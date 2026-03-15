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19:20 - Bernaville : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants de Bernaville peuvent-ils peser sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,90% et une densité de population de 60 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (21,13%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 554 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,70%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (13,42%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Bernaville mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,46% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Les électeurs de Bernaville conquis par le RN ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale à Bernaville en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 42,35% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,15% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 39,49% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 57,48% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 54,80% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 56,72% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 66,47% le dimanche suivant, actant la victoire pour Jean-Philippe Tanguy.

16:58 - Bernaville : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, l'abstention s'élevait à 41,88 % à Bernaville lors de la dernière municipale (en deçà de la moyenne nationale) alors que le scrutin était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Notons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 22,07 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,76 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,25 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,64 %. L'observation de ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Bernaville comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales. Pour cette élection municipale, cette particularité à Bernaville sera en définitive fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Bernaville ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Bernaville soutenaient en priorité Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) avec 56,72% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Philippe Tanguy culminant à 66,47% des votes localement. Le rendez-vous des Européennes près d'un mois plus tôt à Bernaville avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,80%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 11,24% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Bernaville demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, affermissant sa position.

14:57 - Au regard des élections passées, Bernaville reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bernaville voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 42,35% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,87%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,15% pour Marine Le Pen, contre 38,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Bernaville accordaient leurs suffrages à Jean-Philippe Tanguy (RN) avec 39,49% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,48% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Bernaville un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Bernaville ? À Bernaville, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté 724 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 406 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 44,05 % en 2024 (contre 18,51 % en 2020). En comparaison, la moyenne atteint près de 40 % au niveau national. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 8 560 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 70 900 euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 8,65 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Christelle Leclercq à Bernaville Les forces politiques en présence demeurent toujours influencées par le résultat des dernières élections en date à Bernaville. Au terme du premier tour à l'époque, Christelle Leclercq a devancé tous ses adversaires avec 283 suffrages (67,86%). Juste derrière, Florence Lévêque a engrangé 32,13% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christelle Leclercq a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Bernaville, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.