Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bernay

Le deuxième tour des élections municipales à Bernay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Lyne Vagner
Marie-Lyne Vagner Liste divers droite
BERNAY VILLE D'AVENIR
  • Marie-Lyne Vagner
  • Louis Choain
  • Sara Feraud
  • Patrick Nossent
  • Camille Dael
  • François Vanfleteren
  • Dominique Oursel
  • Pascal Séjourné
  • Frédérique Paris
  • Pascal Cordier
  • Laurence Béatrix
  • Marc Vampa
  • Sabrina Bechet
  • Jérôme Varangle
  • Laure Bonmartel
  • Mickaël Pereira
  • Delphine Shipley
  • Thierry Jossé
  • Najate Janvier
  • Pierre Bibet
  • Valerie Daudet
  • Louis Del Monte
  • Zehour Poussier
  • Jocelyn Couasnon
  • Corinne Benard
  • François Lenfant
  • Helene Feneau
  • Hugo Colin
  • Nelly Geslin
  • Claude Beja
  • Marie-Therese Goes
Francis Viez
Francis Viez Liste divers droite
AGIR POUR BERNAY ENSEMBLE !
  • Francis Viez
  • Christine Amesland
  • Charles Sannat
  • Marie Cécile Maillard
  • Max Lemonnier
  • Maryse Dewast
  • David Siemiaszko
  • Françoise Mulsant
  • David Gemard
  • Annabelle Pirmiet
  • Fabien Deros
  • Precillia Tonin
  • Patrick Deschamps
  • Annie Grenu
  • Benoit Dubern
  • Alicia Dole
  • Karl Edouin
  • Adrienne Lepage
  • Yves Madec
  • Florence Courvallet
  • Romain Gatelet
  • Gwendoline Buchard
  • Gino Calitelli
  • Martine Noel
  • Marcel Hoarau
  • Marie Francois
  • Gilles Hamelet
  • Martine Marette
  • Claude Le Page
Simon Jaraie
Simon Jaraie Liste divers gauche
BERNAY L'ALTERNATIVE
  • Simon Jaraie
  • Nathalie Samson
  • Pascal Didtsch
  • Albane Guillerm
  • Olivier Pinguinhas
  • Laurence Causier
  • Kevin Boise
  • Roxane Rocca
  • Jean Benard Tahmasseb
  • Adele Encoignard
  • Jonathan Gomis
  • Georgia Erwin
  • Maxime Brehin
  • Dorine Le Pecheur
  • Sebastien Thibault
  • Sylvie Lemire
  • Angelo Fumey
  • Brigitte Lefebvre
  • Christophe Deneuve
  • Pascale Collard
  • Gerard Glatigny
  • Helene Brochet
  • Samuel Cajal
  • Anne Welke
  • Olivier Lemire
  • Jacqueline Riviere
  • Olivier Welke
  • Geraldine Frumery
  • Fabrice Halotel
  • Muriel Benatier
  • Fabien Doinel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bernay

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Lyne VAGNER
Marie-Lyne VAGNER (Ballotage) BERNAY VILLE D'AVENIR 		1 654 46,92%
Simon JARAIE
Simon JARAIE (Ballotage) BERNAY L'ALTERNATIVE 		941 26,70%
Francis VIEZ
Francis VIEZ (Ballotage) AGIR POUR BERNAY ENSEMBLE ! 		930 26,38%
Participation au scrutin Bernay
Taux de participation 51,59%
Taux d'abstention 48,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 3 692

Source : ministère de l’Intérieur

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