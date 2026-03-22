Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bergheim

Le deuxième tour des élections municipales à Bergheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Daniel Meyer
Daniel Meyer Divers
BERGHEIM AUTREMENT
  • Daniel Meyer
  • Nathalie Regin
  • Rémi Goettelmann
  • Tinaig Tissot
  • Thierry Ermel
  • Clementine Knellwolf
  • Marc Berger
  • Sandrine Zetting
  • Stephan Michael
  • Chantal Deiss
  • Quentin Bertrand
  • Fabienne Michael
  • Alain Rougetet
  • Marine Tissot
  • Léo Rauch
  • Lucie Schneider
  • Xavier Kubler
  • Pascale Brendel
  • Bernard Thomann
  • Margot Bouchindomme
Jean-François Haller
Jean-François Haller Divers
Avec vous pour Bergheim
  • Jean-François Haller
  • Carole Lorenzon
  • Hervé Mull
  • Christine Bopp
  • Francois Muller
  • Fanny Deiss
  • Jean-Marc Thiebaut
  • Pierrette Dietsch
  • Denis Deiss
  • Dominique Lehmann
  • Alain Kohler
  • Marie-Odile Kubiszyn
  • Jean-Pierre Haag
  • Lucienne Kurtyka
  • Sébastien Louis
  • Marie-Thérèse Niebel
  • Jean-Paul Ley
  • Stéphanie Riegert
  • Charles Kleinlogel
  • Yolande Kutt
  • Philippe Dillenseger
Elisabeth Schneider
Elisabeth Schneider Divers
AGIR ENSEMBLE POUR BERGHEIM
  • Elisabeth Schneider
  • Christian Bohn
  • Sidonie Halbout
  • Georges Lischetti
  • Rosalie Staehly-Gomes
  • Jean-Pierre Zeiger
  • Gabrielle Rolli
  • Paul Andres
  • Patricia Becker
  • Baptiste Groell
  • Nathalie Pineau
  • Laurent Stadler
  • Charlotte Knichel
  • Ludovic Botzung
  • Estelle Desauges
  • Laurent Augelmann
  • Stephanie Hausherr
  • Nicolas Ermel
  • Stephanie Steffan
  • Frederic Platz
  • Nadia Meddad

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bergheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François HALLER
Jean-François HALLER (Ballotage) Avec vous pour Bergheim 		462 43,22%
Elisabeth SCHNEIDER
Elisabeth SCHNEIDER (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR BERGHEIM 		435 40,69%
Daniel MEYER
Daniel MEYER (Ballotage) BERGHEIM AUTREMENT 		172 16,09%
Participation au scrutin Bergheim
Taux de participation 65,16%
Taux d'abstention 34,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 1 098

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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