michel Delpon (Ensemble !) avec 24,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,34% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Bergerac se positionne comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Bergerac À Bergerac, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne réglée par ménage imposable a atteint 1 306 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 024 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 54,74 % en 2024 (contre 34,47 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 848 700 euros en 2024. Un montant loin des 4 891 050 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 13,89 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat de la liste "Prioleaud 2020 - Une Energie Nouvelle" à l'élection municipale de 2020 à Bergerac Comment s'était terminé le précédent scrutin municipal à Bergerac ? Au soir du premier tour à l'époque, Jonathan Prioleaud (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 1 947 suffrages (25,85%). Juste derrière, Fabien Ruet (Union de la gauche) a engrangé 1 863 bulletins valides (24,74%). Ce premier verdict assez ténu instaurait de fortes questions en amont du deuxième tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Jonathan Prioleaud l'a finalement emporté avec 39,06% des suffrages, face à Fabien Ruet qui a obtenu 34,67% des électeurs et Julie Tejerizo obtenant 1 186 électeurs inscrits (15,45%). Comme le laissait présager le premier tour, la confrontation est restée fortement serrée jusqu'à son terme. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a certainement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 1 050 voix supplémentaires entre les deux tours.