Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessancourt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bessancourt

Tête de listeListe
Laurianne Duglé Danguilhen
Laurianne Duglé Danguilhen Liste Divers
BESSANCOURT À COEUR
  • Laurianne Duglé Danguilhen
  • Philippe Vallat
  • Emilie Pelaprat
  • Jean Radigois
  • Assya Yajjou
  • Valentin Glacial
  • Julia Mourgues
  • Loïc Vauchel
  • Elisabeth de Castro
  • Alan Hamdi
  • Pascaline Verger
  • Nicolas Smith
  • Cécile Petit
  • Mamadou Meïte
  • Claire Chisserey
  • Florian Lacep
  • Sherazade Hammadi
  • David Fortier
  • Sabrina Dhane
  • Clément Duprez
  • Christelle Delahaie
  • Philippe Lefevre
  • Danielle Prunenec
  • Rémy Ader
  • Sylvie Dupuis
  • Kissima Kanté
  • Graziella Robert
  • Camale El Aarabi
  • Caroline Engrand
  • David Monguillon
  • Valérie Gaillard
Nathalie Derveaux
Nathalie Derveaux Liste divers gauche
DYNAMIQUE BESSANCOURT
  • Nathalie Derveaux
  • Farid Lazaar
  • Stéphanie Molero
  • Jean-Christophe Poulet
  • Fathia Ghani Refoufi
  • William Mossé
  • Vanessa Bourdais
  • Didier Leclercq
  • Ilonka Sekeres
  • Fabrice Peguy
  • Jamila Mohammad Yousaf
  • Aze-Dine Messaoudi
  • Marie-Christine Duprez-Pannetrat
  • Damien Villedieu
  • Katia Kebaili
  • Sébastien Porchez
  • Estelle Cabaret
  • Gautier Billard
  • Carole Meyer
  • Ben-Salem Ogbi
  • Khalida Diaf
  • Mohamed Nait Lahcen
  • Faiza Rezzag-Mahcène
  • Hervé Deschamps
  • Cécile Debeaumont
  • Romain Gonon
  • Elena Demaria
  • Michel Jallat
  • Chloé Pédron
  • Fernando Lopes Silva
  • Tanda Boudimbou
Elie Domergue
Elie Domergue Liste divers gauche
Agir pour Bessancourt 2026
  • Elie Domergue
  • Nadjat Mokhetefi
  • Bouhary Mouhamadmansour
  • Sylvie Joujou
  • Laurent Coquel
  • Valérie Santiago
  • Jean-Marc Tocny
  • Pauline Lévêque
  • Sumit Sham
  • Aude Alliot
  • Diego Canas Cruz
  • Véronique Dantec
  • Douglas-Alexandre Goma
  • Marie-Christine Griboine
  • Kenneth Dubois
  • Anne-Laure Lafon
  • Anthony Montagne
  • Virginie Bertrand
  • Jessy Karramkan
  • Rose-Lor Precil
  • Ahmet Yurek
  • Élisabeth Na Champassak
  • Daniel Azur
  • Catherine Bourrier
  • Kamel Beouche
  • Rachida Souria
  • Alain Dantec
  • Christine Savva
  • Shaheem Joujou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Poulet
Jean-Christophe Poulet (25 élus) Tous en dynamique pour bessancourt 		1 242 68,46%
  • Jean-Christophe Poulet
  • Nathalie Derveaux
  • Didier Leclerq
  • Fathia Ghani Refoufi
  • William Mossé
  • Darine Bouadis
  • Farid Lazaar
  • Estelle Cabaret
  • Jean-Pierre Gaffez
  • Marie-Christine Duprez-Pannetrat
  • Jean-Paul Mascheroni
  • Virginie Loureiro
  • Loïc Vauchel
  • Laurianne Danguilhen
  • Aze-Dine Messaoudi
  • Florence Marguet
  • Gregory Nedelec
  • Sandra Da Paula
  • Kevin Le-Bras
  • Elisabeth De Castro
  • John Li Lun Yuk
  • Adeline Colomba
  • Thomas Delecroix
  • Vanessa Bourdais
  • Julien Quentel
Elie Domergue
Elie Domergue (4 élus) Agir pour bessancourt 2020 		572 31,53%
  • Elie Domergue
  • Christine Savva
  • Bouhary Mouhamadmansour
  • Catherine Bourrier
Participation au scrutin Bessancourt
Taux de participation 38,09%
Taux d'abstention 61,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 928

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Poulet
Jean-Christophe Poulet (23 élus) Dynamique bessancourt 		1 654 59,88%
  • Jean-Christophe Poulet
  • Marie-Christine Duprez-Pannetrat
  • Alain Lemaire
  • Dominique Sorba
  • Jean-Luc Delecroix
  • Estelle Cabaret
  • Jean-Pierre Gaffez
  • Nathalie Derveaux
  • William Mossé
  • Fathia Refoufi
  • Didier Leclerq
  • Angeles Thomassaint
  • Farid Lazaar
  • Marine Cousin
  • Stéphane Jouneau
  • Zorh Abdelkrim
  • Franck Bernard
  • Virginie Bertrand
  • Patrick Boucharinc
  • Virginie Loureiro
  • Aze-Dine Messaoudi
  • Stéphanie Stephan
  • Loïc Vauchel
Francis Balland
Francis Balland (6 élus) Bessancourt-renouveau 		1 108 40,11%
  • Francis Balland
  • Sylvie Camus
  • Jean-Paul Mascheroni
  • Nadine Boucher
  • Erick Van Hoorebeke
  • Madeleine Mazo
Participation au scrutin Bessancourt
Taux de participation 59,92%
Taux d'abstention 40,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,76%
Nombre de votants 2 870

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