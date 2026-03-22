Résultat de l'élection municipale 2026 à Besse-sur-Issole : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Besse-sur-Issole [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Besse-sur-Issole sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Besse-sur-Issole.
L'actu des élections municipales 2026 à Besse-sur-Issole
11:46 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Besse-sur-Issole dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Besse-sur-Issole, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 35,27 %, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Eric Collin qui a terminé premier en s'adjugeant 41,25 % des bulletins valides. Ensuite, Paul Bruletti a pris la position de dauphin avec 33,98 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Eric Collin a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 20 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alain Salabert a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Besse-sur-Issole
Le deuxième tour des élections municipales à Besse-sur-Issole a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Collin
Divers
ENSEMBLE POUR BESSE
|
|
Paul Bruletti
Divers
NOTRE VILLAGE, UN PROJET COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Besse-sur-Issole
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric COLLIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR BESSE
|726
|41,25%
|Paul BRULETTI (Ballotage) NOTRE VILLAGE, UN PROJET COMMUN
|598
|33,98%
|Alain SALABERT (Ballotage) UN ELAN POUR BESSE
|436
|24,77%
|Participation au scrutin
|Besse-sur-Issole
|Taux de participation
|64,73%
|Taux d'abstention
|35,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|1 793
Source : ministère de l’Intérieur
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