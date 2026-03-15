Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernay : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bernay

Tête de listeListe
Marie-Lyne Vagner
Marie-Lyne Vagner Liste divers droite
BERNAY VILLE D'AVENIR
  • Marie-Lyne Vagner
  • Louis Choain
  • Sara Feraud
  • Patrick Nossent
  • Camille Dael
  • François Vanfleteren
  • Dominique Oursel
  • Pascal Séjourné
  • Frédérique Paris
  • Pascal Cordier
  • Laurence Béatrix
  • Marc Vampa
  • Sabrina Bechet
  • Jérôme Varangle
  • Laure Bonmartel
  • Mickaël Pereira
  • Delphine Shipley
  • Thierry Jossé
  • Najate Janvier
  • Pierre Bibet
  • Valerie Daudet
  • Louis Del Monte
  • Zehour Poussier
  • Jocelyn Couasnon
  • Corinne Benard
  • François Lenfant
  • Helene Feneau
  • Hugo Colin
  • Nelly Geslin
  • Claude Beja
  • Marie-Therese Goes
Francis Viez
Francis Viez Liste divers droite
AGIR POUR BERNAY ENSEMBLE !
  • Francis Viez
  • Christine Amesland
  • Charles Sannat
  • Marie Maillard
  • Max Lemonnier
  • Maryse Gatelet
  • David Siemiaszko
  • Françoise Mulsant
  • David Gemard
  • Annabelle Pirmiet
  • Fabien Deros
  • Precillia Tonin
  • Patrick Deschamps
  • Annie Grenu
  • Benoit Dubern
  • Alicia Dole
  • Karl Edouin
  • Adrienne Lepage
  • Yves Madec
  • Florence Courvallet
  • Romain Gatelet
  • Gwendoline Buchard
  • Gino Calitelli
  • Martine Noel
  • Marcel Hoarau
  • Marie Francois
  • Gilles Hamelet
  • Martine Marette
  • Claude Le Page
Simon Jaraie
Simon Jaraie Liste divers gauche
BERNAY L'ALTERNATIVE
  • Simon Jaraie
  • Nathalie Samson
  • Pascal Didtsch
  • Albane Guillerm
  • Olivier Pinguinhas
  • Laurence Causier
  • Kevin Boise
  • Roxane Rocca
  • Jean Benard Tahmasseb
  • Adele Encoignard
  • Jonathan Gomis
  • Georgia Erwin
  • Maxime Brehin
  • Dorine Le Pecheur
  • Sebastien Thibault
  • Sylvie Lemire
  • Angelo Fumey
  • Brigitte Lefebvre
  • Christophe Deneuve
  • Pascale Collard
  • Gerard Glatigny
  • Helene Brochet
  • Samuel Cajal
  • Anne Welke
  • Olivier Lemire
  • Jacqueline Riviere
  • Olivier Welke
  • Geraldine Frumery
  • Fabrice Halotel
  • Muriel Benatier
  • Fabien Doinel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Lyne Vagner
Marie-Lyne Vagner (24 élus) Solutions d'avenir 		1 312 40,19%
  • Marie-Lyne Vagner
  • Gérard Lemercier
  • Sara Feraud
  • Mickaël Pereira
  • Camille Dael
  • Louis Choain
  • Sabrina Bechet
  • Guillaume Wiener
  • Françoise Turmel
  • Pascal Séjourné
  • Claudine Heude
  • Pierre Bibet
  • Frédérique Paris
  • Jérôme Varangle
  • Céline Menant
  • Pierre Jalet
  • Laure Bonmartel
  • Jocelyn Couasnon
  • Valérie Diot
  • Thierry Jossé
  • Laurence Béatrix
  • Dominique Bétourné
  • Chantal Hervieu
  • Julien Lefèvre
Ulrich Schlumberger
Ulrich Schlumberger (6 élus) Unis pour bernay 		1 260 38,60%
  • Ulrich Schlumberger
  • Valérie Branlot
  • Sébastien Lerat
  • Sandrine Bozec
  • François Vanfleteren
  • Claire Pitette
Pascal Didtsch
Pascal Didtsch (3 élus) Bien vivre a bernay 		692 21,20%
  • Pascal Didtsch
  • Nathalie Perret
  • Antonin Planchette
Participation au scrutin Bernay
Taux de participation 47,19%
Taux d'abstention 52,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 346

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Lyne Vagner
Marie-Lyne Vagner Solutions d'avenir 		1 124 37,14%
Ulrich Schlumberger
Ulrich Schlumberger Unis pour bernay 		961 31,75%
Pascal Didtsch
Pascal Didtsch Bien vivre a bernay 		649 21,44%
Ludovic Benmokhtar
Ludovic Benmokhtar Bernay autrement 		292 9,64%
Participation au scrutin Bernay
Taux de participation 44,52%
Taux d'abstention 55,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 153

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Maurey
Hervé Maurey (27 élus) Bernay en toute confiance 		2 666 59,33%
  • Hervé Maurey
  • Florence Le Gal
  • Jean-Hugues Bonamy
  • Flora Trân Ba Hardiville
  • Pierre Bibet
  • Françoise Turmel
  • Eric Planque
  • Sandrine Vanderhoeven
  • Hugues Cantel
  • Claudine Heude
  • André Sourdon
  • Maryse Gatelet
  • Christopher Sandin
  • Marie-Line Riviere
  • Francis Viez
  • Julie Carmignac
  • Arnaud Baroche
  • Valérie Branlot
  • Dominique Betourne
  • Claudine Le Crane
  • Thierry Josse
  • Nicole David
  • Jonas Haddad
  • Josiane Angot
  • Gérard Guenier
  • Christine Delanoë
  • Jean-Claude Lebellois
Gilles Launay
Gilles Launay (5 élus) J'aime bernay 		1 415 31,49%
  • Gilles Launay
  • Michèle Dionis
  • Vincent Mesnildrey
  • Ingrid Varangle
  • Joseph Lerooy
Pascal Didtsch
Pascal Didtsch (1 élu) Bernay citoyenne et solidaire, l'humain d'abord! 		412 9,16%
  • Pascal Didtsch
Participation au scrutin Bernay
Taux de participation 64,28%
Taux d'abstention 35,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,14%
Nombre de votants 4 687

Villes voisines de Bernay

En savoir plus sur Bernay