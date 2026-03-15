Résultat municipale 2026 à Bernaville (80370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bernaville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bernaville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernaville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christelle LECLERCQ
Christelle LECLERCQ (12 élus) ENSEMBLE POUR DEMAIN 		310 55,16%
  • Christelle LECLERCQ
  • Raphaël POULAIN
  • Maria-Héléna PAULINO
  • Nicolas FLEURY
  • Valérie BOULANGER
  • Bernard VIGNE
  • Agnès TRAN
  • Fabien VARLET
  • Laurence DAUSSY
  • Olivier KERAUDREN
  • Audrey BOULARD
  • Didier PATTE
Erika SAUZEAU
Erika SAUZEAU (3 élus) AIMONS BERNAVILLE, FAISONS VIVRE NOTRE COMMUNE 		252 44,84%
  • Erika SAUZEAU
  • Alexandre MAGNIER
  • Alice CARON
Participation au scrutin Bernaville
Taux de participation 73,55%
Taux d'abstention 26,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 595

Source : ministère de l’Intérieur

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