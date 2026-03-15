Résultat municipale 2026 à Berre-l'Étang (13130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Berre-l'Étang a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Berre-l'Étang, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Berre-l'Étang [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mario MARTINET
Mario MARTINET BERRE AVENIR AVEC VOTRE MAIRE MARIO MARTINET 		2 362 38,86%
Marc CAMPANA
Marc CAMPANA ENSEMBLE POUR BERRE 2026 		2 062 33,93%
David DURAN
David DURAN L'ESPERANCE 		995 16,37%
Malick KERROUCHE
Malick KERROUCHE CHANGER D'ERE 		659 10,84%
Participation au scrutin Berre-l'Étang
Taux de participation 62,91%
Taux d'abstention 37,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 6 218

Source : ministère de l’Intérieur

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