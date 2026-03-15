Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernes-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernes-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bernes-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bernes-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Bernes-sur-Oise
13:45 - Bernes-sur-Oise frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections
Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux à Bernes-sur-Oise, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,97 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 7 760 € la même année. Une recette bien loin des 572 000 euros perçus en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Bernes-sur-Oise atteint désormais un peu moins de 33,60 % en 2024 (contre 15,42 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne du pays, qui approche les 40 %. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Bernes-sur-Oise s'est établi à environ 744 euros en 2024 (contre 743 € en 2020).
11:59 - Le résultat de la liste "Pour Un Village Dynamique" à l'élection de 2020 à Bernes-sur-Oise
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Bernes-sur-Oise ? À l'occasion du premier vote à l'époque, Olivier Anty a décroché la première place en obtenant 55,75% des suffrages. Derrière, Jean-Noël Poutrel a engrangé 44,24% des suffrages. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Bernes-sur-Oise, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un challenge titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Bernes-sur-Oise
Le premier tour des municipales est organisé ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de toutes les communes françaises. Pour mémoire, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Bernes-sur-Oise. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Bernes-sur-Oise. Cette page affichera les résultats du premier tour à Bernes-sur-Oise dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bernes-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Olivier Anty
Divers
UNIS POUR BERNES, VILLAGE D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Anty (18 élus) Pour un village dynamique
|455
|55,75%
|
|Jean-Noël Poutrel (5 élus) Ensemble pour bernes
|361
|44,24%
|
|Participation au scrutin
|Bernes-sur-Oise
|Taux de participation
|51,66%
|Taux d'abstention
|48,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|827
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noel Poutrel (15 élus) Transparence et conviction
|500
|51,59%
|
|Olivier Anty (4 élus) Pour un village en mouvement
|469
|48,40%
|
|Participation au scrutin
|Bernes-sur-Oise
|Taux de participation
|68,28%
|Taux d'abstention
|31,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|1 003
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