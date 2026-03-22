Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Besançon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Besançon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Besançon.
L'actu des élections municipales 2026 à Besançon
11:52 - Quels sont les rapports de force à Besançon pour ce 2e tour des élections ?
Lors du premier volet des municipales à Besançon, le vote s'est soldé par une participation de 57,14 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Ludovic Fagaut (Divers droite) qui a pris la tête en s'adjugeant 40,13 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Anne Vignot (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 33,37 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il s'est même envolé avec 16,54 points supplémentaires. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Séverine Véziès (La France insoumise) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jacques Ricciardetti, portant la nuance Rassemblement National, a obtenu 8,00 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Besançon
Le deuxième tour des élections municipales à Besançon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ludovic Fagaut
Liste divers droite
ENSEMBLE BESANCON AVANCE
|
|
Anne Vignot
Liste divers gauche
BESANCON : VIVANTE, JUSTE ET HUMAINE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Besançon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic FAGAUT (Ballotage) ENSEMBLE BESANCON AVANCE
|15 437
|40,13%
|Anne VIGNOT (Ballotage) BESANCON : VIVANTE, JUSTE ET HUMAINE
|12 836
|33,37%
|Séverine VÉZIÈS (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR BESANÇON
|4 194
|10,90%
|Jacques RICCIARDETTI CHANGEONS BESANÇON
|3 077
|8,00%
|Eric DELABROUSSE BESANCON MERITE MIEUX
|2 181
|5,67%
|Nicole FRIESS LUTTE OUVRIÉRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|744
|1,93%
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|57,14%
|Taux d'abstention
|42,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|39 207
Source : ministère de l’Intérieur
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