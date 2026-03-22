Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bernay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bernay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bernay.
L'actu des élections municipales 2026 à Bernay
11:48 - Quels sont les rapports de force à Bernay pour ce 2e tour de l'élection ?
Les élections municipales 2026 à Bernay ont vu Marie-Lyne Vagner (Divers droite) s'imposer il y a une semaine avec 46,92 % des voix. Dans son sillage, Simon Jaraie (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 26,70 %. Le match a abouti à une domination très nette de la leader. Marie-Lyne Vagner a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, et elle a même consolidé ses appuis avec un gain de 9,78 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Francis Viez, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Bernay, le rendez-vous électoral a mobilisé 51,59 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bernay
Le deuxième tour des élections municipales à Bernay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Lyne Vagner
Liste divers droite
BERNAY VILLE D'AVENIR
|
|
Francis Viez
Liste divers droite
AGIR POUR BERNAY ENSEMBLE !
|
|
Simon Jaraie
Liste divers gauche
BERNAY L'ALTERNATIVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bernay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Lyne VAGNER (Ballotage) BERNAY VILLE D'AVENIR
|1 654
|46,92%
|Simon JARAIE (Ballotage) BERNAY L'ALTERNATIVE
|941
|26,70%
|Francis VIEZ (Ballotage) AGIR POUR BERNAY ENSEMBLE !
|930
|26,38%
|Participation au scrutin
|Bernay
|Taux de participation
|51,59%
|Taux d'abstention
|48,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Nombre de votants
|3 692
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Bernay
- Bernay (27300)
- Ecole primaire à Bernay
- Maternités à Bernay
- Crèches et garderies à Bernay
- Classement des collèges à Bernay
- Salaires à Bernay
- Impôts à Bernay
- Dette et budget de Bernay
- Climat et historique météo de Bernay
- Accidents à Bernay
- Délinquance à Bernay
- Inondations à Bernay
- Nombre de médecins à Bernay
- Pollution à Bernay
- Entreprises à Bernay
- Prix immobilier à Bernay