Résultat de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang

Tête de listeListe
Mario Martinet
Mario Martinet Liste divers gauche
BERRE AVENIR AVEC VOTRE MAIRE MARIO MARTINET
  • Mario Martinet
  • Laetitia Rizzuto Nee Neri
  • Loïc Albaladejo
  • Marie-Line Dray Nee Fenouil
  • Hervé Nevers
  • Joëlle Buresi Nee Pourchier
  • Jean-Pierre Cesaro
  • Marie-Ange Arnaud
  • Edmond Solari
  • Marion Riether Nee Roche
  • Patrick Sciurca
  • Simone Portoghese Nee Gay
  • Claude Sebasti
  • Christine Pacini Nee Sapienza
  • Jean-Pierre Duport
  • Patricia Smaragdachi
  • Thierry Agnello
  • Marie-Andrée Mencaroni Nee Salinas
  • Frédéric Bobichon
  • Marie-Christine Seigneau
  • François Mary
  • Louisa Brahmi Nee Ziane
  • Joan Palmerini
  • Corinne Appéré
  • Serge Thibault
  • Martine Loforte
  • Frédéric Aubert
  • Nezha Likane
  • Nicolas Lugli
  • Florence Lamy
  • Thomas Chatelet
  • Carole Balbas Nee Garcia
  • Yves Lorenzetti
  • Danièle Garcia
  • Serge Navas
David Duran
David Duran Liste du Rassemblement National
L'ESPERANCE
  • David Duran
  • Laetitia Grezoux
  • Grégory Lecourt
  • Cathy Calabrese
  • Vincent Delaunay
  • Nathalie Ruiz-Garcia
  • Sébastien Plazzotta
  • Charlène Comparato
  • Gilbert Belloni
  • Romane Barruol
  • Jean-Claude Grezoux
  • Manon Grobi
  • Mickaël Valentin
  • Catherine Trentin
  • Claude Charpentreau
  • Nathalie Dragon
  • Frédéric Rougon
  • Catherine Martinez
  • Marc Bassi
  • Amélie Suarez
  • Sébastien Varin
  • Colette Carvin
  • Stéphane Garcia
  • Karine Ugliega
  • Jacques Galigani-Dragon
  • Claire Rougon
  • Jean-Louis Caranta
  • Julie Despaquis
  • Pierre Meisterhans
  • Nathalie Lamy
  • Julien Bernard
  • Rose-Line Gomez
  • Marius Feraud
Marc Campana
Marc Campana Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BERRE 2026
  • Marc Campana
  • Carole Fumia
  • Sebastien Celoria
  • Laetitia d'Assisi
  • Jean-Claude Gualtieri
  • Nathalie Benoit
  • Eric Pellegrin
  • Melanie Brahmi
  • Serge Andreoni
  • Manuella Renaud
  • Jean-Luc Chardonnet
  • Melissa Royer
  • Johan Buducan
  • Valerie Dussere
  • Ludovic Lefevre
  • Marjorie Depinay
  • Jean-Luc Ciavolino
  • Alexandra de Sousa
  • Didier Meffre
  • Marine Chaban
  • Marc Pacini
  • Nelly Besset
  • Allan Camusso
  • Coralie Gaggini
  • Denis Arakelian
  • Virginie Vidal
  • Alain Alzieu
  • Jeanne Caillol
  • Gilbert Racca
  • Diana Da Costa Baptista
  • Frederic Rizzo
  • Henriette Serradimigni
  • Franck Videau
  • Christèle Infossi
  • Steven Aspinas
Malick Kerrouche
Malick Kerrouche Liste divers gauche
CHANGER D'ERE
  • Malick Kerrouche
  • Odette Dias-Barbosa
  • Alain Gérard Roche
  • Marie-Héléne Annie Fortunato
  • Karim Amaouche
  • Anaïs Balaguer
  • Rudy Vanbreusegem
  • Nora Mahdid
  • Stéphane Lucien Victor Lebegue
  • Patricia Bourdon
  • Azdine Bouncer
  • Sabrina Hellal
  • Denis Chhim
  • Ouassila Ziad
  • Riad Ikherbane
  • Alexandra Lima
  • Salim Satour
  • Sarah Seddik
  • Akim Taguelmint
  • Olfa Aydi
  • Mohamed Gasmi
  • Maëva Chambon
  • Hocine Hammouche
  • Kahina Benyahia
  • Frederic Do Pilar Patrao
  • Samia Belloukrif
  • Nadir Mahdid
  • Josee-Marie Lehmann
  • Neal Amaouche
  • Célia Couto Da Silva
  • Alain Jaccard
  • Mounira Satour
  • Jerôme Amice

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mario Martinet
Mario Martinet (25 élus) Berre avenir, avec votre maire mario martinet 		2 743 50,04%
  • Mario Martinet
  • Marie-Ange Arnaud
  • Jean-Pierre Cesaro
  • Christine Pacini Née Sapienza
  • Don Anfriani
  • Joëlle Buresi Née Pourchier
  • Edmond Solari
  • Marion Riether Née Roche
  • Patrick Sciurca
  • Simone Portoghese Née Gay
  • François Mary
  • Patricia Smaragdachi
  • Marc Buffart
  • Marie-Andrée Mencaroni Née Salinas
  • Marc Campana
  • Marie-Line Dray Née Fenouil
  • Loïc Albaladejo
  • Philomène Scialdone
  • Claude Sebasti
  • Martine Loforte
  • Florian Brunel
  • Marie-Christine Seigneau
  • Thierry Agnello
  • Françoise Perfetti Née Michel
  • Jean-Arnold Capitta
Serge Andréoni
Serge Andréoni (7 élus) Berre notre passion 		2 262 41,26%
  • Serge Andréoni
  • Céline Pillitieri
  • Lionel Jean
  • Jacqueline Thenoux
  • Gérard Amprimo
  • Catherine Boucard
  • Fabien Girandola
Antoine Baudino
Antoine Baudino (1 élu) Berre, ville francaise sure et prospere 		476 8,68%
  • Antoine Baudino
Participation au scrutin Berre-l'Étang
Taux de participation 57,87%
Taux d'abstention 42,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 652

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Andreoni
Serge Andreoni (30 élus) Berre avenir 		4 096 76,84%
  • Serge Andreoni
  • Carole Correia D'almeida
  • Lionel Jean
  • Chantal Baudino
  • Thierry Degasperi
  • Rita Giacobetti
  • Gérard Frisoni
  • Joëlle Buresi
  • Mario Martinet
  • Patricia Smaragdachi
  • Marc Buffart
  • Catherine Boucard
  • Jean-Pierre Cesaro
  • Philomène Scialdone
  • Florian Brunel
  • Jacqueline Thenoux
  • Eric Mairone
  • Simone Portoghese
  • Gérard Amprimo
  • Françoise Ballatore
  • Claude Sajaloli
  • Marie-Line Fenouil
  • Marc Campana
  • Françoise Perfetti
  • Denis Arakelian
  • Marie-Andrée Mencaroni
  • Jean-Arnold Capitta
  • Martine Loforte
  • Marcel Agnello
  • Thérèse Le Postollec
Patrick Sciurca
Patrick Sciurca (3 élus) Berre citoyenne 		1 234 23,15%
  • Patrick Sciurca
  • Marie-Christine Seigneau
  • Jean-Claude Gillot
Participation au scrutin Berre-l'Étang
Taux de participation 61,72%
Taux d'abstention 38,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,82%
Nombre de votants 5 720

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