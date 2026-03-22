Résultat de l'élection municipale 2026 à Berlaimont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Berlaimont

Le deuxième tour des élections municipales à Berlaimont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Sculfort
Christophe Sculfort Divers
Berlaimont 2026, redynamisons notre ville
  • Christophe Sculfort
  • Angélique Charlot
  • Jean Christophe Blehaut
  • Mélanie Groult
  • Jean-François Parent
  • Brigitte Debionne
  • Serge Marie
  • Françoise Hannappe
  • Jean-Marie Hoel
  • Amélie Robiolle
  • Dominique Lengrand
  • Charlotte Abraham
  • Aurélien Motte
  • Muriel Beroudiaux Boucly
  • Christophe Bultot
  • Stéphanie Lefebvre
  • Fabrice Oswald
  • Patricia Julien-Torre
  • Olivier Claisse
  • Sophie Zandecki
  • Ahmed Djenane
  • Marie Carpentier
  • Alexis Basquin
  • Laura Ringuet
  • Olivier Gilles
Sebastien Bouchez
Sebastien Bouchez Divers
Agir pour Berlaimont
  • Sebastien Bouchez
  • Severine Delvallee
  • Jeoffrey Godefroy
  • Francine Fostier
  • Francis Provost
  • Nathalie Bayart
  • Julien Cendre
  • Perrine Lepez
  • David Lourme
  • Benedicte Duhot
  • Alexandre Fauchart
  • Aurelie Kruhelski
  • Sebastien Plumat
  • Amelie Desor-Bouttemand
  • Valery Van Vooren
  • Nathalie Le Pennec
  • Bernard Carpentier
  • Laura Beaudoux
  • Hugo Cornut
  • Valerie Meunier
  • Sebastien Arnaud
  • Amandine Polvent
  • Richard Doffe
  • Martine Bertrand
  • Laurent Pecheux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Berlaimont

Tête de listeListe Voix % des voix
Sebastien BOUCHEZ
Sebastien BOUCHEZ (Ballotage) Agir pour Berlaimont 		471 36,20%
Christophe SCULFORT
Christophe SCULFORT (Ballotage) Berlaimont 2026, redynamisons notre ville 		442 33,97%
Serge MARIE
Serge MARIE (Ballotage) Un Nouvel Elan pour Berlaimont 		388 29,82%
Participation au scrutin Berlaimont
Taux de participation 58,38%
Taux d'abstention 41,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 1 345

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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