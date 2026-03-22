Résultat municipale 2026 à Bessières (31660) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bessières, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bessières [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric MAUREL (21 élus) Bessières, continuons ensemble
|1 167
|53,63%
|
|Emilie PEZET (6 élus) BESSIÈRES : DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI
|1 009
|46,37%
|
|Participation au scrutin
|Bessières
|Taux de participation
|69,03%
|Taux d'abstention
|30,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|2 233
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bessières - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric MAUREL (Ballotage) Bessières, continuons ensemble
|920
|44,62%
|Emilie PEZET (Ballotage) BESSIÈRES : DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI
|897
|43,50%
|Sylvia ONTENIENTE (Ballotage) Bessières coeurs d'ici
|245
|11,88%
|Participation au scrutin
|Bessières
|Taux de participation
|65,40%
|Taux d'abstention
|34,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,80%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|2 115
Election municipale 2026 à Bessières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bessières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bessières.
L'actu des élections municipales 2026 à Bessières
18:37 - Que retenir pour 2024 à Bessières ?
L'orientation des électeurs de Bessières a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes de 2024 à Bessières avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (36,46%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,11% des suffrages. Frank Khalifa (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des législatives à Bessières une vingtaine de jours plus tard avec 41,82%. Anne Stambach-Terrenoir (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 26,51%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frank Khalifa culminant à 43,33% des votes localement.
15:57 - Les résultats de la liste "Bessières : L'avenir Ensemble" à l'élection municipale de 2020 à Bessières
Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Bessières ? À l'occasion du premier vote à l'époque, Cédric Maurel (Divers) a pris la première place en récoltant 52,97% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Jean-Luc Salieres (Divers gauche) a recueilli 520 bulletins valides (33,63%). Une troisième force s'est dégagée derrière Jérôme Briere (Divers gauche), réunissant 207 bulletins (13,38%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Cédric Maurel a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Bessières, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une telle majorité constituera un défi herculéen pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Bessières pour le 2e tour ?
Pour le match retour des municipales 2026 à Bessières ce dimanche, les électeurs doivent donc départager Cédric Maurel sous l'étiquette LDIV ("Bessières, Continuons Ensemble"), Emilie Pezet sous l'étiquette LDIV ("Bessières : Demain Se Construit Aujourd'hui") et Sylvia Onteniente avec la liste "Bessières Coeurs D'ici" (LDIV), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures au second tour cette semaine. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 4 bureaux de vote de la commune de Bessières permettent aux électeurs de faire leur choix.
11:59 - Match incertain entre Cédric Maurel et Emilie Pezet
Dans le cadre du premier tour des municipales à Bessières, le vote a vu 65,40 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Cédric Maurel qui s'est placé en première position en rassemblant 44,62 % des voix. Dans son sillage, Emilie Pezet a obtenu la seconde place avec 43,50 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. La première place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Cédric Maurel, mais il a enregistré une petite baisse de 8 points vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, avec 11,88 %, Sylvia Onteniente pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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