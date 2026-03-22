Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessancourt : les résultats du 2e tour

Programme de Laurianne Duglé Danguilhen à Bessancourt (BESSANCOURT À COEUR)

Bessancourt à cœur

La commune de Bessancourt a connu une dégradation de ses infrastructures et de son patrimoine au fil des ans. La liste Bessancourt à Cœur propose une vision ambitieuse pour restaurer l'identité de la ville et améliorer la qualité de vie de ses habitants. L'implication et l'écoute des citoyens sont au cœur de cette démarche, afin de construire un avenir commun.

Engagements pour la ville

Le programme de Bessancourt à Cœur repose sur cinq engagements clés pour redynamiser la commune. Ces engagements incluent la préservation du cadre de vie, la sécurité publique, l'accessibilité des services, la solidarité et la gestion transparente. Chaque action sera orientée vers l'amélioration concrète du quotidien des habitants.

Sécurité et tranquillité

La sécurité des citoyens est une priorité pour la liste Bessancourt à Cœur, qui prévoit une présence renforcée de la police municipale. Des actions de prévention seront mises en place pour lutter contre les incivilités et assurer un cadre de vie serein. Chaque habitant doit pouvoir vivre en toute tranquillité dans sa commune.

Solidarité et inclusion

La solidarité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales pour le programme de Bessancourt à Cœur. L'accent sera mis sur le soutien aux personnes vulnérables et sur des initiatives intergénérationnelles. Les conseils santé et handicap, ainsi que les actions de quartier, seront des priorités pour favoriser le lien social.