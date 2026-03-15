Résultat de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang : les infos en direct

Programme de David Duran à Berre-l'Étang (BERRE L'ESPERANCE)

Engagement politique

David DURAN se présente aux élections municipales avec une forte volonté de servir l'intérêt général. Issu d'un milieu modeste, il a été engagé en politique dès l'âge de 18 ans. Son parcours en tant que juriste et collaborateur d'élus témoigne de son dévouement pour la communauté.

Priorités de sécurité

Une des priorités de David DURAN est d'augmenter les effectifs de la Police Municipale. Il souhaite également garantir une présence policière 24h/24 et 7j/7 pour assurer la sécurité des citoyens. Cette initiative vise à renforcer la confiance des Berrois envers les forces de l'ordre.

Développement économique

David DURAN propose un grand plan commerce pour revitaliser le centre-ville. Cela inclut des dispositifs d'aide à l'installation pour les nouveaux commerçants et la création d'une "marketplace" en ligne. Ces mesures visent à dynamiser l'économie locale et à soutenir les acteurs du commerce.

Accessibilité et écoute

Être un maire accessible et à l'écoute est une priorité pour David DURAN. Il s'engage à être présent et disponible pour les Berrois afin de répondre à leurs attentes. Cette approche vise à instaurer un dialogue constructif entre les élus et la population.