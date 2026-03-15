Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessancourt : les infos en direct

Programme de Laurianne Duglé Danguilhen à Bessancourt (BESSANCOURT À COEUR)

Bessancourt à cœur

La liste Bessancourt à Cœur propose une vision ambitieuse pour la commune, visant à protéger son identité et à améliorer la qualité de vie des habitants. Il est essentiel que chaque citoyen se sente écouté et impliqué dans les décisions qui affectent son quotidien. Le programme repose sur des engagements clairs pour un développement responsable et respectueux du patrimoine.

Préservation du cadre de vie

Un des engagements majeurs est de préserver le cadre de vie en mettant fin à une densification excessive et en défendant un urbanisme cohérent. Cela implique un entretien rigoureux des infrastructures et une attention particulière à la protection du patrimoine de la commune. L'objectif est de garantir un environnement agréable et durable pour tous les habitants.

Sécurité et tranquillité publiques

La sécurité des citoyens est une priorité, avec une présence renforcée de la police municipale et des actions de prévention contre les incivilités. Chaque habitant doit pouvoir vivre sereinement, sans crainte pour sa sécurité. Des mesures concrètes seront mises en place pour assurer un cadre de vie paisible et sécurisé.

Services publics accessibles

Les services publics doivent être adaptés aux besoins des habitants, qu'il s'agisse de la petite enfance, de la jeunesse, des seniors ou de la vie associative. L'objectif est de rendre ces services accessibles, efficaces et adaptés aux réalités quotidiennes des citoyens. Une attention particulière sera portée à l'amélioration continue de ces services pour répondre aux attentes de la population.