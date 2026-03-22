Résultat de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang : les résultats du 2e tour

Programme de David Duran à Berre-l'Étang (BERRE L'ESPERANCE)

Engagement Politique

David DURAN, issu d'un milieu modeste, s'engage en politique depuis l'âge de 18 ans pour défendre l'intérêt général. Il souhaite représenter les Berrois avec une équipe jeune et dynamique, prête à apporter des changements significatifs. Son projet politique est centré sur la transparence et l'amélioration des conditions de vie dans la commune.

Sécurité et Police

Une de ses priorités est d'augmenter les effectifs de la Police Municipale pour garantir la sécurité des citoyens. Il propose une présence policière constante, 24h/24 et 7j/7, afin de rassurer la population. David DURAN souhaite également rendre la Police Municipale plus accessible et réactive aux besoins des Berrois.

Développement Économique

David DURAN prévoit de lancer un grand plan commerce pour revitaliser le centre-ville et soutenir les commerçants. Cela inclut la mise en place d'une "marketplace" pour faciliter les ventes en ligne. Il souhaite également organiser des manifestations populaires pour renforcer le lien social et l'attractivité de la commune.

Accessibilité et Écoute

David DURAN se positionne comme un maire accessible, prêt à écouter les attentes des habitants. Il s'engage à être disponible et à temps complet pour répondre aux besoins de la population. Sa volonté est de restaurer la confiance entre les élus et les Berrois, en favorisant un dialogue ouvert et constructif.