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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Bernis Dans la ville de Bernis, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des municipales. Avec une densité de population de 261 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,15%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 602 euros par an souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1690 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,35%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,11%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bernis mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,61% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Bernis Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Bernis en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 33,70% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,13% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 40,32% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste sécurisait 59,17% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 50,29% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 56,81% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Bernis La désertion des urnes à Bernis constituera une variable majeure pour ces municipales. La fuite des électeurs atteignait 69,05 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 17,78 % des habitants en mesure de voter. Même si les logiques changent d'un scrutin à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 49,08 % en 2022 à seulement 24,42 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 36,99 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue.

15:59 - Comment a voté Bernis lors de la dernière année électorale ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Bernis avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 50,29% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 56,81% au premier tour, devant Katy Guyot (Union de la gauche) avec 18,67%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Bernis s'était clairement tournée vers la droite radicale En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bernis plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 33,70% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 21,44%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 58,13% pour Marine Le Pen, contre 41,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Bernis accordaient leurs suffrages à Nicolas Meizonnet (RN) avec 40,32% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,17% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Bernis Concernant la pression fiscale pesant sur Bernis, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 941 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 764 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 48,13 % en 2024 (contre environ 23,48 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 36 100 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 683 520 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,34 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections de 2020 à Bernis Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Bernis ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Seule en lice, 'Bien vivre a bernis' a sans surprise recueilli 608 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Bernis, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Lors de ces nouvelles élections ce dimanche soir, l'enjeu sera de voir si une opposition parvient à se fédérer face à cette domination. Un début de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).