En direct

19:21 - Élections municipales à Berre-l'Étang : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Berre-l'Étang, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Avec un taux de chômage de 14,58% et une densité de population de 319 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une automobile (81,64%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 5997 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,57% et d'une population immigrée de 18,25% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Berre-l'Étang mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,76% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - La commune de Berre-l'Étang s'ancre du côté du RN Le parti nationaliste était parvenu à capter 8,68% des suffrages lors du scrutin municipal à Berre-l'Étang il y a six ans. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Mario Martinet étant désigné immédiatement. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 35,52% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 58,34% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 37,89% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 56,50% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 50,18% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 49,66% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,67% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Romain Tonussi.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Berre-l'Étang ? Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Berre-l'Étang sera déterminante dans l'issue du scrutin. L'abstention atteignait 42,13 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un chiffre assez faible alors que la pandémie du Covid perturbait le pays. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 26,90 % des citoyens inscrits. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 59,48 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,17 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,85 %. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Berre-l'Étang comme une contrée assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Berre-l'Étang ? Lors des élections européennes, le podium à Berre-l'Étang s'était forgé autour de Jordan Bardella (50,18%), devant Manon Aubry (17,74%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (5,77%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Berre-l'Étang plébiscitaient ensuite Romain Tonussi (Rassemblement National) avec 49,66% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Romain Tonussi culminant à 54,67% des suffrages exprimés sur place. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Berre-l'Étang restait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - Les électeurs de Berre-l'Étang avaient franchement opté pour le RN il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Berre-l'Étang portaient leur choix sur Romain Tonussi (RN) avec 37,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Romain Tonussi virant de nouveau en tête avec 56,50% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Berre-l'Étang privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (35,52%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 30,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,34% pour Marine Le Pen, contre 41,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Berre-l'Étang s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - En vue des municipales, comment a évolué la fiscalité locale à Berre-l'Étang ? Alors que les impôts locaux ont grimpé à Berre-l'Étang entre 2020 et 2024,

11:59 - Élections municipales 2020 à Berre-l'Étang : un résultat scellé dès le premier tour Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Berre-l'Étang ont été très éclairants sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Mario Martinet (Union de la gauche) a surclassé ses concurrents en rassemblant 2 743 suffrages (50,04%). À ses trousses, Serge Andréoni (Divers gauche) a capté 41,26% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Antoine Baudino (Rassemblement National), avec 476 bulletins (8,68%). Ce succès d'emblée de Mario Martinet a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Berre-l'Étang, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité si large sera ce dimanche le principal challenge, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.