Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Besançon

Le deuxième tour des élections municipales à Besançon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ludovic Fagaut
Ludovic Fagaut Liste divers droite
ENSEMBLE BESANCON AVANCE
  • Ludovic Fagaut
  • Emmanuelle Huot Cusenier
  • Laurent Croizier
  • Myriam Lemercier
  • Pascal Orlandi
  • Anne Falga
  • Jean-Pascal Reyes
  • Christine Werthe
  • Guillaume Bailly
  • Laurence Mulot Cesari
  • Franck Monneur
  • Nathalie Bouvet
  • Didier Gendraud
  • Isabelle Bordat
  • Fabrice Taillard
  • Leïla Hannouni
  • Serge Couësmes
  • Emmanuelle Meunier
  • Djilalli Sahlaoui
  • Annie Gauthier
  • Mohammed Ait-Ali
  • Eléonore Metzger
  • Patrick Bouzat
  • Manon Monnier
  • Frédéric Parise
  • Marie Gruillot
  • Jimmy Bresillion
  • Frédérique Thomas-Maurin
  • Kévin Vejux
  • Anne-Rachel Schertz
  • Bruno Caire
  • Véronique Jelsch
  • Patrick Verdier
  • Esther Szwarc
  • Patrick Jacques
  • Estelle Camara
  • Jérôme Cupillard
  • Sophie Peseux
  • Pierre-Charles Henry
  • Madeleine Lhomme
  • Clément Darcq
  • Flora Simonin
  • Franck Defrasne
  • Marie-Line Egron
  • Frédéric Bezombes
  • Viviane Michelot
  • Jean-Marie Girerd
  • Iris Serradji
  • Benjamin Limonet
  • Latifa Fahfouhi
  • Nans Fontaine
  • Marie-Laure Dalphin
  • Gérard Marion
  • Catherine Thiebaut
  • Sylvain Poirier
  • Laetitia Galliet Fleury
  • Elia Michaud
Anne Vignot
Anne Vignot Liste divers gauche
BESANCON : VIVANTE, JUSTE ET HUMAINE
  • Anne Vignot
  • Jean-Sébastien Leuba
  • Séverine Véziès
  • Hasni Alem
  • Laura Giniot
  • Anthony Poulin
  • Aline Chassagne
  • Martin Mellion
  • Sylvie Wanlin
  • Jérémy Jeanvoine
  • Hélène Magnin-Feysot
  • Abdel Ghezali
  • Lydie Francart
  • Philippe Ledoux
  • Jeanne Henry
  • Marc Paulin
  • Orianne Vatin
  • Alexis Poyard
  • Khayala Rzazade
  • Matthias Bieber
  • Magalie Suter
  • Ahmet Polat
  • Saliha Merah
  • Nathan Sourisseau
  • Sylvie Foucher-Guichon
  • André Terzo
  • Saxette Danboy
  • Thibaut Lab
  • Lorine Gagliolo
  • Patrick Bontemps
  • Lauriane Zmirli
  • Jean-Emmanuel Lafarge
  • Valérie Haller
  • Morgan Legay
  • Virginie Beliard
  • Dominique Scarsetto
  • Claudine Caulet
  • Imede Jendoubi
  • Annie Pamphile
  • Joël Monti
  • Min Xia
  • Dimitri Paraskevaidis
  • Léa-Marie Muzard
  • Lakdar Lemkak
  • Marie-Ange Magnin
  • Christian Vieron
  • Lucie Nasradin
  • Teddy Beneteau de Laprairie
  • Chantal Vivien
  • Frédéric Jimenez
  • Anne Benedetto
  • Alfred M'Bongo
  • Lina Chelha
  • Gaby Viennet
  • Anissa Hakkar
  • Théo Jary
  • Marie-Guite Dufay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Besançon

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic FAGAUT
Ludovic FAGAUT (Ballotage) ENSEMBLE BESANCON AVANCE 		15 437 40,13%
Anne VIGNOT
Anne VIGNOT (Ballotage) BESANCON : VIVANTE, JUSTE ET HUMAINE 		12 836 33,37%
Séverine VÉZIÈS
Séverine VÉZIÈS (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR BESANÇON 		4 194 10,90%
Jacques RICCIARDETTI
Jacques RICCIARDETTI CHANGEONS BESANÇON 		3 077 8,00%
Eric DELABROUSSE
Eric DELABROUSSE BESANCON MERITE MIEUX 		2 181 5,67%
Nicole FRIESS
Nicole FRIESS LUTTE OUVRIÉRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		744 1,93%
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 57,14%
Taux d'abstention 42,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 39 207

Source : ministère de l’Intérieur

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