Résultat municipale 2026 à Berson (33390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Berson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Berson, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Berson [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques DAVOUST (15 élus) Berson avant tout
|496
|49,80%
|
|Denis NOEL (3 élus) Agir pour Berson simplement
|332
|33,33%
|
|Sebastien TREBUCQ (1 élu) Berson, construisons l'avenir
|168
|16,87%
|
|Participation au scrutin
|Berson
|Taux de participation
|66,78%
|Taux d'abstention
|33,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|1 013
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Berson - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques DAVOUST (Ballotage) Berson avant tout
|472
|47,11%
|Denis NOEL (Ballotage) Agir pour Berson simplement
|327
|32,63%
|Sebastien TREBUCQ (Ballotage) Berson, construisons l'avenir
|203
|20,26%
|Participation au scrutin
|Berson
|Taux de participation
|68,05%
|Taux d'abstention
|31,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|1 031
Election municipale 2026 à Berson [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Berson sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Berson.
L'actu des élections municipales 2026 à Berson
18:38 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Berson
Le choc des Européennes de juin 2024 à Berson avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (43,02%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 11,97% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Berson avaient ensuite propulsé aux avants-postes Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 50,30% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 26,05%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Berson s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Berson
Les résultats des municipales précédentes à Berson ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Sebastien Trebucq a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 55,60% des suffrages. Deuxième, Jacky Roturier a capté 44,40% des votes. Cette victoire au premier tour de Sebastien Trebucq a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Berson, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Face à cette victoire sans appel, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de Berson
Les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Sebastien Trebucq avec la liste "Berson, Construisons L'avenir", la liste "Berson Avant Tout" emmenée par Jacques Davoust et Denis Noel avec la liste "Agir Pour Berson Simplement", d'après les listes des candidats au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la commune de Berson permettront aux 1 515 électeurs figurant sur les listes électorales de s'exprimer.
11:59 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Berson
Pour le premier tour des élections municipales à Berson, c'est Jacques Davoust qui est arrivé en tête en récoltant 47,11 % des bulletins valides. Derrière, Denis Noel a obtenu la seconde place avec 32,63 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Sebastien Trebucq est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Berson, le vote a vu 68,05 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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