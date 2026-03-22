Résultat municipale 2026 à Bessières (31660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bessières, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric MAUREL
Cédric MAUREL (21 élus) Bessières, continuons ensemble 		1 167 53,63%
  • Cédric MAUREL
  • Alexia SANCHEZ
  • Anthony BLOYET
  • Françoise OLIVE
  • Julien COLOMBIES
  • Christel RIVIERE
  • Pierre ESTRIPEAU
  • Nathalie HERRANZ
  • Jean-Charles CONTE
  • Véronique ANDREU
  • Fabrice MANSUY
  • Christine BONNET
  • Cédric ANGLES
  • Emmanuelle FOURCADE
  • Frédéric BONNAFOUS
  • Julie KNITL-GUIDICI
  • Michel FALCONNET
  • Elodie PEREZ
  • Eddy QUEMET
  • Alicia RIEU
  • Jean-Marc BOUREZ
Emilie PEZET
Emilie PEZET (6 élus) BESSIÈRES : DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI 		1 009 46,37%
  • Emilie PEZET
  • Thierry LELAN
  • Filiz KWIATKOWSKI
  • Benoît MUNOZ
  • Marie CHABRIER
  • Manuel DEFORES
Participation au scrutin Bessières
Taux de participation 69,03%
Taux d'abstention 30,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 2 233

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Bessières - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric MAUREL
Cédric MAUREL (Ballotage) Bessières, continuons ensemble 		920 44,62%
Emilie PEZET
Emilie PEZET (Ballotage) BESSIÈRES : DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI 		897 43,50%
Sylvia ONTENIENTE
Sylvia ONTENIENTE (Ballotage) Bessières coeurs d'ici 		245 11,88%
Participation au scrutin Bessières
Taux de participation 65,40%
Taux d'abstention 34,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 2 115

Villes voisines de Bessières

En savoir plus sur Bessières