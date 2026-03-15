Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bernay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bernay.
L'actu des élections municipales 2026 à Bernay
13:46 - Fiscalité en hausse à Bernay : un impact sur le scrutin municipal
À Bernay, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,55 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 213 700 €, en net recul par rapport aux 1,3912 million d'euros récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Bernay a évolué pour se fixer à 55,02 % en 2024 (contre 22,08 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, permet de contextualiser ce taux. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Bernay s'est chiffrée à environ 1 209 euros en 2024 contre 650 euros en début de mandat.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Bernay
Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore à ce jour, influencés par le verdict du dernier scrutin à Bernay. Au soir du premier scrutin à l'époque, Marie-Lyne Vagner (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 37,14% des suffrages. Derrière, Ulrich Schlumberger (Divers) a capté 961 bulletins valides (31,75%). La très nette avance obtenue initialement donnait une piste sérieuse pour le verdict final. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Marie-Lyne Vagner l'a finalement emporté avec 1 312 suffrages (40,19%), face à Ulrich Schlumberger s'adjugeant 38,60% des électeurs inscrits et Pascal Didtsch obtenant 692 électeurs (21,20%). À la surprise générale, le challenger a pu remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Ulrich Schlumberger a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 299 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. Divers a sans doute profité du report de voix des listes éliminées.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Bernay
Les municipales offrent la possibilité aux Français de s'exprimer sur les défis qui affectent leur territoire. Pour mémoire, c'est Marie-Lyne Vagner (Divers) qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des candidats à Bernay. A noter que les 7 bureaux de vote de l'agglomération de Bernay fermeront leurs portes à 18 heures. Pour connaître les résultats du premier tour à Bernay, rendez vous ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bernay
|Tête de listeListe
|
Marie-Lyne Vagner
Liste divers droite
BERNAY VILLE D'AVENIR
|
|
Francis Viez
Liste divers droite
AGIR POUR BERNAY ENSEMBLE !
|
|
Simon Jaraie
Liste divers gauche
BERNAY L'ALTERNATIVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Lyne Vagner (24 élus) Solutions d'avenir
|1 312
|40,19%
|
|Ulrich Schlumberger (6 élus) Unis pour bernay
|1 260
|38,60%
|
|Pascal Didtsch (3 élus) Bien vivre a bernay
|692
|21,20%
|
|Participation au scrutin
|Bernay
|Taux de participation
|47,19%
|Taux d'abstention
|52,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 346
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Lyne Vagner Solutions d'avenir
|1 124
|37,14%
|Ulrich Schlumberger Unis pour bernay
|961
|31,75%
|Pascal Didtsch Bien vivre a bernay
|649
|21,44%
|Ludovic Benmokhtar Bernay autrement
|292
|9,64%
|Participation au scrutin
|Bernay
|Taux de participation
|44,52%
|Taux d'abstention
|55,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 153
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Maurey (27 élus) Bernay en toute confiance
|2 666
|59,33%
|
|Gilles Launay (5 élus) J'aime bernay
|1 415
|31,49%
|
|Pascal Didtsch (1 élu) Bernay citoyenne et solidaire, l'humain d'abord!
|412
|9,16%
|
|Participation au scrutin
|Bernay
|Taux de participation
|64,28%
|Taux d'abstention
|35,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,14%
|Nombre de votants
|4 687
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