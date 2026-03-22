Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessancourt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessancourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bessancourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bessancourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Bessancourt
11:47 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Bessancourt pour les élections
Laurianne Duglé Danguilhen a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Bessancourt la semaine dernière, avec 49,10 % des voix. Dans son sillage, Nathalie Derveaux (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 37,62 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Elie Domergue (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Bessancourt, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 54,50 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bessancourt
Le deuxième tour des élections municipales à Bessancourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurianne Duglé Danguilhen
Liste Divers
BESSANCOURT À COEUR
|
|
Nathalie Derveaux
Liste divers gauche
DYNAMIQUE BESSANCOURT
|
|
Elie Domergue
Liste divers gauche
Agir pour Bessancourt 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bessancourt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurianne DUGLÉ DANGUILHEN (Ballotage) BESSANCOURT À COEUR
|1 480
|49,10%
|Nathalie DERVEAUX (Ballotage) DYNAMIQUE BESSANCOURT
|1 134
|37,62%
|Elie DOMERGUE (Ballotage) Agir pour Bessancourt 2026
|400
|13,27%
|Participation au scrutin
|Bessancourt
|Taux de participation
|54,50%
|Taux d'abstention
|45,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|3 102
Source : ministère de l’Intérieur
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