Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon : les résultats du 2e tour

Programme de Ludovic Fagaut à Besançon (ENSEMBLE BESANCON AVANCE)

Ville paisible et circulable

Besançon vise à améliorer la circulation en mettant en place un plan de circulation cohérent et en utilisant l'intelligence artificielle pour fluidifier le trafic. La ville souhaite également développer un réseau de pistes cyclables séparées de la circulation automobile. Enfin, la gratuité du stationnement en semaine pendant le temps de midi est envisagée pour faciliter la vie des habitants.

Ville vivante et animée

Les rives du Doubs seront transformées en un lieu d'animations variées, incluant des guinguettes et des spectacles de rue. Des événements réguliers comme des marchés de printemps et un marché de Noël dimensionné sur l'ensemble du centre-ville sont prévus pour rythmer la vie locale. Ces initiatives visent à rendre la ville plus attractive et dynamique pour ses habitants et visiteurs.

Ville sûre et protégée

Pour renforcer la sécurité, Besançon prévoit de doubler les effectifs de la police municipale et d'améliorer leur formation. La ville souhaite également augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection pour assurer une surveillance continue. Un éclairage à détection de présence remplacera l’extinction totale pour sécuriser les espaces publics.

Ville durable et respectueuse

Besançon s'engage à créer une coopérative énergétique municipale pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants. Un plan Canopée sera élaboré pour planter 2000 arbres par an, contribuant ainsi à la lutte contre la surchauffe urbaine. De plus, un système de récupération des eaux de pluie sera mis en place pour économiser cette ressource précieuse.