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19:21 - Élections à Bessancourt : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Bessancourt sur le résultat des municipales ? Avec 39% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,25%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (20,54%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3612 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,68% et d'une population étrangère de 10,41% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,23%), témoignent d'une population instruite à Bessancourt, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Bessancourt aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Bessancourt en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 22,58% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 39,56% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 19,80% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Bessancourt comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 31,48% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,47% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 41,38% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Bessancourt aux dernières élections ? En ce jour d'élection municipale à Bessancourt, la mobilisation sera particulièrement scrutée. En 2020, la participation avait grimpé à 38,09 % lors du premier round, une mobilisation modeste alors que le Covid-19 perturbait la population. Notons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 3 918 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 75,87 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,72 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,93 % au premier tour, contre 45,64 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Bessancourt comme une commune assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Bessancourt a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Bessancourt au printemps 2024 avec 32,47%. Emmanuel Maurel (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 31,48%. Au second tour, c'est en revanche Emmanuel Maurel (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 58,62% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (31,48%). Le paysage politique de Bessancourt a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Bessancourt apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bessancourt était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 26,24% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,70%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en offrant 60,44% pour Emmanuel Macron, contre 39,56% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bessancourt plébiscitaient Carine Pelegrin (Nupes) avec 26,90% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Cécile Rilhac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,19% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Bessancourt comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Bessancourt Alors que les impôts locaux ont régressé à Bessancourt depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,80 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 81 300 euros environ. Un montant loin des 2 412 930 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Bessancourt s'est établi à environ 39,64 % en 2024 (contre 22,46 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Bessancourt s'est établi à environ 769 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 936 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Bessancourt Les résultats des municipales de 2020 à Bessancourt ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Christophe Poulet (Ecologiste) a fait la course en tête en rassemblant 68,46% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Elie Domergue (Divers gauche) a engrangé 31,53% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Jean-Christophe Poulet a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Bessancourt, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.