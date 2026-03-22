Résultat de l'élection municipale 2026 à Besse-sur-Issole : les résultats du 2e tour

Programme de Eric Collin à Besse-sur-Issole (ENSEMBLE POUR BESSE)

Engagement pour Besse

Une équipe dynamique et compétente se mobilise pour le développement de Besse. Leur objectif est de renforcer le rayonnement du village tout en maintenant un contact étroit avec les habitants. Ils souhaitent continuer à améliorer la qualité de vie et l'attractivité de la commune.

Projets de développement

Les projets incluent l'aménagement des bords du lac, avec des travaux prévus pour le 2ème trimestre 2026. L'extension du parc photovoltaïque est également en cours, visant à assurer un avenir financier serein pour la commune. De plus, un nouveau chemin de circulation entre le Pradon et la RD13 est prévu pour améliorer l'accès au centre du village.

Équipe municipale

Le candidat, Éric Collin, s'entoure d'une équipe motivée et expérimentée pour répondre aux enjeux futurs. Ils s'engagent à écouter les préoccupations des habitants et à travailler dans l'intérêt de la collectivité. Le dialogue constructif avec les Bessois sera au cœur de leur action.

Événements et communication

Des réunions publiques sont programmées pour informer les citoyens et recueillir leurs avis. La campagne est également soutenue par une présence active sur les réseaux sociaux et un site internet dédié. Ces initiatives visent à renforcer l'implication des habitants dans la vie municipale.