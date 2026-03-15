Résultat municipale 2026 à Bernis (30620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bernis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bernis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fidéline SEBILEAU
Fidéline SEBILEAU (18 élus) BERNIS, UN VILLAGE, UNE ÂME 		876 53,28%
  • Fidéline SEBILEAU
  • Pascal SERANT
  • Virginie GOUZE
  • Dominique Jean-Marc CHAMP
  • Dominique RIBES
  • Olivier MAURIN
  • Marypierre GUERIN
  • Nicolas VIGNAUD
  • Valérie LE MAT
  • Christophe JOLY
  • Sophie VIGHETTI
  • Régis TINCHANT
  • Caroline CAVAILLES
  • Bruno GAUBIAC
  • Marina DE LEIDI
  • Patrick LEONARD
  • Vanille PEYTIER MATUSIK
  • Alain GANEM
Monique BOURDIAUX
Monique BOURDIAUX (5 élus) SECURITE ET BIEN-ÊTRE POUR BERNIS 		768 46,72%
  • Monique BOURDIAUX
  • Alain FLOUTIER
  • Mélanie MARCH
  • Samuel GREGO
  • Sabrina VERRUN
Participation au scrutin Bernis
Taux de participation 71,94%
Taux d'abstention 28,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 1 713

Source : ministère de l’Intérieur

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