Résultat de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Berre-l'Étang

Le deuxième tour des élections municipales à Berre-l'Étang a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mario Martinet
Mario Martinet Liste divers gauche
BERRE AVENIR AVEC VOTRE MAIRE MARIO MARTINET
  • Mario Martinet
  • Laetitia Rizzuto Nee Neri
  • Loïc Albaladejo
  • Marie-Line Dray Nee Fenouil
  • Hervé Nevers
  • Joëlle Buresi Nee Pourchier
  • Jean-Pierre Cesaro
  • Marie-Ange Arnaud
  • Edmond Solari
  • Marion Riether Nee Roche
  • Patrick Sciurca
  • Simone Portoghese Nee Gay
  • Claude Sebasti
  • Christine Pacini Nee Sapienza
  • Jean-Pierre Duport
  • Patricia Smaragdachi
  • Thierry Agnello
  • Marie-Andrée Mencaroni Nee Salinas
  • Frédéric Bobichon
  • Marie-Christine Seigneau
  • François Mary
  • Louisa Brahmi Nee Ziane
  • Joan Palmerini
  • Corinne Appéré
  • Serge Thibault
  • Martine Loforte
  • Frédéric Aubert
  • Nezha Likane
  • Nicolas Lugli
  • Florence Lamy
  • Thomas Chatelet
  • Carole Balbas Nee Garcia
  • Yves Lorenzetti
  • Danièle Garcia
  • Serge Navas
David Duran
David Duran Liste du Rassemblement National
L'ESPERANCE
  • David Duran
  • Laetitia Grezoux
  • Grégory Lecourt
  • Cathy Calabrese
  • Vincent Delaunay
  • Nathalie Ruiz-Garcia
  • Sébastien Plazzotta
  • Charlène Comparato
  • Gilbert Belloni
  • Romane Barruol
  • Jean-Claude Grezoux
  • Manon Grobi
  • Mickaël Valentin
  • Catherine Trentin
  • Claude Charpentreau
  • Nathalie Dragon
  • Frédéric Rougon
  • Catherine Martinez
  • Marc Bassi
  • Amélie Suarez
  • Sébastien Varin
  • Colette Carvin
  • Stéphane Garcia
  • Karine Ugliega
  • Jacques Galigani-Dragon
  • Claire Rougon
  • Jean-Louis Caranta
  • Julie Despaquis
  • Pierre Meisterhans
  • Nathalie Lamy
  • Julien Bernard
  • Rose-Line Gomez
  • Marius Feraud
Marc Campana
Marc Campana Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BERRE 2026
  • Marc Campana
  • Carole Fumia
  • Sebastien Celoria
  • Laetitia d'Assisi
  • Jean-Claude Gualtieri
  • Nathalie Benoit
  • Eric Pellegrin
  • Melanie Brahmi
  • Serge Andreoni
  • Manuella Renaud
  • Jean-Luc Chardonnet
  • Melissa Royer
  • Johan Buducan
  • Valerie Dussere
  • Ludovic Lefevre
  • Marjorie Depinay
  • Jean-Luc Ciavolino
  • Alexandra de Sousa
  • Didier Meffre
  • Marine Chaban
  • Marc Pacini
  • Nelly Besset
  • Allan Camusso
  • Coralie Gaggini
  • Denis Arakelian
  • Virginie Vidal
  • Alain Alzieu
  • Jeanne Caillol
  • Gilbert Racca
  • Diana Da Costa Baptista
  • Frederic Rizzo
  • Henriette Serradimigni
  • Franck Videau
  • Christèle Infossi
  • Steven Aspinas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang

Tête de listeListe Voix % des voix
Mario MARTINET
Mario MARTINET (Ballotage) BERRE AVENIR AVEC VOTRE MAIRE MARIO MARTINET 		2 362 38,86%
Marc CAMPANA
Marc CAMPANA (Ballotage) ENSEMBLE POUR BERRE 2026 		2 062 33,93%
David DURAN
David DURAN (Ballotage) L'ESPERANCE 		995 16,37%
Malick KERROUCHE
Malick KERROUCHE (Ballotage) CHANGER D'ERE 		659 10,84%
Participation au scrutin Berre-l'Étang
Taux de participation 62,91%
Taux d'abstention 37,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 6 218

Source : ministère de l’Intérieur

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