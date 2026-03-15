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19:17 - Bessières : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Bessières se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 4 238 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 396 entreprises, Bessières se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (83,19%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,76% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,93%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 414 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Bessières, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Bessières : des scrutins marqués par le vote RN Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Bessières en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 24,34% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,61% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 21,86% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Bessières comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 36,46% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 41,82% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 43,33% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Anne Stambach-Terrenoir.

16:58 - La commune de Bessières plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, l'abstention s'élevait à 44,88 % à Bessières lors des précédentes municipales, en deçà de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid-19 frappait le pays. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français votent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 22,68 % au premier tour (26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 44,66 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,50 % au premier tour, contre 52,28 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Bessières comme une ville globalement épargnée par l'abstention. En ce jour de municipale 2026 à Bessières, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Bessières Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Bessières plébiscitaient Frank Khalifa (Rassemblement National) avec 41,82% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Frank Khalifa culminant à 43,33% des suffrages exprimés dans la localité. Le rendez-vous des Européennes quelques semaines plus tôt à Bessières avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,46%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,11% des votes. Le contexte politique de Bessières a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Bessières s'était fortement dirigée vers le centre Lors des législatives de 2022, les votants de Bessières plébiscitaient Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) avec 25,09% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Luc Lagleize virant de nouveau en tête avec 51,80% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Bessières choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 26,84% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 24,34%. Lors de la finale de l'élection à Bessières, les électeurs accordaient 54,39% pour Emmanuel Macron, contre 45,61% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Bessières dessine ainsi un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Bessières Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Bessières, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,25 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 52 630 €, en net recul par rapport aux 882 240 € récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Bessières atteint désormais un peu moins de 37,88 % en 2024 (contre 15,98 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bessières a représenté 827 € en 2024 contre 708 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Bessières Qui l'avait emporté lors des élections municipales de 2020 à Bessières ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Cédric Maurel (Divers) a surclassé ses adversaires en obtenant 52,97% des voix. Dans la position du principal opposant, Jean-Luc Salieres (Divers gauche) a rassemblé 520 voix (33,63%). Ce succès d'emblée de Cédric Maurel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Bessières, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large constituera ce dimanche une épreuve titanesque, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.