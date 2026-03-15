Résultat municipale 2026 à Bessancourt (95550) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bessancourt. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bessancourt, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessancourt [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Laurianne DUGLÉ DANGUILHEN
Laurianne DUGLÉ DANGUILHEN BESSANCOURT À COEUR 		327 51,90%
Nathalie DERVEAUX
Nathalie DERVEAUX DYNAMIQUE BESSANCOURT 		224 35,56%
Elie DOMERGUE
Elie DOMERGUE Agir pour Bessancourt 2026 		79 12,54%
Participation au scrutin Bessancourt Partiels *
Taux de participation 61,08%
Taux d'abstention 38,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 645

* Résultats partiels sur 16% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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