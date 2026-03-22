Résultat de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Berre-l'Étang sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Berre-l'Étang.
L'actu des élections municipales 2026 à Berre-l'Étang
11:50 - Les élections ont déjà livré un verdict instructif
Les élections municipales 2026 à Berre-l'Étang ont vu Mario Martinet (Divers gauche) arriver en tête dimanche dernier avec 38,86 % des votes. Derrière, Marc Campana (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 33,93 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Comme il y a six ans, Mario Martinet est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 11 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, David Duran, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Malick Kerrouche, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 10,84 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Berre-l'Étang, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 37,09 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Berre-l'Étang
Le deuxième tour des élections municipales à Berre-l'Étang a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mario Martinet
Liste divers gauche
BERRE AVENIR AVEC VOTRE MAIRE MARIO MARTINET
|
|
David Duran
Liste du Rassemblement National
L'ESPERANCE
|
|
Marc Campana
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BERRE 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mario MARTINET (Ballotage) BERRE AVENIR AVEC VOTRE MAIRE MARIO MARTINET
|2 362
|38,86%
|Marc CAMPANA (Ballotage) ENSEMBLE POUR BERRE 2026
|2 062
|33,93%
|David DURAN (Ballotage) L'ESPERANCE
|995
|16,37%
|Malick KERROUCHE (Ballotage) CHANGER D'ERE
|659
|10,84%
|Participation au scrutin
|Berre-l'Étang
|Taux de participation
|62,91%
|Taux d'abstention
|37,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|6 218
Source : ministère de l’Intérieur
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