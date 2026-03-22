Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernwiller : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bernwiller [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bernwiller sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bernwiller.
L'actu des élections municipales 2026 à Bernwiller
11:45 - Patrick Baur, Benoit Gaschy et Jean Marie Kiene forment le trio de tête à Bernwiller
Lors du premier volet des municipales à Bernwiller, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 31,63 %. C'est Patrick Baur qui a pris la pole position avec 38,96 % des votes. Derrière, Benoit Gaschy est arrivé en deuxième position avec 34,03 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean Marie Kiene pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bernwiller
Le deuxième tour des élections municipales à Bernwiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean Marie Kiene
Divers
Demain vous appartient
|
|
Patrick Baur
Divers
Ensemble pour notre village
|
|
Benoit Gaschy
Divers
Avec vous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bernwiller
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick BAUR (Ballotage) Ensemble pour notre village
|261
|38,96%
|Benoit GASCHY (Ballotage) Avec vous !
|228
|34,03%
|Jean Marie KIENE (Ballotage) Demain vous appartient
|181
|27,01%
|Participation au scrutin
|Bernwiller
|Taux de participation
|68,37%
|Taux d'abstention
|31,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|683
Source : ministère de l’Intérieur
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