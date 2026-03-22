Résultat de l'élection municipale 2026 à Berlaimont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Berlaimont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Berlaimont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Berlaimont.
L'actu des élections municipales 2026 à Berlaimont
11:43 - Les résultats du premier tour de l'élection à Berlaimont
Dans le cadre du premier tour des municipales à Berlaimont, c'est Sebastien Bouchez qui a pris l'avantage en s'adjugeant 36,20 % des votes. Christophe Sculfort a pris la position de dauphin avec 33,97 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Serge Marie pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Berlaimont, l'élection a vu 58,38 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Berlaimont
Le deuxième tour des élections municipales à Berlaimont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Sculfort
Divers
Berlaimont 2026, redynamisons notre ville
|
|
Sebastien Bouchez
Divers
Agir pour Berlaimont
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Berlaimont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sebastien BOUCHEZ (Ballotage) Agir pour Berlaimont
|471
|36,20%
|Christophe SCULFORT (Ballotage) Berlaimont 2026, redynamisons notre ville
|442
|33,97%
|Serge MARIE (Ballotage) Un Nouvel Elan pour Berlaimont
|388
|29,82%
|Participation au scrutin
|Berlaimont
|Taux de participation
|58,38%
|Taux d'abstention
|41,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|1 345
Source : ministère de l’Intérieur
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