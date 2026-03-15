Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessancourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessancourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bessancourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bessancourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Bessancourt
13:45 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Bessancourt
Alors que les impôts locaux ont régressé à Bessancourt depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,80 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 81 300 euros environ. Un montant loin des 2 412 930 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Bessancourt s'est établi à environ 39,64 % en 2024 (contre 22,46 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Bessancourt s'est établi à environ 769 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 936 € relevés en 2020.
11:59 - Les résultats de la dernière élection à Bessancourt
Les résultats des municipales de 2020 à Bessancourt ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Christophe Poulet (Ecologiste) a fait la course en tête en rassemblant 68,46% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Elie Domergue (Divers gauche) a engrangé 31,53% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Jean-Christophe Poulet a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Bessancourt, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les 6 bureaux de vote à Bessancourt ?
Les 6 bureaux de vote de l'agglomération de Bessancourt seront accessibles de 8 heures à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Bessancourt sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Bessancourt. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bessancourt
|Tête de listeListe
|
Laurianne Duglé Danguilhen
Liste Divers
BESSANCOURT À COEUR
|
|
Nathalie Derveaux
Liste divers gauche
DYNAMIQUE BESSANCOURT
|
|
Elie Domergue
Liste divers gauche
Agir pour Bessancourt 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Poulet (25 élus) Tous en dynamique pour bessancourt
|1 242
|68,46%
|
|Elie Domergue (4 élus) Agir pour bessancourt 2020
|572
|31,53%
|
|Participation au scrutin
|Bessancourt
|Taux de participation
|38,09%
|Taux d'abstention
|61,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 928
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Poulet (23 élus) Dynamique bessancourt
|1 654
|59,88%
|
|Francis Balland (6 élus) Bessancourt-renouveau
|1 108
|40,11%
|
|Participation au scrutin
|Bessancourt
|Taux de participation
|59,92%
|Taux d'abstention
|40,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,76%
|Nombre de votants
|2 870
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