Résultat de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Berre-l'Étang sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Berre-l'Étang.
L'actu des élections municipales 2026 à Berre-l'Étang
12:07 - Tout savoir sur les municipales à Berre-l'Étang
Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Berre-l'Étang sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Les élections municipales 2026 doivent permettre aux habitants de Berre-l'Étang de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Berre-l'Étang. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang
|Tête de listeListe
|
Mario Martinet
Liste divers gauche
BERRE AVENIR AVEC VOTRE MAIRE MARIO MARTINET
|
|
David Duran
Liste du Rassemblement National
L'ESPERANCE
|
|
Marc Campana
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BERRE 2026
|
|
Malick Kerrouche
Liste divers gauche
CHANGER D'ERE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mario Martinet (25 élus) Berre avenir, avec votre maire mario martinet
|2 743
|50,04%
|
|Serge Andréoni (7 élus) Berre notre passion
|2 262
|41,26%
|
|Antoine Baudino (1 élu) Berre, ville francaise sure et prospere
|476
|8,68%
|
|Participation au scrutin
|Berre-l'Étang
|Taux de participation
|57,87%
|Taux d'abstention
|42,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 652
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Andreoni (30 élus) Berre avenir
|4 096
|76,84%
|
|Patrick Sciurca (3 élus) Berre citoyenne
|1 234
|23,15%
|
|Participation au scrutin
|Berre-l'Étang
|Taux de participation
|61,72%
|Taux d'abstention
|38,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,82%
|Nombre de votants
|5 720
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