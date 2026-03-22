Résultat de l'élection municipale 2026 à Bernwiller : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bernwiller

Le deuxième tour des élections municipales à Bernwiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean Marie Kiene
Jean Marie Kiene Divers
Demain vous appartient
  • Jean Marie Kiene
  • Katia Neff
  • Jean-Francois Gard
  • Carine Stimpfling
  • Benedict Develle
  • Elba Ziroli
  • Christophe Schittly
  • Dominique Oriol
  • Francois Christen
  • Sylvie Suter
  • Frederic Frick
  • Josiane Ditner
  • Gautier Bringel
  • Marie Kocher
  • David Rietsch
  • Joëlle Hinderer
  • Samuel Lang
  • Sylvie Tabak
  • Emmanuel Baumann
Patrick Baur
Patrick Baur Divers
Ensemble pour notre village
  • Patrick Baur
  • Nathalie Casalanguida
  • Jean-Luc Roth
  • Marielle Malchair
  • Fabrice Hauger
  • Beatrice Greder
  • Franck Lanoix
  • Marie-José Helgen Scheuer
  • Gervais Schnoebelen
  • Carmen Lichtlen
  • David Morocz
  • Marie Iltis
  • Laurent Erismann
  • Christelle Hassenforder
  • Nicolas Welterlin
  • Noémie Wieder
  • Théo Schittly
  • Florianne Trapp
  • Alexis Burgy
  • Véronique Dousset
Benoit Gaschy
Benoit Gaschy Divers
Avec vous !
  • Benoit Gaschy
  • Aurélia Roesch-Vigneron
  • Jérémy Ditner
  • Martine Welterlin
  • Jerôme Seiller
  • Géraldine Ress
  • Cyrille Litterst
  • Huguette Messerlin
  • Guillaume Knecht
  • Anne-Laure Claudel
  • Alexandre Roy
  • Servane Felix
  • Guillaume Remy
  • Nathalie Fimbel
  • Jean-Baptiste Schittly
  • Lorraine Hamelin
  • Francisco Correia
  • Laurence Christen
  • Christian Houvig
  • Christelle Dentzer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bernwiller

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BAUR
Patrick BAUR (Ballotage) Ensemble pour notre village 		261 38,96%
Benoit GASCHY
Benoit GASCHY (Ballotage) Avec vous ! 		228 34,03%
Jean Marie KIENE
Jean Marie KIENE (Ballotage) Demain vous appartient 		181 27,01%
Participation au scrutin Bernwiller
Taux de participation 68,37%
Taux d'abstention 31,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 683

Source : ministère de l’Intérieur

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