Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernes-sur-Oise : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bernes-sur-Oise

Tête de listeListe
Olivier Anty
Olivier Anty Divers
UNIS POUR BERNES, VILLAGE D'AVENIR
  • Olivier Anty
  • Dany Leonard
  • Stéphane Lacoste
  • Céline Sollet
  • Nicolas Taguay
  • Véronique Appolonus
  • Michel Malingre
  • Marilyne Girard
  • Nicolas Meyfroodt
  • Dorothée Jules
  • Sébastien Duckman
  • Aurélia Devise
  • Denis Duckman
  • Isabelle Le Guillou
  • Alexandre Portier
  • Morgane Fritsch
  • Pascal Benitez
  • Cécile Berniot
  • Maeck Garel Bidi Sinda
  • Sandra Orluc
  • Alexis Esneult
  • Sylvia Warner
  • Mickael Caffin
  • Anne-Marie Gallimard
  • Gilbert Chausson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Anty
Olivier Anty (18 élus) Pour un village dynamique 		455 55,75%
  • Olivier Anty
  • Lisa Codet
  • Stéphane Lacoste
  • Véronique Appolonus
  • Nicolas Taguay
  • Nathalie Bahlil
  • John Fraisse
  • Dorothée Oulié
  • Michel Malingre
  • Céline Fourquaux
  • Julien Bellassée
  • Virginie Coutinho
  • Olivier Four
  • Carine Fraisse
  • Ronald Georges
  • Anne-Marie Gallimard
  • Abdoulaye Diatta
  • Elodie Albendin
Jean-Noël Poutrel
Jean-Noël Poutrel (5 élus) Ensemble pour bernes 		361 44,24%
  • Jean-Noël Poutrel
  • Josette Aldias
  • Denis Dubosquelle
  • Corinne Rayer
  • Michel Estrade
Participation au scrutin Bernes-sur-Oise
Taux de participation 51,66%
Taux d'abstention 48,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 827

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noel Poutrel
Jean-Noel Poutrel (15 élus) Transparence et conviction 		500 51,59%
  • Jean-Noel Poutrel
  • Josette Aldias
  • Yvan Mougel
  • Corinne Rayer
  • Denis Dubosquelle
  • Mylène Leclercq
  • Pascal Benitez
  • Nathalie Bahlil
  • Michel Estrade
  • Emmanuelle Clavelle
  • Rachad Lassoukpo
  • Monique Berger
  • Laurent Tassein
  • Oumou Bah
  • Wilfrid Mendes
Olivier Anty
Olivier Anty (4 élus) Pour un village en mouvement 		469 48,40%
  • Olivier Anty
  • Karelle Poirier
  • Francis Sarmiento
  • Sabine Cardiga
Participation au scrutin Bernes-sur-Oise
Taux de participation 68,28%
Taux d'abstention 31,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Nombre de votants 1 003

Villes voisines de Bernes-sur-Oise

En savoir plus sur Bernes-sur-Oise