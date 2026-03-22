Résultat de l'élection municipale 2026 à Besse-sur-Issole : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Besse-sur-Issole

Le deuxième tour des élections municipales à Besse-sur-Issole a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Collin
Eric Collin Divers
ENSEMBLE POUR BESSE
  • Eric Collin
  • Claudette Grandsaigne
  • Pascal Giordano
  • Michèle Cortizo
  • Patrick Degrandy
  • Nathalie Tavera
  • Robert Rufo
  • Christine Lyon
  • Robert Beaugrand
  • Marilou Peduzzi
  • Bruno Rastegue
  • Pauline Delmas
  • Giani Zorzitto
  • Nathalie Kervella
  • Philippe Deriemacker
  • Sylvie Sappe
  • Mickaël Ortiz
  • Aurélie Sansonetto
  • Franck Melenchon
  • Valérie Latraye
  • Jean-Paul Calzolari
  • Marie-Paule Martinelli
  • Jean-Yves Jamaux
Paul Bruletti
Paul Bruletti Divers
NOTRE VILLAGE, UN PROJET COMMUN
  • Paul Bruletti
  • Brigitte Russo
  • Eddy Danjou
  • Angélique Depard
  • René Garcia
  • Corinne Audisio
  • Benjamin Bougandoura
  • Françoise Bancilhon
  • Fabrice Bonfiglio
  • Marie Henry
  • Pascal Rabat
  • Fanny Nehlig
  • Patrick Buonomano
  • Patricia Drelon
  • Samuel Lombart
  • Stéphanie Porru
  • Patrice Sacramento
  • Sandra Poignand
  • André Fontanini
  • Flory Bougandoura
  • Nicolas Droguet
  • Laurence Segura
  • Marcel Largilliere

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Besse-sur-Issole

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric COLLIN
Eric COLLIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR BESSE 		726 41,25%
Paul BRULETTI
Paul BRULETTI (Ballotage) NOTRE VILLAGE, UN PROJET COMMUN 		598 33,98%
Alain SALABERT
Alain SALABERT (Ballotage) UN ELAN POUR BESSE 		436 24,77%
Participation au scrutin Besse-sur-Issole
Taux de participation 64,73%
Taux d'abstention 35,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 1 793

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Besse-sur-Issole

En savoir plus sur Besse-sur-Issole