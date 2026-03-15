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19:16 - Démographie et politique à Berriac, un lien étroit La composition démographique et la situation socio-économique de Berriac façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Dans le bourg, 15,87% des résidents sont des enfants, et 24,45% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,06%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 377 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (25,10%) et le nombre de résidences HLM (4,08% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Berriac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,66% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Berriac Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Berriac il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 46,34% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 67,18% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 41,29% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 71,74% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 58,61% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 58,42% pour le parti à la flamme. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 70,82% lors du vote final, et un siège remporté par Christophe Barthès.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Berriac au crible Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Berriac, la désertion des urnes jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention se montait à 46,29 % lors de la précédente municipale (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une abstention très différente, s'élevant à 34,01 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 60,96 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 46,68 %, loin des 70,44 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Berriac comme une zone marquée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Berriac Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Christophe Barthès (Rassemblement National) aux avants-postes avec 58,42% au premier tour, devant Philippe Poutou (Union de la gauche) avec 14,67%. Le second round n'a pas changé grand chose, Christophe Barthès culminant à 70,82% des votes localement. Pour le tour unique des européennes précédemment, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (58,61%).

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Berriac il y a 4 ans ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Berriac choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 46,34% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 18,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,18% pour Marine Le Pen, contre 32,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Berriac portaient leur choix sur Christophe Barthès (RN) avec 41,29% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,74% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Berriac ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Berriac, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,08 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 5 600 euros environ la même année. Une somme loin des 82 800 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Berriac atteint désormais environ 49,42 % en 2024 (contre 33,68 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Berriac a atteint environ 574 euros en 2024 (contre 526 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Berriac ? Il peut être édifiant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Berriac. Soulignons que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles, et la liberté pour les électeurs de barrer ou ajouter des noms. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Nelly Lejarre a remporté les meilleurs résultats avec 70,86% des soutiens, devant Philippe François Exposito qui a recueilli 253 votes (70,86%). Le trio de tête a été complété par Sabine Perisse, avec 70,86% des électeurs. La différence entre les deux premiers prétendants s'est révélée extrêmement étroite. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Berriac, cette dynamique très singulière sera de nouveau observée avec intérêt. Il faut toutefois souligner que le mode de scrutin individuel n'est plus applicable dans le pays.