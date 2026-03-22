Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessancourt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bessancourt

Le deuxième tour des élections municipales à Bessancourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurianne Duglé Danguilhen
Laurianne Duglé Danguilhen Liste Divers
BESSANCOURT À COEUR
  • Laurianne Duglé Danguilhen
  • Philippe Vallat
  • Emilie Pelaprat
  • Jean Radigois
  • Assya Yajjou
  • Valentin Glacial
  • Julia Mourgues
  • Loïc Vauchel
  • Elisabeth de Castro
  • Alan Hamdi
  • Pascaline Verger
  • Nicolas Smith
  • Cécile Petit
  • Mamadou Meïte
  • Claire Chisserey
  • Florian Lacep
  • Sherazade Hammadi
  • David Fortier
  • Sabrina Dhane
  • Clément Duprez
  • Christelle Delahaie
  • Philippe Lefevre
  • Danielle Prunenec
  • Rémy Ader
  • Sylvie Dupuis
  • Kissima Kanté
  • Graziella Robert
  • Camale El Aarabi
  • Caroline Engrand
  • David Monguillon
  • Valérie Gaillard
Nathalie Derveaux
Nathalie Derveaux Liste divers gauche
DYNAMIQUE BESSANCOURT
  • Nathalie Derveaux
  • Farid Lazaar
  • Stéphanie Molero
  • Jean-Christophe Poulet
  • Fathia Ghani Refoufi
  • William Mossé
  • Vanessa Bourdais
  • Didier Leclercq
  • Ilonka Sekeres
  • Fabrice Peguy
  • Jamila Mohammad Yousaf
  • Aze-Dine Messaoudi
  • Marie-Christine Duprez-Pannetrat
  • Damien Villedieu
  • Katia Kebaili
  • Sébastien Porchez
  • Estelle Cabaret
  • Gautier Billard
  • Carole Meyer
  • Ben-Salem Ogbi
  • Khalida Diaf
  • Mohamed Nait Lahcen
  • Faiza Rezzag-Mahcène
  • Hervé Deschamps
  • Cécile Debeaumont
  • Romain Gonon
  • Elena Demaria
  • Michel Jallat
  • Chloé Pédron
  • Fernando Lopes Silva
  • Tanda Boudimbou
Elie Domergue
Elie Domergue Liste divers gauche
Agir pour Bessancourt 2026
  • Elie Domergue
  • Nadjat Mokhetefi
  • Bouhary Mouhamadmansour
  • Sylvie Joujou
  • Laurent Coquel
  • Valérie Santiago
  • Jean-Marc Tocny
  • Pauline Lévêque
  • Sumit Sham
  • Aude Alliot
  • Diego Canas Cruz
  • Véronique Dantec
  • Douglas-Alexandre Goma
  • Marie-Christine Griboine
  • Kenneth Dubois
  • Anne-Laure Lafon
  • Anthony Montagne
  • Virginie Bertrand
  • Jessy Karramkan
  • Rose-Lor Precil
  • Ahmet Yurek
  • Élisabeth Na Champassak
  • Daniel Azur
  • Catherine Bourrier
  • Kamel Beouche
  • Rachida Souria
  • Alain Dantec
  • Christine Savva
  • Shaheem Joujou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bessancourt

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurianne DUGLÉ DANGUILHEN
Laurianne DUGLÉ DANGUILHEN (Ballotage) BESSANCOURT À COEUR 		1 480 49,10%
Nathalie DERVEAUX
Nathalie DERVEAUX (Ballotage) DYNAMIQUE BESSANCOURT 		1 134 37,62%
Elie DOMERGUE
Elie DOMERGUE (Ballotage) Agir pour Bessancourt 2026 		400 13,27%
Participation au scrutin Bessancourt
Taux de participation 54,50%
Taux d'abstention 45,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 3 102

Source : ministère de l’Intérieur

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