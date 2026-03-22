Résultat municipale 2026 à Bessèges (30160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessèges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bessèges, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessèges [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine ROUX (18 élus) AGIR POUR BESSEGES
|666
|58,27%
|
|Herve FISELLE (5 élus) BESSEGES LE MEILLEUR EST A VENIR
|477
|41,73%
|
|Participation au scrutin
|Bessèges
|Taux de participation
|60,80%
|Taux d'abstention
|39,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Nombre de votants
|1 202
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bessèges - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine ROUX (Ballotage) AGIR POUR BESSEGES
|542
|45,24%
|Herve FISELLE (Ballotage) BESSEGES LE MEILLEUR EST A VENIR
|331
|27,63%
|Gilbert BAPTISTE (Ballotage) BESSÈGES AUTREMENT
|237
|19,78%
|Sophie LALANNE BESSEGES AU COEUR
|88
|7,35%
|Participation au scrutin
|Bessèges
|Taux de participation
|62,52%
|Taux d'abstention
|37,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|1 236
Election municipale 2026 à Bessèges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bessèges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bessèges.
L'actu des élections municipales 2026 à Bessèges
18:37 - Bessèges : retour sur les résultats électoraux de 2024
Lors des élections européennes, le résultat à Bessèges s'était figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,57%), devançant Raphaël Glucksmann (11,72%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,35%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bessèges avaient ensuite favorisé Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) avec 46,76% au premier tour, devant Michel Sala (Union de la gauche) avec 29,72%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alexandre Allegret-Pilot culminant à 59,28% des votes localement. La physionomie politique de Bessèges a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Bessèges
Les résultats des élections municipales précédentes à Bessèges ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Bernard Portales a surclassé la concurrence en obtenant 590 bulletins (63,44%). À ses trousses, Marie Carré a obtenu 36,55% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Bessèges, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Le 2e tour des élections à Bessèges donne lieu à un duel tendu
D'après la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc à départager Herve Fiselle et Christine Roux ce 22 mars. Il convient de souligner le retrait de Gilbert Baptiste, qui pouvait pourtant briguer la mairie après un résultat initial qualificatif. Afin de s'exprimer, les habitants de la ville auront la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Bessèges.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection à Bessèges dimanche dernier ?
Christine Roux a remporté le premier volet de l'élection municipale 2026 à Bessèges il y a une semaine, avec 45,24 % des votes. Derrière, Herve Fiselle est arrivé en deuxième position avec 27,63 %. Un écart conséquent a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 19,78 %, Gilbert Baptiste a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Sophie Lalanne a rassemblé 7,35 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Bessèges, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 37,48 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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