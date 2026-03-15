Résultat municipale 2026 à Berriac (11000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Berriac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Berriac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Berriac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel SOULES
Michel SOULES (14 élus) CONTINUONS ENSEMBLE 		371 82,63%
  • Michel SOULES
  • Nicole LOPEZ
  • Régis REDON
  • Patricia BOUYSSOU
  • Charles CATALA
  • Nelly LEJARRE
  • Alain Jean GUIRAUD
  • Sylvette PUEYO
  • Roger PERISSÉ
  • Cécile REYES
  • Jonathan LEBOFFE
  • Johanna MAIRET
  • Patrick PUBIL
  • Caroline VOLTES
Patrick SUBIAS
Patrick SUBIAS (1 élu) Nouveau souffle 		78 17,37%
  • Patrick SUBIAS
Participation au scrutin Berriac
Taux de participation 61,69%
Taux d'abstention 38,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 459

Source : ministère de l’Intérieur

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