Résultat municipale 2026 à Bessèges (30160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessèges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bessèges, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessèges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine ROUX
Christine ROUX (18 élus) AGIR POUR BESSEGES 		666 58,27%
  • Christine ROUX
  • Jacques MOLLE
  • Jennifer GUERIN
  • Evan MURILLO
  • Ghislaine BOURDEL
  • Fabrice ROUZET
  • Flavie MARTEL
  • Luc VAN DER HAEGHEN
  • Catherine LEGRAND
  • Serge GRANGEON
  • Alice BONNEFOY
  • Julien LOBIER
  • Christine SALAVERT
  • Antonio TRIZZULLA
  • Catherine FABRE STECKIW
  • Julien CARRIER
  • Jannick POLO
  • John BODIN
Herve FISELLE
Herve FISELLE (5 élus) BESSEGES LE MEILLEUR EST A VENIR 		477 41,73%
  • Herve FISELLE
  • Marie-Francoise ROUDIL
  • Ange CASANO
  • Florence BOUTET
  • Alexandre ALLEGRET-PILOT
Participation au scrutin Bessèges
Taux de participation 60,80%
Taux d'abstention 39,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Nombre de votants 1 202

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bessèges - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine ROUX
Christine ROUX (Ballotage) AGIR POUR BESSEGES 		542 45,24%
Herve FISELLE
Herve FISELLE (Ballotage) BESSEGES LE MEILLEUR EST A VENIR 		331 27,63%
Gilbert BAPTISTE
Gilbert BAPTISTE (Ballotage) BESSÈGES AUTREMENT 		237 19,78%
Sophie LALANNE
Sophie LALANNE BESSEGES AU COEUR 		88 7,35%
Participation au scrutin Bessèges
Taux de participation 62,52%
Taux d'abstention 37,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 236

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