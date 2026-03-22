Résultat municipale 2026 à Berson (33390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Berson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Berson, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Berson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques DAVOUST
Jacques DAVOUST (15 élus) Berson avant tout 		496 49,80%
  • Jacques DAVOUST
  • Marie-Claude NOËL
  • Samuel ESCRIG
  • Sandrine MONTERO
  • Yves LEPEIGNÉ
  • Aurélie ORDUNA
  • Jean-Christophe ARCHAMBEAU
  • Marie-Claire FILLIATREAU
  • Benjamin POISSON
  • Caroline MOREAU
  • Alexis HUBERT
  • Aude BORTOLI
  • Morgan ROUMANET
  • Laetita TEXIER
  • Dany MICHOT
Denis NOEL
Denis NOEL (3 élus) Agir pour Berson simplement 		332 33,33%
  • Denis NOEL
  • Valérie MAURY
  • Didier ROMAT
Sebastien TREBUCQ
Sebastien TREBUCQ (1 élu) Berson, construisons l'avenir 		168 16,87%
  • Sebastien TREBUCQ
Participation au scrutin Berson
Taux de participation 66,78%
Taux d'abstention 33,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 013

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Berson - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques DAVOUST
Jacques DAVOUST (Ballotage) Berson avant tout 		472 47,11%
Denis NOEL
Denis NOEL (Ballotage) Agir pour Berson simplement 		327 32,63%
Sebastien TREBUCQ
Sebastien TREBUCQ (Ballotage) Berson, construisons l'avenir 		203 20,26%
Participation au scrutin Berson
Taux de participation 68,05%
Taux d'abstention 31,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 1 031

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