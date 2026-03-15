Résultat municipale 2026 à Bessières (31660) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bessières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bessières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bessières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric MAUREL
Cédric MAUREL Bessières, continuons ensemble 		920 44,62%
Emilie PEZET
Emilie PEZET BESSIÈRES : DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI 		897 43,50%
Sylvia ONTENIENTE
Sylvia ONTENIENTE Bessières coeurs d'ici 		245 11,88%
Participation au scrutin Bessières
Taux de participation 65,40%
Taux d'abstention 34,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 2 115

Source : ministère de l’Intérieur

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