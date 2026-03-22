Résultat de l'élection municipale 2026 à Bergheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bergheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bergheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bergheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Bergheim
11:45 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Bergheim pour l'élection
Les élections municipales 2026 à Bergheim ont vu Jean-François Haller arriver en tête il y a une semaine avec 43,22 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Elisabeth Schneider a pris la position de dauphine avec 40,69 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Jean-François Haller s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a enregistré une petite baisse de 5 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Daniel Meyer s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Bergheim, l'élection a mobilisé 65,16 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bergheim
Le deuxième tour des élections municipales à Bergheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Daniel Meyer
Divers
BERGHEIM AUTREMENT
|
|
Jean-François Haller
Divers
Avec vous pour Bergheim
|
|
Elisabeth Schneider
Divers
AGIR ENSEMBLE POUR BERGHEIM
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bergheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François HALLER (Ballotage) Avec vous pour Bergheim
|462
|43,22%
|Elisabeth SCHNEIDER (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR BERGHEIM
|435
|40,69%
|Daniel MEYER (Ballotage) BERGHEIM AUTREMENT
|172
|16,09%
|Participation au scrutin
|Bergheim
|Taux de participation
|65,16%
|Taux d'abstention
|34,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Nombre de votants
|1 098
Source : ministère de l’Intérieur
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