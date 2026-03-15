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19:19 - Besse-et-Saint-Anastaise : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Besse-et-Saint-Anastaise, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 25% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 4,26%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (64,85%) souligne le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (82,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 893 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,84%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (25,49%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 77,21%, comme à Besse-et-Saint-Anastaise, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Quels scores du RN à Besse-et-Saint-Anastaise avant les municipales ? Le parti d'extrême droite était absent au moment de la dernière municipale à Besse-et-Saint-Anastaise en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,12% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 42,33% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 17,87% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Besse-et-Saint-Anastaise comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 31,71% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 34,49% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 37,30% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Nicolas Bonnet.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Besse-et-Saint-Anastaise ? En ce jour de municipale à Besse-et-Saint-Anastaise, la participation sera très observée. En 2020, la participation était montée à 49,29 % à la fin du premier round, une proportion assez classique. C'étaient 692 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que le Covid touchait la population. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,11 %. Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. L'affluence pour les législatives, mesurée pour sa part à 49,82 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 69,06 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 53,06 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote par rapport au reste du pays.

15:59 - Besse-et-Saint-Anastaise : le vote des électeurs l'année de la dissolution La situation politique de Besse-et-Saint-Anastaise a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Besse-et-Saint-Anastaise avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,71% des bulletins. Nadine Pers (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Besse-et-Saint-Anastaise après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 34,49%. Laurence Vichnievsky (Ensemble !) était à la deuxième place avec 22,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nadine Pers culminant à 37,30% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Besse-et-Saint-Anastaise : coup d'oeil sur les scores clés de la dernière présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Besse-et-Saint-Anastaise choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,40% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 22,12%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,67% pour Emmanuel Macron, contre 42,33% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Besse-et-Saint-Anastaise portaient leur choix sur Nicolas Bonnet (Nupes) avec 25,89% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Laurence Vichnievsky (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 57,57% des suffrages.

12:58 - Les impôts à Besse-et-Saint-Anastaise : une tendance en hausse ces dernières années À Besse-et-Saint-Anastaise, sur le plan de la fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 3 075 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 857 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 40,65 % en 2024 (contre 20,17 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 613 400 euros en 2024. Une somme loin des 699 440 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 15,89 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. De plus, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à un peu plus de 70,64 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 tandis que la moyenne au niveau national se situe entre 40 et 50 %. Pour la taxe d'enlèvement des déchets ménagers, elle a été prélevée à un taux inchangé de 14,45 % environ en 2024 (contre 14,29 % en 2020, tandis que le taux moyen national s'établit à environ 9,5 %).

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Besse-et-Saint-Anastaise Dans la municipalité de Besse-et-Saint-Anastaise, les rapports de force politiques locaux sont plus que jamais influencés par le verdict du dernier scrutin en 2020. Sans aucune opposition, 'Besse, par nature' menée par Lionel Gay a logiquement engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Besse-et-Saint-Anastaise, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Six années après ce scrutin sans véritable concurrence, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).