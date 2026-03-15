Résultat municipale 2026 à Besse-et-Saint-Anastaise (63610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Besse-et-Saint-Anastaise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Besse-et-Saint-Anastaise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Besse-et-Saint-Anastaise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel GAY
Lionel GAY (13 élus) BESSE PAR NATURE 		597 66,85%
  • Lionel GAY
  • Sylvie ROCHE
  • Thierry TRAPENAT
  • Brigitte DECHAMBRE
  • Jacques PERRON
  • Martine MAGE
  • Jean Michel FALGOUX
  • Sophie BRIONNET
  • Bérenger TRAPENAT
  • Mathilde LAVENU
  • Jonathan RISPAL
  • Anne BAPT
  • Marc MESTAS
Dominique MOTTER
Dominique MOTTER (2 élus) Agir avec vous pour Besse 		296 33,15%
  • Dominique MOTTER
  • Alicia THOURIN--CHASSAING
Participation au scrutin Besse-et-Saint-Anastaise
Taux de participation 76,19%
Taux d'abstention 23,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,39%
Nombre de votants 957

Source : ministère de l’Intérieur

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